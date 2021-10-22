Üye Girişi
Prof. Dr. Orhan Oğuz için kurucusu olduğu Anadolu Üniversitesinde tören düzenlendi - Son Dakika

Prof. Dr. Orhan Oğuz için kurucusu olduğu Anadolu Üniversitesinde tören düzenlendi

22.10.2021 00:57
Prof. Dr. Orhan Oğuz için kurucusu olduğu Anadolu Üniversitesinde tören düzenlendi

Eski Milli Eğitim Bakanı ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz, kurucusu olduğu Anadolu Üniversitesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Milli Eğitim Bakanı ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz, kurucusu olduğu Anadolu Üniversitesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

19 Ekim günü 98 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Oğuz için, Marmara Üniversitesinin ardından Anadolu Üniversitesinde de cenaze töreni düzenlendi.

"Elinin yettiği herkese yardım etti"

Prof. Dr. Orhan Oğuz'un tabutu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tören mangasıyla Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ne getirildi. Merhumun kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, babasının tabutu başında gözyaşı döktü. Cenaze töreninde konuşma yapan Orhan Oğuz'un kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, "Eminim ki unutulmaktan çok korkan babam, şu anda mutludur. Hep söylediği şey; arayan, gelen, gazetede adı geçince, demek ki hala bizi hatırlayanlar var diyordu. En son Anadolu Üniversitesinden 80 kişilik öğrenci ve öğretim üyesi ziyarete geldi. Çocuklar aşağıda pankartlar açtılar. Babamın gözleri 10 senedir görmüyordu ama anlattık. 2 tane öğrenci temsilen yukarı gelip elini öpmek istedi. Babam 'beni de aşağı indirin' dedi. Aslında yürüyemiyordu, ama koluna girip asansörle indirdik. Bir sandalye bıraktık, oturdu ve gelen herkese elini öptürdü. O gün gerçekten son senelerin en mutlu günlerinden bir tanesiydi. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk eğitimine ömrünü adamış, bütün çalışma hayatı boyunca birçok üniversitenin kuruluşuna öncülük etmiş, katkıda sağlamış ve gönülden hizmet etmişti. Elinin yettiği, yardımı dokunabilecek herkese yardım etti. Herkese bir parmağı dokunduğu için umarım ki mekanı cennettir. Ben böyle bir babamın çocuğu olduğum için, çocuklarım ve damadım böyle bir dedenin torunları olduğu için hepimiz çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.

"Orhan hocamız öyle güzel temeller atmış ki bugün Anadolu Üniversitesi dimdik ayakta"

Törende Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversitenin kurucusu Prof. Dr. Orhan Oğuz'a saygı ve minnetlerini sundu. Anadolu Üniversitesinin dimdik ayakta durduğunu belirten Erdal şunları söyledi:

"Hocamızı kaybettik. Bunun derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir sistemi, bir üniversiteyi kurmak son derece zor ve o kadar da önemli. Orhan hocamız öyle güzel temeller atmış ki bugün Anadolu Üniversitesi dimdik ayakta. Edirne'den Kars'a, New York'tan Dubai'ye kadar her yerde mezunlarımız var. Bu sistemden yetişmiş, eğitim almış, büyümüş ve her mezun verdikçe, kendisine şükranlarımızı ve minnettarlığımızı iletiyoruz. Onu rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başta kıymetli ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun."

Prof. Dr. Orhan Oğuz'un çok sayıda eğitim-öğretim kurumunun kuruluşuna öncülük ettiğini anımsatan eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, "Eski Milli Eğitim Bakanı ve Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, "Bugün biz burada sadece büyük bir hocayı değil, büyük bir devlet ve siyaset adamını, bir tarihi uğurluyoruz. Hoca sadece Anadolu Üniversitesini kurmadı. Anadolu Üniversitesi'nin bünyesinden çıkan Osmangazi Üniversitesi, Şeyh Edebali Üniversitesi, Kocatepe Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin de kurucusu sayılır" dedi.

Tören, İl Müftüsü Bekir Gerek'in Prof. Dr. Orhan Oğuz adına helallik istemesi ve duaların ardından sona erdi. Merhum Oğuz'un tabutu tören mangası eşliğinde cenaze taşıma aracına koyularak defnedilmek üzere Eskişehir Odunpazarı Mezarlığı'na götürüldü.

Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve merhum Prof. Dr. Orhan Oğuz'un kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz ile yakınları katıldı. - ESKİŞEHİR

Orhan Oğuz, Marmara, Cenaze, Tören, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Orhan Oğuz için kurucusu olduğu Anadolu Üniversitesinde tören düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hastaneye kaldırılan Kraliçe 2. Elizabeth taburcu edildi 00:56 Hastaneye kaldırılan Kraliçe 2. Elizabeth taburcu edildi Önünü kestiği genci darbeden şahıs, müdahale eden bekçiyi bıçakladı! Olayın ardından pişkin pişkin güldü 00:26 Önünü kestiği genci darbeden şahıs, müdahale eden bekçiyi bıçakladı! Olayın ardından pişkin pişkin güldü Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü 23:30 Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü
Türkiye'den Kırgızistan'a SİHA satışı! İmzalar atıldı, teslimat yakında 22:37 Türkiye'den Kırgızistan'a SİHA satışı! İmzalar atıldı, teslimat yakında Dolar 9.52 seviyesini görerek rekor tazeledi 21:58 Dolar 9.52 seviyesini görerek rekor tazeledi 21:08 "Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti 18:56 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Doların ateşi nasıl düşer? 18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar

Son Dakika Haberleri
19:45 Son dakika! Haftalık koronavirüs vaka tablosu: 21 Ekim 2021
19:25 Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun
19:23 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
18:55 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti
18:55 MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor
18:53 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım
18:50 Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle
18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
18:29 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:04 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
Fatih Terim, Lokomotiv Moskova galibiyetinin reçetesini verdi! Sırrı tek cümlede saklı Fatih Terim, Lokomotiv Moskova galibiyetinin reçetesini verdi! Sırrı tek cümlede saklı         
01:11
Türkiye'nin gurur gecesi! İmamoğlu da Galatasaray'ın galibiyetine kayıtsız kalamadı Türkiye'nin gurur gecesi! İmamoğlu da Galatasaray'ın galibiyetine kayıtsız kalamadı         
00:42
Aslan, Avrupa'da tur kapısını araladı! Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti Aslan, Avrupa'da tur kapısını araladı! Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti         
23:48
Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı         
23:03
Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz? Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz?         
22:29
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz         
19:05
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor         
17:58
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 01:27:11. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Orhan Oğuz için kurucusu olduğu Anadolu Üniversitesinde tören düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement