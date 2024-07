Pazaryeri ve Jayyus Belediyeleri Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Yerel

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Filistin Jayyus Belediye Başkanı Süleyman Samara, kardeş şehir protokolü imzaladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Filistin'den gelen Jayyus Belediye Başkanı Süleyman Samara ve Türkiye Filistin Derneği Başkanı Murad Elmuhendis'i makamında ağırladı. "Türkiye olarak mazlum coğrafya Filistin bizim için çok daha fazla önem arz ediyor" diyen Tekin, Türkiye'nin her zaman kardeş Filistin halkının yanında yer aldığını belirtti. Tekin, "Filistin Jayus Belediye Başkanı Süleyman Samara başkanımız ve ekibini belediyemizde ağırlamaktan sonsuz mutluyuz. Pazaryeri Belediyesi ve Jayus Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalıyoruz. Yapacağımız kardeşlik anlaşmasında her iki ülkenin ve her iki belediyenin vatandaşlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dünyada insanlık suçunun işlendiği, Filistin halkının her zaman Türk milleti olarak yanında olduğumuzu bildiriyorum" dedi.

"Erdoğan ve Türk halkının desteklerini her zaman hissettik"

Jayyus Belediye Başkanı Süleyman Samara, Filistin'de yaşanan İsrail saldırılarına Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyarsız kalmadığını belirterek Erdoğan ve Türk halkının desteğini her zaman hissettiklerini söyledi.

Pazaryeri Belediyesinde düzenlenen kardeş şehir protokolü imza töreni sonrası Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jayyus Belediye Başkanı Süleyman Samara'ya Kınık köyünde yapılmış toprak cezve fincan takımı hediye etti. - BİLECİK