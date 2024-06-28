ESM Eskişehir İl Temsilciliği, kamu tasarruf paketini eleştirdi - Son Dakika
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ESM Eskişehir İl Temsilciliği, kamu tasarruf paketini eleştirdi

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KESK'e bağlı ESM Eskişehir İl Temsilciliği, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü önünde kamu tasarruf paketiyle ilgili basın açıklaması yaptı. İl Temsilcisi Gökhan Soysal, iktidarı tasarruf çağrısı yapmaktan vazgeçmeye ve kaynakların emek sömürüsünden, faizden, ranttan alınmasını istedi.

28.06.2024 19:27
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(ESKİŞEHİR)- KESK'e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Eskişehir İl Temsilciliği, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. İl Temsilcisi Gökhan Soysal, "İktidarı yıllardır sıkmaktan kemerinde delik kalmayan milyonlara tasarruf çağrısı yapmaktan vazgeçmeye, elini artık cebimizden çekmeye davet ediyoruz" dedi.

KESK'e bağlı ESM Eskişehir İl Temsilciliği, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü önünde kamu tasarruf paketiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

"Bu u¨lkede yıllardır su¨rdu¨ru¨len bir israf vardır"

Türkiye'de yıllardır var olan israfı vatandaşın yapmadığını belirten ESM Eskişehir İl Temsilcisi Gökhan Soysal, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere 22 yıldır u¨lkeyi yönetenler bugüne kadar 'reform', 'dönu¨şu¨m', 'istikrar', 'atılım' gibi adlar altında onlarca program, paket açıklamıştır. Bu programlardan, paketlerden her defasında emeği ile geçinen kesimlerin, halkın yaşadığı sorunları daha da ağırlaştıran du¨zenlemeler çıkmıştır. Son olarak 13 Mayıs 2024 Pazartesi gu¨nu¨ Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın katılımı ile du¨zenlenen toplantıda Kamuda Verimlilik ve Tasarruf adlı bir paket daha açıklanmıştır. Ancak bu cilalı kavramlarla ambalajlanıp piyasaya su¨ru¨len paketin içeriğine baktığımızda tablo tamamen değişmektedir. Evet, bu u¨lkede yıllardır su¨rdu¨ru¨len bir israf vardır. Ülkenin kaynakları yıllardır beton ekonomisine gömu¨lmekte, kentlerin yağmalanmasına, doğanın tahrip edilmesine, silahlanmaya harcanmaktadır. Sermayeden, patronlardan, zenginlerden alınması gereken vergiler; muafiyetlerle, indirimlerle, istisnalarla, aflarla bir kalemde silinmektedir. Kamu Özel İş birliği Projesi adı altında, şehir hastanelerinin, havalimanlarının, yol ve köpru¨lerin mu¨teahhitlerine, Hazine'den garanti olarak milyonlarca dolar aktarılmaktadır. 'İtibardan tasarruf olmaz' diyenler özel uçaklarına, makam arabalarına, yazlık-kışlık saraylarına, köşklerine yenilerini ekliyor.

"Fatura yoksul halka kesiliyor"

Tu¨m bunların faturası; maaşlarımızdan, u¨cretlerimizden kesilen adaletsiz gelir vergisiyle, iğneden ipliğe tu¨kettiğimiz her şeyden alınan KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerle, ücret artışlarımızın yaşanan gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen TÜİK'in sanal enflasyonu rakamları ile baskılanıp, buharlaştırılmasıyla, kamu hizmetleri alanın daraltılması, özelleştirmesi, piyasalaştırılması, bu¨tçeden kamu yatırımlarına ayrılan payın 22 yılda yarı yarıya du¨şu¨ru¨lmesiyle, kamuda istihdamın onlarca gu¨vencesiz istihdam çeşidi ile bölu¨nmesi, angarya çalışmanın arttırılması çalışanların haklarının budanmasıyla, iktidarda olanların eşlerini, dostlarını, hısım akrabalarını, mu¨lakatla, torpille kamu kadrolarına doldurması, u¨ç-dört yerden maaş bağlamasıyla, emeği ile geçinen kesimler olarak bizlere, yoksullaştırılan halka yıkılmıştır. Üstelik u¨lkeyi yönetenler her krizde 'Hepimiz aynı gemideyiz. Geminin batmaması için hepimizin fedakarlık yapması lazım' nutukları atmıştır. Ancak her seferinde fedakarlık yapan, kemer sıkan, emeğinin karşılığını almadan kazan dairesinde canhıraş çalışarak geminin yol almasını sağlayan işçiler, emekçiler olmuştur.

"Tasarruf u¨ç beş yerden alınan maaşlardan başlamalı"

Sonuç olarak iktidarın Kamuda Verimlilik ve Tasarruf Paketi adını vererek cilaladığı paket gerçekte emekçilere ve halka saldırı, kamu hizmetlerini tamamen tasfiye etme paketidir. Bu nedenle öncelikle iktidarı yıllardır sıkmaktan kemerinde delik kalmayan milyonlara tasarruf çağrısı yapmaktan vazgeçmeye, elini artık cebimizden çekmeye davet ediyoruz. Bu u¨lkede çalışanların insanca bir yaşam su¨rmesi, vatandaşların refahının arttırılması için gerekli kaynağın, tasarrufun adresi bellidir. O adres emek sömu¨ru¨su¨nden, faizden, ranttan, vergi aflarından, hazine garantilerinden, silah tu¨ccarlığından, u¨ç beş yerden alınan maaşlardan beslenenlerdir. Eğer hedef gerçekten tasarruf etmek ise önce buradan başlanmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel ESM Eskişehir İl Temsilciliği, kamu tasarruf paketini eleştirdi - Son Dakika

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