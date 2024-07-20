İçişleri Bakanı Yerlikaya: Trabzon'da terörün kökünü kazıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Trabzon'da terörün kökünü kazıyoruz

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzon'da gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, terörle mücadeleye devam ettiklerini ve Trabzon'da terörün kökünü kazıdıklarını belirtti. Ayrıca, uyuşturucu satıcılarına, organize suç örgütlerine ve göçmen kaçakçılarına karşı mücadele ettiklerini vurguladı. Bakan Yerlikaya, ayrıca emniyet ve jandarma araçlarının yenilenmesiyle ilgili bilgi verdi.

20.07.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a geldi. Yerlikaya, "Trabzon'da terörün ve teröristlerin kökünü kazıyoruz. Tüm Türkiye'de ve tüm şehirlerimizde de şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz ve kararlıyız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzon'da DSİ Sosyal Tesisleri Necip İbo Konferans Salonu'nda yapılan Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Güvenlik Toplantısı'na Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tüm Amiral Ahmet Kendir,  Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Trabzon'un Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığından yetkililer katıldı.

"Trabzon'da terörün ve teröristlerin kökünü kazıyoruz"

Bakan Yerlikaya, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"1 Haziran 2023- 30 Haziran 2024 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili ve sağlamış olduğumuz kişilere, mallara ve diğer tüm suç türlerine karşı önleyici hizmetlerimizin geldiği nokta ve bunları aydınlatıp adalete teslim etmeyle ilgili rakamlarımızın her birini tek tek burada inceledik, irdeledik.

Trabzon sahip olduğu 4 bin yıllık kadim tarihiyle bu toprakların, bu coğrafyanın tapusudur. Trabzon, 'biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz' diyen Sultan Fatih'in bizlere kutlu emanetidir. Bizler de bu kutlu emanete sahip çıkmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu aziz şehirde Bakanlık olarak huzur ve güven sağlamak için terör örgütlerinden uyuşturucu satıcılarına, organize suç örgütlerinden dolandırıcılara ve göçmen kaçakçılarına kadar mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda Trabzon'da terörün ve teröristlerin kökünü kazıyoruz. Tüm Türkiye'de ve tüm şehirlerimizde de şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz ve kararlıyız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemize devam ediyoruz. Eren Bülbül evladımız gibi başka hiçbir vatan evladımızı daha teröre kurban vermek istemiyoruz. Bu amaçla bölücü terör örgütü PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik Trabzon'umuzda toplam 64 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 77 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 9'u tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi."

"Kararlılığımızı bütün aziz milletimiz görüyor"

Asayiş rakamları ve NARVAS uygulaması hakkında konuşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu ticareti, toplumsal siyasal ve ekonomik içeren çok boyutlu sosyal bir sorun. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Trabzon'da yine aynı dönemde 230 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 1910 zehir taciri gözaltına alındı. Bunların 175'i tutuklandı, 45'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Tabii her gittiğimiz şehirde biz uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili şunu söylüyoruz; bunun bir arz cephesi bunun bir talep cephesi olduğunu söylüyoruz. Arz cephesinde daha çok görev İçişleri Bakanlığı'nın ve biz bu noktada geldiğimiz günden bu yana hem rakamlar noktasında sizlerle bunu paylaşıyoruz. Kararlılığımızı zaten bütün ülke biliyor ama talep cephesinde biz şunu söylemek istiyoruz gençlerin, tüm vatandaşların bilinçlenmesi ve bunu uyuşturucuya yaklaşmama noktasında, dirençlenme noktasında da bizim hep beraber topyekun Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerektiğinin bir kere altını çizmek istiyorum. Bu noktada hep beraber gayret göstermeliyiz ve bu hep beraber gayret noktasında da aslında biz Trabzon'da hemşehrilerimizden daha fazla destek bekliyoruz. Bizim NARVAS adı altında bir yazılım programımız var. Duyduğumuz, işittiğimiz, uyuşturucu satıcılığı veya kullanımıyla ilgili. Bunlarla ilgili bildiklerimizi güvenlik birimlerimizle yani uyum aplikasyonumuzla 112'yle bunları söylenmek bize güç veriyor ve mücadelemizi çok daha etkin hale getirmiş oluyoruz. Diğer bir konu organize suç örgütleriyle ilgili yasa dışı faaliyetlerden kar elde etmek için bir araya gelen kişilerin oluşturduğu suç girişimleriyle mücadele noktasında da göreve başladığımız günden bu yana kararlılığımızı bütün aziz milletimiz görüyor.

Son olarak emniyette 10 yaşın üzerindeki araçları hizmetten alacaklarını belirten Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Şöyle bir tespitte de bulunduk 10 yaşın üstünde emniyet ve jandarma emanet araç sayılarımızı aldık. Bu araçların üzerine daha da sayı ekleyerek 350 hadi buradan kendimizi bağlayalım, 350 araçla beraber 10 yaşın üstünde emniyet ve jandarmadaki envanterdeki araçlarımızı çıkarıyoruz hizmetten. Kendimize 2, 2.5 aylık teslimat süresine göre bir zaman biçtik. Böylelikle yapmak istediğimiz şey şu, jandarma bölgesinde ve emniyet bölgesinde trafik devriye araçlarımız ve önleyici, asayiş, yunus diye ifade ettiğimiz devriye araç katbekat artırıyoruz. Hepsi yeni araçlar. Hepsi güvenlik görevlilerimizin emniyet ve jandarmamızın yaka yüz tanımalı kamera eşliğinde Trabzonlu hemşehrilerimize hizmet etmeye başlayacaklar."

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Trabzon\'da terörün kökünü kazıyoruz
Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Türkiye, Trabzon, Göçmen, Güvenlik, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel İçişleri Bakanı Yerlikaya: Trabzon'da terörün kökünü kazıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:26 Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor
15:46 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım
15:35 Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu’na tepki Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu! CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu'na tepki
14:09 Adres bu sefer İstanbul Fahiş fiyat ve stokçuluk denetiminde 34 milyon liradan fazla ceza kesildi Adres bu sefer İstanbul! Fahiş fiyat ve stokçuluk denetiminde 34 milyon liradan fazla ceza kesildi
11:03 Dünyaca ünlü markanın sahibi denizde kalbine yenik düştü Dünyaca ünlü markanın sahibi denizde kalbine yenik düştü
17:26 Başkan müjdeyi verdi Beşiktaş’ta Talisca sesleri Başkan müjdeyi verdi! Beşiktaş'ta Talisca sesleri
16:08 Nedeni daha bomba Wanda Nara’nın babası gözaltına alındı Nedeni daha bomba! Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı
15:37 Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı
15:27 Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı
15:22 Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid’i çıkardı, karar İsrail’in tepkisi sonrası alındı Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid'i çıkardı, karar İsrail'in tepkisi sonrası alındı
14:40 Tüylerimiz diken diken olmuştu Mert Müldür’ün Gürcistan’a attığı gol EURO 2024’ün en güzel golü seçildi Tüylerimiz diken diken olmuştu! Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi
14:08 Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü
14:00 Güneşlenen kadın tepki gösterince plajda meydan dayağı yedi Güneşlenen kadın tepki gösterince plajda meydan dayağı yedi
13:58 Satışlarda patlama yaşanıyor Arda Güler İspanya’yı sallamaya devam ediyor Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor
13:54 İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 18:08:43. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Trabzon'da terörün kökünü kazıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement