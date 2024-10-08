Eskişehir Gastronomi Derneği Başkanı'ndan festival alanı çağrısı - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir Gastronomi Derneği Başkanı'ndan festival alanı çağrısı

Eskişehir Gastronomi Derneği Başkanı\'ndan festival alanı çağrısı

Eskişehir Gastronomi Derneği Başkanı Murat Arnik, düzenlenen festivalde 3 günde yaklaşık 50 binin üzerinde yerli ve yabancı misafir ağırlandığını vurgulayarak, "Eskişehir'de bu konuda bir eksiklik söz konusuydu ve bu festival bunu daha da gözler önüne serdi.

08.10.2024 18:02  Güncelleme: 18:07
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Eskişehir Gastronomi Derneği Başkanı Murat Arnik, düzenlenen festivalde 3 günde yaklaşık 50 binin üzerinde yerli ve yabancı misafir ağırlandığını vurgulayarak, "Eskişehir'de bu konuda bir eksiklik söz konusuydu ve bu festival bunu daha da gözler önüne serdi. Yerel yöneticilerimizin 12 ay boyunca kullanılabilir bir festival alanı oluşturması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Eskişehir Gastronomi Derneği Başkanı Murat Arnik, kentte ilk defa düzenlenen gastronomi festivali hakkında bir açıklama yaptı. Başkan Arnik, açıklamasında, "Eskişehir Gastro Fest, geçtiğimiz hafta sonunda 4- 6 Ekim tarihlerinde yeni bir heyecana sahne oldu. Şehrin ilk gastronomi festivali olma özelliğini taşıyan organizasyon Eskişehir'in geleneksel mutfak kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacının yanı sıra kentin yeme-içme kültürünün sürdürülebilirliğinde önemli bir paya sahip olan gastronomi yatırımlarını ve gıda sektöründe ülkemizi başarıyla temsil eden Eskişehirli yiyecek, içecek sektöründeki yerel markaları, sektörün üretici firmalarını, kadın kooperatiflerini ve sektör tedarikçileri ile birlikte kentin tüm gastronomi paydaşlarıyla Eskişehir'de ilk kez bir araya getirerek Eskişehirliler'den ve farklı illerden festival için şehrimize gelen katılımcılardan tam not aldı. Festival yerel esnaf ve firmalar açısından memnuniyet verici oldu" ifadelerini kullandı.

"3 günde yaklaşık 50 binin üzerinde yerli ve yabancı misafiri ağırladık"

Eskişehir'de yılın 12 ayı sürekli kullanılabilecek bir festival alanına acil ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Arnik, "Sümer Park'ta düzenlenen Gastro Fest organizasyonu, 3 günde yaklaşık 50 binin üzerinde yerli ve yabancı misafiri ağırladı. Eskişehir'de bu konuda bir eksiklik söz konusuydu ve bu festival bunu daha da gözler önüne serdi. Yerel yöneticilerimizin 12 ay boyunca kullanılabilir bir festival alanı oluşturması gerektiğine inanıyorum. Bu alan, sadece gastronomi etkinlikleri değil, tüm festivaller için kullanılabilecek bir yer olmalı. Bu işleri yapan kişilerin siyasete alet edilmeden maddi ve manevi olarak her konuda desteklenmesi ve sahip çıkılması gerekiyor. Eskişehir'de yaşayan her kesimin şehrimizin ticareti ve turizmden gereken payı almamız için el ele vermesi gerekiyor. Gastronomi turizminin bilincine sahip çıkılması, yerel anlamda her alanda ve çeşitli festivaller yapmamız gerekiyor. Eskişehir kimliğinin tanıtılması için sektörde tüm kamu ve özel kuruluşlarla iş birliği yapmak, yüksek iletişimle ortak hareket etmek zorundayız" diye kaydetti.

"Eğer gastronomi turizmini geliştirirsek kazanan Eskişehir olacaktır"

Eskişehir Gastronomi Derneği Başkanı Murat Arnik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"UNESCO'nun 116 şehir arasında gastronomi alanındaki Şehirler Ağı'nda (UCCN) Türkiye'yi temsil eden şehirler arasında Eskişehir'in yer alması için tüm paydaşlarımız ile el ele vermemiz gerekiyor. Eskişehir lezzet adreslerinin, yerli ve yabancı turistlerin seyahat nedenlerinden biri olmasını sağlamak ve bu amaçla Eskişehir Gastronomi Haritasını oluşturmak, dijitalde yerli ve yabancı turistlerin ulaşabilmesini sağlamak için tüm STK'lar, valilik, belediye ve Eskişehir Turizm İl Müdürlüğü'nün el atmasıyla eğer gastronomi turizmini geliştirirsek kazanan Eskişehir olacaktır. Ülkemizin turizm geliri 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak yaklaşık 56 milyar dolar oldu. Toplam gelir içerisindeki yeme-içme harcaması ise yüzde 19 oranında artış gösterdi. Bu açıdan mutfak kültürü, gastronomi turizmi açısından çok önemli yer tutuyor."

"Çi börek, balaban köfte ve met helva dışında çeşitliliği çoğaltmamız ve alternatifleri daha da fazlalaştırmamız lazım"

Arnik, yıllık 56 milyar dolar olan gastronomi turizminden Eskişehir olarak gereken payı almak için projeler üretilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Eskişehir, 1 milyon nüfusu ile İç Anadolu Bölgesi'nin 4'üncü büyük ili. Nüfus çeşitliliği, öğrencileri de içinde barındırdığı için farklı bir mozaike sahip. Eskişehir mutfağı, dışarıdan göç aldığı için cumhuriyet döneminde Eskişehir dokusu ve medeniyetleriyle eski çağlardan bu yana Türkiye'nin tahıl ambarı ve hayvancılık sektöründe de Türkiye'nin lokomotifi olmuştur. Dolayısıyla dışarıdan almış olduğu göçlerle beraber Kafkas, Kırım, Balkan, Çerkes, Tatar, Yörük mutfağına sahiptir. Eskişehir'de çi börek, balaban köfte ve met helva dışında çeşitliliği çoğaltmamız ve alternatifleri daha da fazlalaştırmamız lazım. Burayı bir cazibe merkezi haline getirmemiz lazım ki şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerimiz ve misafirlerimiz günü birlik gelip gitmesinler. Burada en azından 2-3 gün konaklasınlar, bu sayede yerel halk ve şehrimizin ticareti turizmden daha fazla faydalansın" diye kaydetti.

Başkan Arnik son olarak, Eskişehirspor'a mali desteğin de sağlandığı Gastro Fest'in hayata geçirilmesinde emeği olan tüm organizasyon ekibine ve yerel yöneticilere teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Gastronomi Derneği Başkanı'ndan festival alanı çağrısı - Son Dakika

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