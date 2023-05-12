20 bin kişi kapasiteli Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı - Son Dakika
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20 bin kişi kapasiteli Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı

12.05.2023 18:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camii açılışına katıldı. Erdoğan, "Camimizde 11 bin kişi kapasiteli kapalı alan, 9 bin kişi yarı açık ve açık mekanlar da olmak üzere toplam 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Levent'te yapımı tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.

"KISA ZAMANDA İNŞASI GERÇEKLEŞTİ"

Cuma namazı sonrası düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerleri denizci olduğu için Levent'ti. Bundan dolayı da semtin adı Levent olarak kaldı. Bizlere de sordukları zaman buraya 'Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin' adı yakışır dedik. Kaptan-ı Derya buradan boğaza indi. Bugünkü Deniz Müzesi'nin olduğu yere buradan hareket etti. Şimdi de bu semt adeta böyle bir camiye hasretti. Dedik ki buraya bu camimizi inşa edelim. Kısa zamanda da inşası gerçekleşti. 750 milyon Türk Lirası'na bu bitirildi. Rabim camimizin içinden cemaati, minarelerden ezanı, kubbesinden Kur'an nidalarını eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un yeni gözbebeği! 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı

"BARABAROS HAYRETTİN PAŞA'YI RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşi Oruç Reis'in Osmanlı denizciliğindeki yerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Preveze zaferi ile Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmişti. Kaptan-ı Deryalığı zamanında Osmanlı denizciliği gücünün zirvesine çıkmıştı. Türk denizciliğinin abidevi ismi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'yı bu vesile ile bir kez daha rahmetle yad ediyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul'un yeni gözbebeği! 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı

KAPALI ALANI 11 BİN KİŞİ KAPASİTELİ

Cami projesinin denizcilik temalarından yola çıkılarak gerçekleştirildiğini vurgulayan Erdoğan, "Hat, minyatür çalışmalarında bu ana başlıklardan ilham alınmıştır. Camimize ait en muhteşem eserlerden biri çini mihrap olup, cumhuriyet tarihinde ilk defa üretilmiştir. Camimizde 11 bin kişi kapasiteli kapalı alan, 9 bin kişi yarı açık ve açık mekanlar da olmak üzere toplam 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir. 929 araçlık otoparkı, atölyeleri, kütüphanesi, çok maksatlı salonu, kafeteryasıyla her şey en ince detayına kadar düşünülmüş, camimizin Beşiktaş'ta büyük bir ihtiyacı gideceğine inanıyorum. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum" açıklamalarında bulundu.

İstanbul'un yeni gözbebeği! 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı
İstanbul'un yeni gözbebeği! 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı
İstanbul'un yeni gözbebeği! 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı
İstanbul'un yeni gözbebeği! 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı
İstanbul'un yeni gözbebeği! 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı
İstanbul'un yeni gözbebeği! 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı
İstanbul'un yeni gözbebeği! 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel 20 bin kişi kapasiteli Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı - Son Dakika


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