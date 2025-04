Fatma Şahin, 1 yılda yapılan çalışmaları anlattı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2024-2029 Dönemi'nin 1'inci yılında planlanan vizyon projelerin son durumu ve tamamlanan projeleri düzenlediği toplantıyla anlattı.

Altyapıdan ulaşıma, kentsel dönüşüm çalışmalarından çevre projelerine, konut yatırımlarından spora kadar birçok başlıkta Gazi şehir için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği çalışmaları anlatan Başkan Fatma Şahin, beyannamelerle sınırlı kalmadıklarını, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yeni birçok projeye imza attıklarını aktardı.

Şahin, biten ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'ndaki programda Başkan Şahin, 1 yılda şehre kazandırılan GAZİRAY'ın yerli ve milli tren setleri, toplam 16 MW'lık güneş enerjisi santralleri, BÜSEM, Nizip ve 6 Şubat Gençlik Merkezleri, Kuzeyşehir Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi, Kayna Sabun ve Pekmez Hanı, trafik düzenlemeleri, HAYDİ projeleri, 80 kilometre sıcak asfalt ve 180 kilometrelik sathi kaplama gibi çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sunumda ayrıca yapım ve projelendirme çalışmalarının devam ettiği Düzbağ İçme Suyu Barajı, Çetintepe Barajı Su Temini, Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi, 4 yeni ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, metro projesi, 25 elektrikli otobüs ve 12 şarj istasyonu, Dülük- OSB Tüneli, köprülü kavşak ile yol çalışmaları, yeşil yaşam koridorları, Kamil Ocak Çok Amaçlı Spor Salonu ve Hayriye Deniz İleri Yaş Hizmet Merkezi ile yürütülen birçok çalışmanın son durumu aktarıldı.

Gaziantep yeni kongre merkezine kavuşuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yeni kongre merkezi hakkında bilgi veren Başkan Şahin;m, 480 araç kapasiteli otoparkı, 11 adet toplantı ve kongre salonları ile 33 bin 800 metrekare alanda kurulacak.

"Bu şehir Avrupa Birliği'ne girmişse bu Fatma Şahin'in başarısı değil hepimizin başarısı"

Başkan Şahin, konuşmasında 10 yıllık emek ile Avrupa'nın en büyük ödülü olan 2025 Europe Prize ödülünü Gazi şehrin aldığını hatırlatarak, "Ülke Avrupa Birliği'ne girmeye çalışırken bu şehir Avrupa Birliği'ne girmişse bu Fatma Şahin'in başarısı değil hepimizin başarısı, bu şehrin, üst düzey yöneticilerinin, vakıf medeniyetinin başarısıdır" diye konuştu.

Kamil Ocak Çok Amaçlı Spor Salonu 25 Aralık'a yetişecek

Programda ayrıca Başkan Fatma Şahin, yeni yapılan Kamil Ocak Çok Amaçlı Spor Salonu'nun 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu'na yetiştirilerek açılacağını ve Para Müzesi'nde restorasyonun tamamlandığını aktardı. Paranın tarihi sürecini anlatacak müze 4 ay sonra açılacak.

"Bu şehrin belediye başkanı olmak büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk"

Programda yaptığı açılış konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in en eski 9'uncu yerleşim alanı olduğunu ve ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin en önemli eserlerine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Ecdat İpekyolu'nu kalkınma, Baharat Yolu'nu lezzet yoluna dönüştürmüş. Elimizde çok büyük hazine ve değer var. Bu şehir Avrupa Birliği'ne girmiş bir şehir. Önümüz çok açık. En kötüsü geride kaldı. Bölgenin Marmara'sı oluyoruz. Suriye meselesinde en zoru geride bıraktık, şimdi onlar geri dönmek istiyor. Bu şehrin belediye başkanı olmak büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk. Bize düşen her sabah kalkıp işimizi iyi yapmak" dedi.

"Önümüzdeki 65 projenin devamı ve idaresi için sizlerin fikirleri de çok önemli"

Başkan Fatma Şahin konuşmasında ayrıca şehrin birliğinin önemine vurgu yaparak, "Gaziantep Modeli ile benim dediğimin önemi yok, sizler öğretmensiniz, sizlerin dediklerini iyice dinleyip bu şehrin sesini Ankara'ya götürüp çok hızlı bir şekilde çözmemiz lazım. Strateji Başkanlığı'ndan 65 proje onaylandı. Önümüzdeki 65 projenin devamı ve idaresi için sizlerin fikirleri de çok önemli" diye konuştu.

Başkan Fatma Şahin ayrıca yaptığı sunumda projeler hakkında önemli bilgiler verdi. Önemli konu başlıklarını sıraladı.

"İki yıl içinde bu şehirde Nizip Çayı'yla ilgili bir sorun kalmıyor"

OSB Arıtma Tesisi ve Nizip Çayı Eylem Planı kapsamında açıklamada bulunan Şahin, "Atılan su yönetmeliğe uygun ama ağacı kurutuyor, balığı öldürüyor. Yüksek arıtmaya geçmezse sanayi 2026'da yeşil sertifika almayacak. Çok büyük bir yatırım. Onlara göre yönetmeliğe uygun ama doğayı kirletiyor. O zaman o Mezopotamya'nın, Doğu Akdeniz'in, Barak'ın gücünü nasıl kullanacağız. İki yıl içinde bu şehirde Nizip Çayı'yla ilgili bir sorun kalmıyor. OSB de yeşil sertifikaya geçiyor" dedi.

"İşçinin hem konforlu hem ucuz hem de maaşının yükseleceği bir modele geçeceğiz"

Yerli ve milli tren setlerinin gelmesiyle GAZİRAY'ın günlük yolcu taşıma kapasitesinin 60 bine çıktığını ifade eden Şahin, "15 dakikada bir GAZİRAY çalışacak. İşçi servisleri çok fazla şehirde. Havayı kirletiyor. Bunları çekmemiz lazım sahadan. Trafiği rahatlatmak için, havayı rahatlatmak için. İşçinin hem konforlu hem ucuz hem de maaşının yükseleceği bir modele geçeceğiz" diye aktardı.

"GBB Konut olarak her 6 ayda bir yeni konut yatırımı yapıyoruz"

Şehrin konut sorununa karşı yürütülen projeleri aktaran Başkan Şahin, "GBB Konut olarak her 6 ayda bir konut yapıyoruz. Kuzeyşehir ve Güneyşehir'de yaşayan kişilerin sayısı 140 bin - 128 bin. Şehirde hala 100 bin konut açığı var. Kira fiyatlarının düşmesini istiyorsak, arz-talebi dengelememiz lazım. Bir taraftan Suriyeliler dönüyor. Oradan çıkan yerleri kentsel dönüşümleri hızlandırmamız lazım. Şehri 2029'a hızlı bir şekilde hazırlamamız lazım. 387 konut tamamlandı, her 6 ayda bir konut yapımına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"126 kilometrelik yeni çevre yolu yapılacak"

Yeni planlanan çevre yolu için çalışmalar hakkında bilgi veren Şahin, "Projesini başlattık. Karayollarının gündemine aldık. Kuzeyşehir'in üstünden Güneyşehir'in etrafına ikinci çevre yolunu yaptığımızda artık alternatifimiz olacak" şeklinde konuştu.

Gaziantep ruhuyla çalışıyoruz

Toplantıya katılan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, diğer illere göre Gaziantep'in ne yaptığını detaylıca anlatarak ve katılımcılara teşekkür ederek, "İzlediğiniz, dinlediğiniz sizi etkilediğini düşündüğüm ve beni de son derece etkileyen, her birinin içinde olduğum, her birini beraber çalıştığımız Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü, tamamen destekçi olduğumuz bu projelerin her biri için Fatma Şahin ne diyorsa ben de altına imzamı atıyorum. Çünkü gerçekten bir Gaziantep ruhuyla bunu yapıyoruz" diye konuştu.