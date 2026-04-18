Giresun'da Yüzlerce Yurttaş Madene Karşı Yürüdü

18.04.2026 00:45  Güncelleme: 01:33
Giresun’da artan madencilik faaliyetleri ile çok sayıda köyü tehdit eden yeni maden arama sahalarına karşı, üniversiteden yeni mezun bir grup gencin öncülüğünde başlatılan çağrı geniş yankı buldu. Yüzlerce Giresunlu, Debboy mevkiinden Atatürk Meydanı’na sloganlarla yürüyerek hem doğasına hem yaşam alanlarına sahip çıkma iradesini ortaya koydu.

Haber: Barış Tüysüz

Giresun'da son dönemde artan madencilik faaliyetleri ve çok sayıda köyü kapsayan yeni maden arama sahalarının ihale edilmesine karşı toplumsal tepki büyüyor. Bir grup üniversiteden yeni mezun Giresunlu gencin inisiyatifiyle kurulan Giresun Doğayı Koruma Topluluğu'nun çağrısıyla yüzlerce yurttaş meydanlara indi.

Giresun Debboy mevkinde toplanan kalabalık, Gazi Caddesi boyunca sloganlarla yürüyerek Atatürk Meydanı'na ulaştı. Yürüyüş boyunca "Giresun madene galip gelecek", "Giresun bizimdir bizim kalacak", "Maden sizin, Giresun bizim", "Giresun yeşildir yeşil kalacak", "Susma sustukça sıra sana gelecek" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı.

"Giresun sahipsiz değildir"

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile her yaştan yurttaşın destek verdiği yürüyüşün ardından, Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalığa topluluk adına gençler hitap etti. Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Furkan Karakol, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizden ne bekleniyor biliyor musunuz? Sessiz kalmamız, dedikodu yapmamız. Ancak bugün burada toplanmamızın en temel göstergesi şudur ki; bizler dedikodu yapmayacağız, bizler karşı olacağız. Şimdi size soruyorum; Giresun maden şirketlerinin kepçeleri altında ezilecek kadar sahipsiz midir?"

Giresun sahipleri kimlerdir? Sahipleri 42. ve 47. gönüllü alaylardır. Topal Osman Ağa'dır. Bugün bizleriz, yarın torunlarımızdır. ve Giresun'un tapusu Sakarya'da, Afyonkarahisar'da şehitlerimizin kanıyla imzalanmıştır. Bu talana, bu yıkıma 'evet' demeyeceğiz. Biz buna izin vermeyeceğiz.

Vatanı sevmek onun dağını, suyunu, ağacını sevmektir. Biz kendi ormanlarımızda dal kesemezken başkaları bu dağları nasıl talan ediyor? Biz ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Aynı hukuk herkese eşit uygulansın istiyoruz. Giresun sahipsiz değildir. Ormanlar bizimdir, topraklar bizimdir, kümbet bizimdir, yaylalar bizimdir!"

"Maden şirketlerine esir olmayacağız"

Hukuk Fakültesi mezunu Emirhan Yılmaz ise konuşmasında hem geçmişte yaşanan çevresel travmalara hem de madencilik politikalarına dikkat çekti:

"Giresun'da maden ruhsatı alana Giresunlunun hayatı, sağlığı bedava. Giresun çok travması olan bir şehir. Bu travma sadece işgalin ve savaşın travmaları değil; Çernobil'in, Karadeniz Sahil Yolu'nun, Şebinkarahisar'ın travmaları hala Giresunlu'nun hafızasında."

Giresun'un dağları kurşun yarası gibi delik deşik. Giresun'un yüzde 85'i maden sahası ilan edilmiş durumda. Giresunlulara deniyor ki; 'bu geri kalan yüzde 15'te yaşayın.' Buna 'evet' diyecek biri var mı acaba içinizde? Siz bu yüzde 15'e sığmayı kabul ediyor musunuz?"

Yılmaz, fındık üretimi ve tarımsal geleceğe ilişkin kaygıları da dile getirerek şöyle devam etti:

"Ne dedik? Fındığın başkenti, kirazın anavatanı. Giresun'da kiraz fidesi kaldı mı? Yarın öbür gün fındığı da yok edince gelin hep beraber şehrin sloganını değiştirelim: Siyanürün başkenti, arseniğin anavatanı yapalım. Uluslararası sermaye başka ülkelerde fındık bahçeleri açarken bizler dünyanın en kıymetlisini siyanüre tercih etmeyeceğiz. Giresun kasten yoksullaştırılmasına rağmen madene ve maden şirketlerine esir olmayacak!"

Madencilik faaliyetlerinin çevresel risklerine de dikkat çeken Yılmaz, olası atık havuzu kazalarına işaret ederek şunları söyledi:

"Bu madenlerdeki atık havuzlarının patlaması sularımızı zehirlerse Giresun gibi su zengini bir şehir su fakiri olacak. Bizim kucağımıza patlamaya hazır bir bomba veriyorsunuz. Bizim karşı çıkmamız bu bombanın kaldırılmasından ibaret."

Yılmaz, konuşmasının sonunda yürüyüş için izin talep ettiklerinde "siz kimsiniz" diye sorulduğunu belirterek;

"Bize 'siz kimsiniz?' diye sordular. Biz de dedik ki: 'Giresunlu gençleriz.'"

Şimdi tekrar söylüyorum: Biz halkız! Halk diye bir şey var ya, o biziz."

"Bu bir ilk adım, devamı gelecek"

Yürüyüşün ardından ANKA mikrofonuna konuşan katılımcılar da eylemin yalnızca bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Bir yurttaş şunları söyledi:

"Topraklarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmak… Bu bugünün işi değil, ileriye dönük bir problem. İnsanlarımız bunun farkında değiller. Başına gelmeden kimse ciddiye almıyor. Bizimkisi bir uyarı. Bu bir ilk adımdır, yarın devamı gelecek. Tüm halkımızın buna iştirak etmesini istiyoruz."

Bir başka katılımcı ise doğayla kurdukları bağı şu sözlerle anlattı:

"Memleketimize, tozuna, toprağına sahip çıkmak için buradayız. Karadeniz bizim, Giresun bizim. Biz yeşille mavinin kucaklaştığı bir yerdeyiz. Bunun bakir kalmasını istiyoruz."

Çocukken fındık bahçelerinde gece gündüz bekçilik yapıyorduk. Her şekilde toprağımıza, bahçelerimize sahip çıkacağız. Bu öyle kolay değil."

Bir diğer katılımcı ise yaşanabilecek çevresel yıkıma dikkat çekerek şunları dile getirdi:

"Toprağımızı, suyumuzu, havamızı, bütün canlı yaşamı savunmak için buradaydık. Giresun'da ve bütün Karadeniz'de bir ekokırım yaşanacak."

Bunu 'kamu yararı' diyerek küçültmeye çalışıyorlar ama bunun adı ekokırım. Yeraltı sularının kirlenmesi hepimiz için ölüm demek.

İliç'i, Çatalağaç'ı, Fatsa'yı, Akbelen'i görsünler. Biz provokatör değiliz, halkız. Sadece yaşam hakkını savunuyoruz. Tek derdimiz yaşamak ve yaşatmak."

AK Partili seçmenler de tepkili

Farklı siyasi görüşlerden yurttaşların katıldığı yürüyüşte, doğa mücadelesinin "siyaset üstü" bir mesele olduğu vurgulandı. Özellikle Tirebolu'nun Sekü köyündeki sondaj direnişinin ardından, çok sayıda AK Partili seçmenin de iktidarın madencilik uygulamalarına karşı ses yükseltmesi, çevre ve yaşam alanlarını koruma iradesinin siyasi parti sınırlarını aşan ortak bir toplumsal hassasiyete dönüştüğünü ortaya koydu. Giresun Doğayı Koruma Topluluğu'nun öncülüğünde, fındık tarım alanlarını ve temiz su kaynaklarını tehdit eden madencilik faaliyetlerine karşı başlayan sürecin, ilerleyen günlerde daha geniş katılımlı eylemlerle sürmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş
Saat verildi Babül Mendeb Boğazı’nda askeri gerilim iddiası Saat verildi! Babül Mendeb Boğazı’nda askeri gerilim iddiası
Türkiye’den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti Türkiye’den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti
Tokat’ta yangından komşusunu kurtarmak isterken canından oldu Tokat'ta yangından komşusunu kurtarmak isterken canından oldu
100 bin üyeli terör yuvası Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler 100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
Tapuda yeni dönem Artık zorunlu hale geliyor Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor
Bolu’daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Firmalar hazırlıklara başladı Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor Firmalar hazırlıklara başladı! Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor
Hafta sonu hava tersine dönüyor İkisi birden vuracak Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
Diziler sil baştan değişiyor Diziler sil baştan değişiyor

23:55
Fransa’da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni’yi öperek karşıladı
Fransa'da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni'yi öperek karşıladı
23:51
A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
23:43
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
23:28
Avrupa’da Türk finali Galatasaray, EuroLeague’de Fenerbahçe’nin rakibi oldu
Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
23:19
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
22:08
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
22:01
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
21:52
Netanyahu, Trump’ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
Netanyahu, Trump'ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
21:19
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
21:04
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
20:36
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
19:51
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
