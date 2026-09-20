Diyarbakır\'da Rojin Kabaiş\'in babası Beşiktaş taraftar gruplarına teşekkür etti

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında bugün karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek üzere Diyarbakır'da bulunan Beşiktaş taraftar grupları, Rojin Kabaiş'in mezarını ziyaret etti.

Taraftar gruplarının temsilcileri ve taraftarlar, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile bir araya geldi. Ziyarette ayrıca Gülistan Doku'nun fotoğraflarının yer aldığı posterler de dikkat çekti. Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku için dua eden taraftar grupları, daha sonra mezarlıkta basın açıklaması yaptı. Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Beşiktaş taraftar grubuna desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kabaiş, "Hoş geldiniz. Beşiktaş taraftar grupları bize büyük bir destek verdi. Bu kardeşlik belirtisidir. Allah sizden razı olsun. Biz 2 yıldır acı çekiyoruz, adalet istiyoruz. Rojin Kabaiş için adalet istiyoruz. Katiller bulunsun. Bellidir, bir cinayettir. 2 erkek DNA'sı tespit edilmiş. Akciğerinde su olmadığına göre bu bir cinayettir. Yani bizim psikolojimiz altüst olmuş. Biz neredeyse sağlığımızdan olduk. 2 yıldır neden bu acıyı çektiriyorlar? Yani illaki Gülistan Doku'nun ailesi gibi 6 yıl mı biz acı çekeceğiz? Bu katiller bulunsun. İrtibat eden kişilere de en ağır cezayı versinler" dedi.

"Sadece maç için gelmedik"

Beşiktaş Antipati Grubu sorumlularından Eyüp Berk, Diyarbakır'a sadece maç için gelmediklerini söyledi. Berk, "Diyarbakır'da çok acı yaşayan aileler var. Bu ailelerden bir tanesi de Kabaiş ailesi. Ben Nizamettin abi başta olmak üzere aile bireylerine Allah'tan rahmet diliyorum. Başları sağ olsun. O da bizim bir kardeşimizdir. Biz taraftar grupları olarak buraya geldik. Duamızı ettik. Burada Nizamettin abinin sesine ses vermeye geldik. Bir nebze de olsa bir katkımız olacaksa, biz sonuna kadar varız. Nizamettin abinin yanındayız. Her zaman için yanında yer almaya devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

Çarşı Barikart taraftar grubu sorumlularından İbrahim Dostel de ailenin büyük bir acı çektiğini söyledi. Dostel, "Burada futboldan çok daha önemli bir acı var. Bu acıya duyarsız kalmamız mümkün değildi. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Kısa sürede bu olayın çözülebileceğine inanıyoruz. Nizamettin amcamızın acısını lütfen en kısa zamanda çözelim" şeklinde konuştu.

Taraftarlar daha sonra Rojin için adalet sloganlarıyla dağıldı.