Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
16.01.2026 11:52  Güncelleme: 12:30
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Selen Görgüzel'in ifadeleri sonrası firari Murat Gülibrahimoğlu'nun kiraladığı özel jetin Kıbrıs uçuşunda uyuşturucu partisi ve fuhuş yapıldığı ortaya çıkmıştı. Havada fantezisi yapılan özel jete o uçuş için 22 bin 751 avro verildiği ortaya çıktı.

Ünlülerin Kıbrıs'a gittiği uyuşturucu ve fuhuş ile gündeme gelen özel jetin faturası ortaya çıktı.

SELEN GÖRGÜZEL İFADESİNDE ANLATMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda geçtiğimiz günlerde Selen Görgüzel gözaltına alınmıştı. Selen Görgüzel'in savcılıkta verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu'nun gizli ortağı olduğu öne sürülen hafriyat vurguncusu firari Murat Gülibrahimoğlu'nun özel bir jetle Kıbrıs'a giderken uyuşturucunun da kullanıldığı uçak fantezisi yaptığını anlatmıştı. Selen Görgüzel, tatil için KKTC'ye gittiklerini, Gülibrahimoğlu'nun özel jetin arka kısmında uygunsuz fiiller işlediğini savcılık ifadesinde belirtti. İtirafın ardından uçağın, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na da kiralandığı ortaya çıkmıştı.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Selen Görgüzel

TARTIŞMALI UÇUŞ 30 EKİM 2022'DE YAPILMIŞ

30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen kiralama işleminin faturaları ortaya çıktı. Söz konusu uçağın Ziver Air'e ait, TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jet olduğu öğrenildi. Ekim 2016'da ABD'den Türkiye tarafından satın alınan uçak Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Jet, Haziran 2022'de Ziver Air'e, oradan da Eylül 2024'te Güven Air'e satıldı. Tartışma konusu Kıbrıs turu 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

22 BİN 751 EURO ÖDENMİŞ

Bununla ilgili olarak uçağın asıl sahibi olan işadamı Veysel Demirci uçağı o dönemde kiraladıklarını kaydedip "O yıl Global Jet ile sözleşme yapmışız. Onlar da WW Havacılık'a kiralamış. Bu uçuş karşılığında da 22 bin 751 avro almışlar" dedi.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

İŞTE SELEN GÖRGÜZEL'İN İFADESİ

Uçuş kayıtlarına göre, 20 Ekim 2022 tarihinde Kıbrıs'tan Türkiye'ye gelen özel jette toplam 11 yolcu bulunuyordu. Bu isimler arasında Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Nilüfer Batur, Ayşe Sağlam, Merve Eryiğit, Rabia Karaca, Hüseyin Köksal, Hakan Karanis ve Selen Görgüzel yer alıyordu. Söz konusu kişilerin bir kısmının yurt dışına aynı jetle çıktıkları ve yine aynı uçakla Türkiye'ye döndükleri belirlendi.

"BENİ MÜFTÜOĞLU GÖNDERDİ"

Görgüzel, Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindiğini, söz konusu tatile kendisini Emel Müftüoğlu'nun gönderdiğini belirtti. Kıbrıs tatilinde Müftüoğlu'nun kumar oynamak için Murat Gülibrahimoğlu'ndan casino çipi aldığını ifade eden Görgüzel, Gülibrahimoğlu ile Müftüoğlu'nun yüksek miktarlarda kumar oynadıklarını öne sürdü.

"İMAMOĞLU'NUN JETİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Tatil sırasında özel bir odada kumar oynandığını belirten Görgüzel, kimseyi fuhuşa teşvik etmediğini söyleyerek, Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak bu kişiden para almadım. Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım" dedi.

"ARKA ODAYA GİDEN KIZLARI UYARDIM"

Uçaktaki kapalı odaya girmediğini, döküm sahası, para ve uyuşturucuyla ilgili sohbetlerinin üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamadığını ileri süren Görgüzel, "Bu uçakta kesinlikle uyuşturucu kullanmadım" ifadesini kullandı. Görgüzel ayrıca, uçakta Gülibrahimoğlu ve genç kızların arka odaya sıklıkla gittiğini görünce, "Yazık değil mi, kendinizi kullandırıyorsunuz" şeklinde kendilerini uyardığını söyledi.

"DERYA ÇAYIRGAN'I BEN TANIŞTIRMADIM"

Görgüzel, ifadesinde voleybolcu Derya Çayırgan'ı tanıdığını ancak herhangi bir kişiyle tanıştırmaya aracılık etmediğini söyledi. 2025 yazında sosyal medya üzerinden kısa süreli bir yazışmaları olduğunu belirten Görgüzel, Bodrum'da yalnız olduğunu söyleyen Çayırgan'la görüşmek istemediğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Kıbrıs, Yerel, Suç, Son Dakika

