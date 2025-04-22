Gaziantep\'te Depremden Zarar Gören Kültürel Varlıkların Korunması İçin Destek Programı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde depremden zarar gören taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için harekete geçildi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı KUDEB Şube Müdürlüğü, başvuru dosyalarının hazırlanmasında taşınmaz sahiplerine teknik destek sağlayacak. Program, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ, Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde ve Tunceli illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki depremden zarar görmüş taşınmaz kültür varlıklarını kapsıyor.

Destekler iki kategoride sunulacak. Proje yardımları, rölöve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin yanı sıra mimarlık ve mühendislik raporlarının hazırlanmasını içeriyor. Uygulama yardımları ise Koruma Bölge Kurullarınca onaylanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik olacak ve gerekirse rekonstrüksiyon talepleri de değerlendirilecek.

Taşınmaz sahipleri, yardımlardan faydalanmak için en geç 30 Nisan 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar taşınmazın bulunduğu ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek. Maliklerden birinin başvurusu yeterli sayılacak. - GAZİANTEP