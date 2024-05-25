Hilvan Halkı 2 Haziranda İkinci Kez Sandığa Gidecek...

Yerel

ABDÜLKADİR ÇELİKCAN

(ŞANLIURFA)- Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde vatandaşlar 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek. DEM Parti Hilvan Belediye Başkan adayı Serhan Paydaş, "31 Mart'tan sonra biz halkla yapmış olduğumuz görüşmelerde yapılan zulme karşı, yapılan oy hırsızlığına karşı, yapılan şiddete karşı büyük bir tepki var. Halkın tepkileri o yönde bizim lehimize olumlu. Halk artık şiddet istemiyor. Halk siyasi ahlak istiyor. Halk seçimlerde hak eden kişiye mazbatanın verilmesini istiyor" dedi.

Yerel seçimlerde yüzde 33,20 oy oranıyla DEM Parti'nin kazandığı Hilvan Belediye Başkanlığı seçimleri, AKP'nin 15 sandığa itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda 2 Haziran'da yenilenecek.

Yeniden sandık başına gidecek olan Hilvanlılar, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy kullanacak. Siyasi partilerin belediye başkan adayları, hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde kapı kapı dolaşarak seçmenden destek istiyor.

31 Mart seçimlerinde 27 bin 686 seçmenin bulunduğu Hilvan'da, DEM Parti'nin adayı Serhan Paydaş yüzde 33.2, AK Parti'nin adayı Aslan Ali Bayık yüzde 30.71, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Hanif Düzme ise yüzde 18.77, CHP'nin adayı Mehmet Celal Avcı yüzde 9.3 oy oranıyla seçimleri tamamlamıştı.

"Hilvan en güzel şekilde yönetilmeyi hakediyor"

Hilvanlı vatandaş, "İnşallah 2 Haziran'dan sonra yüzde 100 yani biz kazanacağız. Kararlıyız. Millet tepkilidir. Bunların yaptığı pisliğe karşı millet hep direnmiştir. İnşallah 2 Haziran'dan kazanacağız biz DEM olarak kazanacağız" dedi.

Başka bir vatandaş, "Tabii büyük bir tepki gösteriyoruz. Hilvan bunu hak etmiyor. Hilvan en güzel şekilde yönetilmeye hak ediyor. Hilvan'da şu anda hiçbir hizmet yapılmamış. Son 50 yıldır Hilvan'a herhangi bir hizmet yapılmamış. ya mevcut iktidar ve iktidar yanlıları bunu miilete reva görüyor" diye konuştu. Halkın mevcut başkandan şikayetleri olduğunu ifade eden bir vatandaş, "Halk artık mevcut başkanda şikayetçi bir durumda çünkü kendi akrabalarını, kendi yandaşlarını sürekli iş yalımında. Biraz belediyenin imkanlarını kendi ailesi içinde sürekli kullanmasından halk tepkili bu konuda" ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş, "Benim Hilvan halkına bir çağrım var. Beş yıl önceki İstanbul'da olan bir seçimi kendi gözüne, kendi aklına, kendi beynine getirsinler. Binali Yıldırım dedi ki; 'Teşekkürler İstanbul kazandık' ama seçimler iptal oldu. Adama zulmettiler, fakat o adam yine girdi ikinci seçimde 800 bin fark attı. Bu Hilvan seçimi de benim görüşümde İstanbul seçimleri gibi olmuştur. Hilvan halkı bunu biliyor, herkes de biliyor. 7'den 70'e, 4 yaşındaki de 70 yaşındaki insanda bunun farkındadır" diye konuştu.

"Seçimin yenilenmesi bir şey farkettirmeyecek"

AKP'ye oy vereceğini belirten bir vatandaş, "Bir Hilvanlı olarak seçimlerin yenilmesi bir hiçbir şey fark etmedi. İnşallah herkes kendi iradesini gelip kullanacaktır. Güzel bir şekilde kazasız belasız geçeceğine inanıyorum. Kim hata yapsa Hilvan halkı onları affetmeyecektir, görüyor, biliyordur. En iyi cevabı Hilvan halkı sandıkta verecektir" derken, bir başka vatandaş ise "Hilvanlı olarak seçimler iptal olduktan sonra dışarıdan gelen vatandaşların yani Hilvan halkı olsun, esnaf olsun bayağı bu konuda muzdarip, şikayetçi oldular. Umuyorum ki herkes bunun farkına vardı. Özellikle de genç nesil olarak da yeniden inşallah AK Parti olarakta birinci sıraya geçeceğiz" dedi.

"Oy hırsızlığına karşı büyük bir tepki var"

DEM Parti miletvekileri ile seçim çalışmalarını sürdüren Hilvan Belediye Başkan adayı Avukat Serhan Paydaş, şunları söyledi:

"31 Mart akşamı zaten de AKP adayı ve akrabalarının gençlik merkezindeki saldırısını herkes gördü. Orada iki tane sandık yakıldı. Sandık kurul üyemiz darp edildi. Polis memuru darp edildi ve onun arkasında da AKP itiraz ederek seçimlerin yenilenmesi kararı verildi. Zaten Refah Partisi adayı Hanifi Düzme de aynı şekilde AKP adayına destek çıkarak seçimler yenilendi. 31 Mart'tan sonra biz halkla yapmış olduğumuz görüşmelerde yapılan zulme karşı, yapılan oy hırsızlığına karşı, yapılan şiddete karşı büyük bir tepki var. Halkın tepkileri o yönde bizim lehimize olumlu. Halk artık şiddet istemiyor. Halk siyasi ahlak istiyor, seçimlerde hak eden kişiye mazbatanın verilmesini istiyor. Ondan dolayı hem AKP seçmenleri olsun hem Refah Partisi seçmenleri olsun o konuda oylarını Dem Parti'ye vereceklerini söylüyorlar.

"Çok daha fazla hazırlıklıyız"

2 Haziran seçimleri de tabii ki 31 Mart seçimleri gibi olmayacak. Her sandıkta en az iki tane avukat arkadaşımız görev alacak. Sandık görevlilerimizin tamamı hazır. Yedek üyelerimiz hazır, müşahitlerimiz hazır, okul sorumlularımız hazır. 31 Mart'a göre daha fazla hazırlıklıyız. Önceki dönemlerdeki oy çalınmasına karşı tedbirlerimizi almıştık. Fakat sandık yakılmasıyla ilgili hiçbir şekilde tedbir alınmamıştı. Tedbir alınması derken sandıkların yakılmasına rağmen ıslak imzalı tutanaklar geçerli olmasına rağmen seçim kurulu ıslak imzalı tutanakları kabul etmedi. Bu konuda da biz artık sadece ıslak imzalı tutanak değil, sandıkların korunması ile ilgili tedbirlerimizi aldık. Tabii ki bizim bütün bölge vekillerimizin hepsi Hilvan'da çalışmaları yürütüyorlar. Hem mahalle çalışmalarında hem kırsal çalışmalarda aktif olarak ev ev dolaşıyoruz. Bireysel olarak çalışmayı yürütüyoruz ve destek sunuyorlar."