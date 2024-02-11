Eskişehir Emeklileri AKP Binası Önünde Taleplerini İletmek İstedi - Son Dakika
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Eskişehir Emeklileri AKP Binası Önünde Taleplerini İletmek İstedi

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, emekli maaşlarına zam talebiyle AKP binası önünde yürümek istedi. Ancak emniyet görevlileri, seçim sürecinde basın açıklaması yapılmasına izin vermedi. Platform üyeleri, daha sonra Asarcıklı Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, emekli maaşlarının düşük olduğu ve yaşam koşullarının zorlaştığı vurgulandı.

11.02.2024 17:32
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MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, "Emekliler emeklerinin karşılığını istiyor" çağrısıyla AKP binası önüne yürümek istedi. Emniyet görevlileri, "Seçim sürecinde hiçbir siyasi partinin önünde basın açıklaması yapılmasına izin vermiyoruz" diyerek müsaade etmedi. Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Yönetim kurulu Üyesi Nalan Karagöz, "En düşük emekli maaşı 2008 yılı öncesi asgari ücretin yüzde 110 üzerinde olması yasal güvencesi vardı. SGK'da reform adıyla AKP iktidarı tarafından yapılan düzenlemeyle bu yasal güvence kaldırıldı. Aylık bağlama oranları her yıl sürekli düşürüldü ve bugüne geldik" dedi.

Eskişehir'de bugün Adalar Porsuk Mevkii'nden bir araya gelen Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, emekli maaşlarına zam yapılması talebiyle yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de katıldı.

EMEKLİLER AK PARTİ ÖNÜNE YÜRÜMEK İSTEDİ

Adalar Porsuk Mevkii'nden "Haydi şimdi çay simit hesabı yapsana", "Emekliler sandıkta hesap soracak" sloganları atarak AKP binasına yürümek isteyen platform üyelerine emniyet görevlileri, "Seçim sürecinde hiçbir siyasi partinin önünde basın açıklaması yapılmasına izin vermiyoruz" diyerek müsaade etmedi. Bunun üzerine basın açıklaması Asarcıklı Caddesi'nde yapıldı.

"BİZLERE SEFALET İÇİNDE BİR YAŞAMI KADER OLARAK DAYATIYORLAR"

Basın açıklamasını okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Yönetim kurulu Üyesi Nalan Karagöz, şunları söyledi:

"En düşük emekli maaşı 2008 yılı öncesi asgari ücretin yüzde 110 üzerinde olması yasal güvencesi vardı. SGK'da reform adıyla AKP iktidarı tarafından yapılan düzenlemeyle bu yasal güvence kaldırıldı. Aylık bağlama oranları her yıl sürekli düşürüldü ve bugüne geldik. SGK, yargı ve Maliye Bakanlığı'nda örgütlü olan kısa adı BES olan Büro Emekçileri Sendikası BES-AR'ın son ocak ayı verilerine göre açlık sınırı 21 bin 953 lira. Yoksulluk sınırı 56 bin 942 lira. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 26 bin 712 lira. Bilim insanlarından oluşan enflasyonu araştırma grubu ENAG'ın son tespit ettiği yıllık enflasyon oranı yüzde 129.11'dir. Aylık asgari ücret 17 bin 2 lira. Tüm bilimsel veriler apaçık orta yerde dururken, AKP'nin saray iktidarı emekli aylığını 10 bin lira yapmakla övünerek, bizlere sefalet içinde bir yaşamı kader olarak dayatıyor. Bunu kabul etmiyoruz. Sefalete teslim olmayacağız."

Eskişehir Emeklileri AKP Binası Önünde Taleplerini İletmek İstedi
Kaynak: ANKA

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