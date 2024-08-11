Denizli'de Ali Filiz'in vefatının 4. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Denizli'de Ali Filiz'in vefatının 4. yılında anma töreni düzenlendi

Denizli\'de Ali Filiz\'in vefatının 4. yılında anma töreni düzenlendi

Denizli'de siyasetçi ve 4. Dönem MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Ali Filiz, vefatının 4. yılında mezarı başında düzenlenen törenle dualarla anıldı. Törene MÜSİAD Denizli şubesi önderliğinde birçok kişi katıldı.

11.08.2024 06:39
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Denizli'de siyasetçi ve 4. Dönem MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Ali Filiz, vefatının 4. yılında mezarı başında düzenlenen törenle dualarla anıldı.

Denizli'de 9.Dönem MÜSİAD Şube Başkanı Necip Filiz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Fatih Filiz'in babası, 4. Dönem MÜSİAD Şube Başkanı Ali Filiz, vefatının 4. yılında İlbadı Mezarlığında bulunun kabri başında düzenlenen törenle dualarla anıldı. MÜSİAD Denizli şubesi önderliğinde gerçekleştirilen anma törenine önceki dönem MÜSİAD Başkanlarından Mehmet Akgün, Ayhan Doğruyol'da katıldı. Anma etkinliğinde Ali Filiz'in çocukları, akrabaları, dostları ve çalışma arkadaşları da hazır bulundu.

Ali Filiz, unutulmayacak

MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, kentin istihdamına, ekonomisine destek veren, siyaset çatısı altında uzun yıllar hizmet veren MÜSİAD'ın da 4. Dönem başkanlığını yürüten hayırsever iş insanı Ali Filiz'in hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. Boyacı, "Bugün burada, eski başkanlarımızdan Ali Filiz amcamızı anmak ve hatırasını yad etmek için toplandık. Ali amcamızın bizler üzerindeki emeği çok büyüktü. Her şeyden önce, iyi bir Müslümandı, iyi bir örnek babaydı, iyi bir esnaftı ve iyi bir sanatkardı. Onun hayatımızdaki izlerinin ne kadar önemli olduğunu şu an daha iyi anlıyoruz. Ali amcamız her zaman 'Müslümanın emeklisi olmaz. Müslüman kaç yaşına gelirse gelsin, her an çalışması ve öğrenmesi gerekir' derdi. Bu düsturla bizleri yetiştirdi. Her zaman söylediğimiz gibi, MÜSİAD bir okuldur. Bizler de bu okulun içinde kendimize düşen ahde vefa görevimizi yerine getiriyoruz. İnşallah bugün Ali Amcamızı hayırla yad edeceğiz" dedi.

Örnek bir babaydı

9. Dönem MÜSİAD Şube Başkanı de Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Necip Filiz ise anma etkinliğine katılanlara teşekkür ederek, "Bugün 10 Ağustos 2024 ve babamın vefatının 4. yıldönümünde buradayız. Kabri başında toplandık. MÜSİAD Şube Başkanımız Engin Boyacı'nın önerisiyle dua okumak için bir araya geldik. Dostlarımızı da davet ettik. Babam, rahmetli Ali Filiz'i, 10 Ağustos 2020 tarihinde kaybettik ve onu rahmetli Rahman'a göndermiştik. Rabbim, kendisine ve burada yatan diğer meftalara rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Bu vesileyle, geçmişlerimize ve bizleri izleyen, dinleyen tüm kardeşlerimizin ahirete intikal etmiş sevdiklerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Merhum iş insanı Ali Filiz, kabri başında okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dualarla anıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de Ali Filiz'in vefatının 4. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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