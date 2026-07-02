CHP'li Yalaz: Özgür Özel istemedikçe bu binadan çıkamazsınız - Son Dakika
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CHP'li Yalaz: Özgür Özel istemedikçe bu binadan çıkamazsınız

02.07.2026 01:33  Güncelleme: 02:55
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Görevden alınan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, “Genel başkanım Özgür Özel il başkanlığını boşaltmam yönünde bir talimat ve telkinde bulunmadığı sürece beni bu binadan hiç kimse çıkaramaz. Eskişehir’de üç haftadır yüzüne tükürülecek kişi bulamıyorlar” dedi.

Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR)- Görevden alınan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, "Genel başkanım Özgür Özel il başkanlığını boşaltmam yönünde bir talimat ve telkinde bulunmadığı sürece beni bu binadan hiç kimse çıkaramaz" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve beraberindeki meclis üyeleri, görevden alınan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ı ve yönetimini ziyaret etti. Ziyaretten dolayı Kazım Kurt'a teşekkür eden Yalaz, görevden alınmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Seçilmiş il başkanı vurgusu yapan Başkan Kurt ise, Talat Yalaz ve yönetiminin yanında olduklarını ifade etti.

Kazım Kurt, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün alınan karar ile Eskişehir il örgütünün tümünün görevden alındığını ve il başkanının da tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini öğrendik. Bu CHP tarihinde zaman zaman olan olaylardan birisidir. Ancak son süreç, butlan süreci tamamen hukukun dışında işleyen bir olgu yarattı. Şu anda butlan kararını hiçbir hukukçu doğru olarak değerlendirmiyor. Hukukun temek ilkelerine aykırı ve CHP'yi bölüp parçalamaya yönelik bir karar. Bu kararın uygulayıcısı noktasına gelen eski genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yapması gereken iş sadece ve sadece olağanüstü kurultay iken olağanüstü kurultay dışında her işi yapmaya kalktı ve başladı. Geçici yönetimlerin görevi partiyi olağanüstü kurultaya götürmektir. Başka hiçbir görevi yoktur."

"BU İŞLERİN TÜMÜ AK PARTİ'YE YARIYOR"

Yapılan bu işlerin tümünün AK Parti'ye yaradığını herkes gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor ama vazgeçmeyeceğini de gösteriyor. O nedenle ben sayın il başkanımın ve il yönetiminin, disiplin kurulumuz da dahil hiç üzülmemelerini bu antidemokratik dönemde herkesin başına gelebilecek işlerden birisi olduğunu vurgulamak isterim. Yok hükmünde olduğunu belirtmek istiyorum. Ben daha önce üç kez disipline verilip, iki kez partiden uzaklaştırılan birisi olarak her zaman söylüyorum, bizim duruşumuz halktan yana. Atatürkçülükten yana, demokrasiden yana, hukuktan yana, yoksuldan, ezilenden yana olan bir ideolojiden geliyoruz. Zaten bunu dediğimiz için dışlanıyoruz.

"ÖZGÜR ÖZEL LİDERLİĞİNDE HAREKETİMİZ DEVAM EDER"

Bunun yerinin CHP olması şart değil. Başka yerde de bu düşünceler savunulabilir. 20 Temmuz'a kadar verilen süre içinde kurultay kararı alınmadığı taktirde yeni bir yol bulunur, yeni bir yol açılır. Hiç kimse üzülmesin. Şimdiye kadar CHP'den ayrılanlar başarılı olamadı. Niye? Çünkü CHP'nin ana gövdesi duruyordu. Küçük kitleler ayrılıyordu ama bu sefer CHP'nin ana gövdesi ayrılmayla karşı karşıya. Kalacak olan kitle çok küçük bir kitle olacak. O nedenle karamsarlığa gerek yok. Umutsuzluğa kapılmayalım. Eninde sonunda biz kazanacağız ve Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarını gelecek ilk sandıkta değiştireceğiz. Hiç kimse kendisini üzmesin. Özgür Özel liderliğinde hareketimiz devam eder. Yepyeni bir dünya kurulur, herkes de yerini alır. Biz il başkanımızın ve yönetimimizin arkasındayız. Ne gelecekse hep beraber karşılarız."

"KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR"

Talat Yalaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizle ilgili verilmiş olan görevden alma kararı ne kadar yok hükmündeyse sözüm ona yerimize atanacağı iddia olan bir il başkanının varlığı da bizim için yok hükmündedir. CHP'de kademelerin göreve nasıl geleceği, ne şekilde görev icra edeceği tüzük kuralları gereğince olduğu kadar partimizin yıllara yayılan parti kültürü ile de bellidir, ortadır. CHP'nin seçilmiş il başkanı ve yönetimi olarak biz görevimizin başında olduğumuzu, bizi görevden alacak kişinin Özgür Özel olduğunu yahut örgütümüzün, il delegelerimizin, 600 il delegemizin yarıdan bir fazlasının vereceği imza ile görevden alınma durumumuzun sadece söz konusu olacağını ifade ettik."

"KARARI VEREN MERCİNİN MEŞRUİYETİ YOKTUR"

Bu karar yok hükmündedir. Çünkü kararı veren mercinin meşruiyeti yoktur. Görevini saraydan alan, sarayın yönlendirdiği yargıdan alan, oradan aldığı o görev ve yetkiyle de partinin seçilmiş organlarını ve milletvekillerini tasfiye etme gibi bir görevi üstlenmiş olan bir yönetiminin atadığı il başkanı sözüm ona bizim için olduğu kadar örgüt nezdinde yok hükmündedir.

"ÖZGÜR ÖZEL İSTERSE İL BAŞKANLIĞINI BOŞALTIRIM"

Dün verilen karardan sonra örgütün neredeyse tamamı, yüzde 99'u bununla birlikte Eskişehir kamuoyu net olarak arkamızda olduğunu ifade etti. Eskişehirlilerin tavrını görünce ne kadar doğru yolda olduğumuzu ve bu mücadeleden hiçbir gücün bizi el çektiremeyeceğini net bir şekilde anlamış olduk. Özgür Özel'den aldığımız icazet ve onun yanında toplumdaki yaratılan meşruiyettir bizim için kıstas. Bu ikisinde de bir sıkıntı yoktur.  Genel başkanım Özgür Özel il başkanlığını boşaltmam yönünde bir talimat ve telkinde bulunmadığı sürece beni bu binadan hiç kimse çıkaramaz. Canım pahasına burada olmaya devam ederim.

"ÜÇ HAFTADIR YÜZÜNE TÜKÜRÜLECEK KİŞİ BULAMIYORLAR"

Eskişehir'de üç haftadır yüzüne tükürülecek kişi bulamıyorlar. Bugün parti sözcümüz de ifade etti. Eskişehir'de 10'un üzerinde kişiye teklif götürüldüğünü buna rağmen bu tekliflerin kabul edilmediğini ya da kabul edecek kişilerin şu ya da bu sebeple onlar tarafından dahi kabul edilir görülmediği ortadır. Durum bugün ortayken kabul edecek kişi şunu bilmelidir: Toplumda hiçbir meşruiyetinin olmadığını bugün Kazım Başkandan diğer belediye başkanlarımıza partinin önemli aktörlerinde herhangi bir meşruiyeti olmadığı gibi tabanda da bir meşruiyeti olmayacak. Kabul edecek kişi kendisinden önce bu teklifin onlarca kişiye de teklif edildiğini ve onlar tarafından da kabul görmediğini, bu sürecin sonunda bütün toplumda hayatının geri kalan kısmında yüz kararı olarak taşıyacağı utanç vereceği bir tercihin parçası olacağını bilmelidir.

"İSTEYEN BUYURSUN GELSİN; BURADAYIZ"

Ben CHP'ye gönül vermiş hiç kimsenin bu görevi kabul etmeyeceğini sadece şahsi beklentisini memleket menfaatinin önüne koyanların böyle bir teklifi kabul etme ihtimalinin olacağını onların da CHP tabanında herhangi bir karşılığının olmayacağını ifade etmek isterim. İsteyen buyursun gelsin, buradayız. CHP örgütüne diz çöktürmek, bizlerin iradesine rağmen böyle bir irade ortaya koyup bu binaya gelip rahat rahat oturacağını düşünmek bence çok büyük bir hata olur. İlerleyen süreçte göreceğiz. Görevimizin başındayız."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Yalaz: Özgür Özel istemedikçe bu binadan çıkamazsınız - Son Dakika

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