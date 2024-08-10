Fındık Üreticileri Tarım Bakanlığı'nın Açıkladığı Fiyatlardan Memnun Değil

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(GİRESUN) - Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı fındık fiyatları Karadenizli fındık üreticisinin memnun etmedi. Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, "Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz ancak açıklanan rakam bizim için iyi bir rakam değil, üreticilerimiz için de tatmin edici bir rakam diyemeyeceğiz tabi. Bundan sonraki süreçte TMO'nun hızlı bir şekilde alım yapması ve ödemeleri 20 gün içerisinde ödenmesini, alan bazlı desteğinin de artırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı fındık alım fiyatlarını, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı 130 TL olarak açıklanırken, Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 132 TL olarak belirlendi. Bakanlık, yüksek randımanlı fındık için kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verileceğini duyurmuş ancak hükümetin açıkladığı bu fiyatlar Doğu Karadeniz'deki fındık üreticisi ile ziraat odalarını memnun etmedi.

"Allah fındığı olanların yardımcısı olsun"

Hükümetin açıkladığı fındık fiyatına tepki gösteren Giresunlu üreticiler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Hasan Koçoğlu, "Milletvekillerinin hiçbir tanesi fındık açısından halka yardımcı olmadı kardeşim. Benim bahçeme 1300'den aşağı kimse girmiyor yevmiye olarak. Bunu bir düzeltmesi lazım ama diyeceksin ki bir kişi 1200, 1300 lira yevmiye alıp da o kadar fındık toplar mı? Toplamasının da mümkünatı yok. Fındık fiyatının en az 160- 170 lira olması lazım gönlüm öyle isterdi. Allah fındığı olanların yardımcısı olsun" dedi.

"Fındığın bir sürü işi var sadece ameleliği kalıyor"

Bir başka fındık üreticisi, "Şu an şu açıklanan fiyatla devam ederse tamamen işçi, gübre parası, bahçe temizliğine verilir üstüne aylık ortalamaya vurursak asgari ücretin altında bir meblağ kalıyor çünkü bugün toplamaya gelen işçinin günlüğü yaklaşık 1100- 1200 lira olarak söyleniyor, kırpmaya gidecek günlük 4500- 5000 gibi bir ücret söyleniyor. Geri kalan acaba ne kadar kalacak onu bilmiyorum. Kışın gübresi var, sonbaharda gübresi var,bir sürü işi var sadece ameleliği kalıyor, adı var ama kendi yok ne yazık ki şu anda. Yani üretici pek bir şey kazanıyor diyemem, çünkü bir kişi zor geçinir yani bir ton fındık çıksa bugünkü fiyatla çok zor işçiye verdikten sonra geriye çok bir şey kalmaz" diye konuştu

Erol Güzel, "Fındığa 130- 135 lira verdiler maalesef masrafı, gübresi, ilacı, yevmiyesi... Fındığın tamamı masrafa gidiyor. Yani üretici burada eziliyor, emekli eziliyor. Ben emekliyim aldığım para yetmiyor, kesinlikle yetmiyor. Yani durumumuz gerçekten emeklinin durumu vahim. Enflasyon düştü diyorlar enflasyon nerede düştü? 1 kilo üzüm 70 lira emekli ne kadar üzüm bir defa yersin, iki defa yersin en fazla" dedi.

"Fındık geçim kaynağı olmaktan çıktı"

Galip Topkara ise şunları söyledi:

"Domates 50 lira, fasulye 100 liradır, bu da 70, 80. Bunlar 100 liranın üstündedir mantar. Armut, şunun kilosu 70- 80 lira vardır. Türkiye'de bizim alım gücümüz yok bitti. Ne yemesi ya daha artık bitti. Ekmek alma gücü bitmiş. Espiye'de köprünün altından söylemesi ayıp sahip ekmek topluyor ya. Serbest piyasayı getirdi Özal, bak adam üniversite mezunu dolanıyor Bugün bir yevmiye 800 dedi belediye devlet, kavga etmiş bizim orda, mal sahibinde baya yaraladılar. Türkiye'de böyle ne olacak nereye kadar gidecek. Emekli bugün alıyor, oraya varana kadar bitiyor abi ya 10- 15 bin lira nedir? Fındık geçim kaynağı olmaktan çıktı, yani şu durumda fındık üreticisinin büyük zararı var."

"Alan bazlığı desteği gereken yerlere versinler, adam gibi versinler"

Fazlı Ergün şu ifadeleri kullandı:

"Ben şu anda bahçelerimi biçemedim, fındık birdenbire dökülmeye başladı. Şu anda 47 dönüm bahçe var elimde. 64 yaşındayım ben yani 55 yıldır bu işi yapıyorum. Yani bu az gerçekten şimdi alan bazlı desteği kaç yıldır 9- 10 yıldır aşağı yukarı 170 lira bazında tutuyorlar ama yalnızca o alan bazlığı desteği gereken yerlere versinler, adam gibi versinler. Benim şu anda 35 dönüm yerim var, ben 11 dönüm kadar yer biçebildim kendim. Param kalmadı emekli maaşı yetmiyor. 15 bin küsur lira para alıyorum ben kayboldu gitti, eridi saniyede. Bunun biraz iyileştirilmesi lazım."

"Milletle, vatandaşla dalga geçmesinler"

Bir başka fındık üreticisi vatandaş şunları söyledi:

"Ben de memnun değilim fiyattan, doğal gaz bulundu diyorlardı, Gabar'da akaryakıt çıktı. Ne oldu yüzde 38 zam geldi doğal gaza, elektriğe. Bu vatandaşa yazık değil mi? Ben emekliyim, zar zor geçinebiliyorum. Fındığa da güvencem yok ama kendilerine geldi miydi yüzde 70- 80 zam. El kalkıyor, indiriyor, emekliye geldi mi yüzde 23. Fındık en aşağı 160 lira olmalıydı, yukarısını kendileri bilir. Ben emekli olduğum yıl 90 bin küsur lira tazminat aldım 70 bin liraya bir daire aldım, üzerine de altıma bir araba aldım gidiyordum, yani geziyordum tozuyordum ve maaşımla geçiyordum. 5 tane çocuk okuttum üniversitede. Şimdiki para 10 gün yetmiyor. Cumhurbaşkanı bağırıyor televizyona çıkıp '3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın'. 30,40'lı çocuk bezi 300- 400 lira olmuş, mama o fiyat olmuş, neyle bakacak doğuran kadın çocuğa? Onlar ucuzlatsın önce. Biz döneri değil eti bile zor görüyoruz. Milletle, vatandaşla dalga geçmesinler. Önümüzdeki seçimde bu vatandaş, bu millet onlara dersini verecek."

"Üreticiler içinde tatmin edici bir rakam değil"

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, şunları söyledi:

"2024 yılı fındık hasadına başlamış bulunmaktayız. Tüm Ziraat Odası başkanlarıyla beraber yaptığımız toplantıda sadece üreticilerimize şu algı oluştu, fiyat çok düşük diye. Geç kalmış sayılmayız, sadece fiyatın oluşmasını fındık fiyatının oluşmasını beklemiştik o fındık fiyatımız oluştu. Öncelikle fındık fiyatını açıklamasında Tarım Bakanı'na, Cumhurbaşkanı'na buradan sizin aracınızla teşekkürlerimizi sunuyoruz, bölge milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Açıklanan fiyat tatmin edici bir rakam değil bizler için de üreticiler içinde tatmin edici bir rakam değil. Tatmin edici bir rakam diyemeyiz zaten. Burada bundan sonra ki bu fiyatı iyileştirmesini beklemekten bizler zaten bölge milletvekillerine bu fiyatı tasvip etmediğimizi, üreticilerimizi bu fiyattan memnun olmadıklarını biz dile getirdik. Bundan sonraki süreçte TMO'nun hızlı bir şekilde alım yapması, alınan fındıkların paralarının 15- 20 gün gibi kısa bir sürede ödenmesini talep ediyoruz ki TMO alırsa piyasa da fındık fiyatının yükseleceğini ön görüyoruz. Alan bazlı gelir desteğin de burada bugünde basın açıklaması yapmışken alan bazlı gelir desteğinin de artırılmasını talep ediyoruz."