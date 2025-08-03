Gaziantep'te 9. Hemşehri Dernekleri Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Gaziantep'te 9. Hemşehri Dernekleri Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Gaziantep\'te 9. Hemşehri Dernekleri Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
03.08.2025 10:54  Güncelleme: 11:09
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Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali, Gaziantep'te büyük ilgi gördü. 60'a yakın derneğin katıldığı festivalde, farklı kültürler tanıtıldı, yöresel lezzetler sunuldu ve müzik etkinlikleri gerçekleştirildi.

Gaziantep'te bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve büyük bir ilgi gören Hemşehri Dernekleri Festivali'ne vatandaşlar akın etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali bugün sona eriyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve şehirde bulunan dernekler ile yurt dışında yaşayan Türkleri buluşturan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Festivaller Parkı'nda gerçekleştirilen ve 4 gün boyunca dolu dolu geçen festivale 60'a yakın hemşehri dernekleri katıldı.

Mardin, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari ve Malatya gibi birçok ili temsil eden derneklerin yanı sıra Gaziantep'teki dernekler de festivaldeki yerini aldı. Her il festivalde kendi illerine ait olan yöresel ve doğal ürünlerinin yanı sıra yörelerinin kültür ve değerlerini de festival vesilesiyle tanıtma fırsatını buldu.

Anadolu'nun dört bir yanından kültürel zenginlikler, yöresel tatlar ve ezgilerle dolu dolu geçen, renkli görüntülerin oluştuğu festivalde vatandaşlar şehirlerin birbirinden lezzetli ürünlerini tatma fırsatını buldu.

Farklı kültür ve yörelerin geleneksel değerlerini buluşturan festival, Anadolu'nun kültürel değerlerini ve renklerini beraberinde taşıyarak Gaziantep'e gelmiş ve bu şehre kök salarak gönül vermiş diğer illerdeki vatandaşlar, festival aracılığıyla bir araya geldi.

Festival farklı yöresel kültürleri tanıma ve tanıtma fırsatı sunmanın yanı sıra müzik dinletileri, yöresel gelenekleri, halk oyunları ile kültürel aktiviteleri ve konserlerle de ziyaretçilerin keyif ve eğlence dolu vakit geçirmelerine neden oldu.

Festivalde dernekler için kurulan çadırlarda yerel kültürler tanıtılırken, yöresel ürünler ve yemeklerde Gazianteplilerle buluşturuldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kültürel öğelerin yer aldığı yöresel oyunlarla renklenen festivalde yerel sanatçılar tarafından da yöresel ezgileri içeren konserler verildi.

Festivale yurt içinden ve yurt dışından derneklerde katılırken, Şalıurfa sıra geceleri ve çiğköfte etkinliği büyük beğeni topladı. Festival boyunca çeşitli kültür, sanat ve spor aktiviteleri, yöresel yemek kültürü ve el sanatları tanıtımı, yöresel halk oyunları gösterileri ile müzik dinletileri de büyük beğeni topladı.

Festival sayesinde kültürel çeşitliliğin ve dayanışmanın önemi bir kez daha vurgulanırken, festivalde Gaziantep ve farklı illere ait hemşehri dernekleri kendi yöresel kültürlerini tanıtan stantlarda ücretsiz ikramlarda da bulundu.

Katılımcıların, memleketlerine ait yemekleri, el sanatlarını ve geleneksel kıyafetleri tanıtma fırsatını buldukları festivalde halk oyunları gösterileri ve yöresel müzikler, etkinlik alanında renkli bir atmosfer oluşturdu.

Festivale katılan dernekler festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, festivale katılarak ilgi gösteren tüm Gaziantep halkına teşekkür etti.

Festivale ilgi gösteren herkese teşekkür eden Gaziantep Van İli ve İlçeleri Derneği Başkanı Sadık Atabey, "Festival Gaziantep'e diğer illerden göç edip, bu güzel şehrimizde ikamet eden bütün değerli hemşehrilerimizin birliktelik içerisinde kutladığı bir festival. Bizde Vanlılar olarak bu festivale katıldık. Çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Bütün dostlarımızla, hemşehrilerimizle bir aradayız. Bu tür festivallerin devamını diliyoruz" dedi.

Festival aracılığıyla ürünlerini tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Tuba Geçmez de, Gaziantep halkının festivale çok yoğun ilgi ve katılım gösterdiğini ifade ederek, "Standımızda ürünlerimizi tanıtıyoruz. Çok güzel bir festivaldeyiz ve çok mutluyuz. Festivalimiz çok güzel geçiyor. Gastronomi şehrinin çok güzel stantları var. Herkes birbirinden güzel ve lezzetli ürünlerini tanıtıyor. Bu festivalde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok bir festival ve herkesi festivalimize bekliyoruz" diye konuştu.

Festivale katılan dernek temsilcileri ve vatandaşlar ise festivalin çok güzel olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te 9. Hemşehri Dernekleri Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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