HAK-İŞ Başkanı Arslan: "Filistin halkıyla dayanışmamızı her platformda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Dün olduğu gibi bugün de Filistin'in haklı davasına olan desteğimizi, Filistin halkıyla dayanışmamızı her platformda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Filistin halkının direniş mücadelesini her zaman destekliyor, başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasına ilişkin açıklamada bulundu. İsrail'in bütün dünyanın gözleri önünde yarım asırdan uzun bir süredir acımasızca soykırım ve katliam gerçekleştirdiğini belirten Arslan, HAK-İŞ'in dün olduğu gibi bugün de Filistin halkının haklı davasında yanlarında olduğunu ifade etti. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Arslan, şu ifadelere yer verdi:

"Bütün dünyanın gözleri önünde katil İsrail'in yarım asırdan uzun bir süredir acımasızca gerçekleştirdiği soykırım ve katliamlarına maruz kalan Filistin ve Gazze'nin yiğit evlatlarını, verdikleri asil mücadele ve elde ettikleri başarı dolayısıyla kutluyoruz. Filistin halkı, katil İsrail'in yarım asırdan uzun bir süredir acımasızca gerçekleştirdiği baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına maruz kalmaktadır. İnsanlığın kanayan yarası olan Filistin'deki işgal ve zulüm düzeni, 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak bir soykırım politikasına dönüşmüş, Filistin'de, Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmış, savaş suçu işlenmiş, siyonist İsrail bütün dünyanın gözleri önünde soykırım yapmıştır. Kadınlar, çocuklar, bebekler ve masum insanlar bütün dünyanın gözleri önünde katledilmiştir. Son bir yılda Gazze'de 18 bin çocuk, 12 bin kadın olmak üzere yaklaşık 47 bin insan katledilmiş, 110 bin insan yaralanmıştır. Binlerce insan evinden yurdundan edilmiş, temel insan haklarından mahrum bırakılmıştır. Maruz kaldıkları katliam ve soykırım politikalarına karşı onurlu bir şekilde topraklarını savunan Gazzeli kardeşlerimizi bugün elde ettikleri başarı dolayısıyla kutluyoruz. Bu uğurda şehit olanları rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sağlanan ateşkesin kalıcı barışla taçlanmasını temenni ediyoruz. Katil İsrail, uluslararası hiçbir kuralı tanımadan, uluslararası sözleşmelerin hiçbir maddesini dikkate almadan, uluslararası toplumu yok sayarak Gazze'de büyük bir katliam ve soykırım yapmıştır. Maalesef başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar ve uluslararası toplum siyonist İsrail'in katliamları karşısında sessiz, suskun ve seyirci kalmış, yaptırımı olmayan sözde kararlarla tarihe geçmiştir. Bugün alınan ateşkes kararı ile siyonist İsrail'in bugüne kadar yaptıkları görmezden gelinmemeli, katil Netanyahu ve savaş kabinesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanarak en ağır cezayı almaları için uluslararası kuruluşlar vicdanlı davranmalıdır. HAK-İŞ konfederasyonu olarak dün olduğu gibi bugün de Filistin'in haklı davasına olan desteğimizi, Filistin halkıyla dayanışmamızı her platformda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Filistin halkının direniş mücadelesini her zaman destekliyor, başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz." - ANKARA