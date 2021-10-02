Üye Girişi
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi - Son Dakika

İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi

02.10.2021 11:25

Hatay'daki asma tavan profili üretimi yapan firması için internetten bulduğu firma ile anlaşan ve 180 bin liralık metal sipariş eden Veysel Yiğit, haftalarca oyalanmasının ardından ne siparişi eline ulaştı ne de parasını geri alabildi. Yiğit, firmanın faturada belirtilen İstanbul'daki adresine gitse de adreste böyle bir firma bulamadı. Yiğit konuyla ilgili savcılığa başvurarak şikayette bulundu.

Hatay'da asma tavan profili üreten bir firmanın yetkilisi olan Veysel Yiğit, iki hafta önce internetten bulduğu bir metal ham madde şirketiyle anlaşarak 180 bin liralık metal sipariş etti. İki hafta boyunca çeşitli bahanelerle siparişin teslimini geciktiren metal ham madde firması, ne siparişi teslim etti ne de Veysel Yiğit'in 180 bin lirasını iade etti.

FİRMANIN ADRESİNE GİDİNCE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Yiğit, İstanbul'a gelerek metal ham madde siparişi verdiği şirketin faturada belirtilen adresine gitse de adreste böyle bir firma bulunmadığını öğrendi. Dolandırıldığını anlayan Yiğit, savcılığa giderek şikayette bulundu. Savcılığın konuya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

PROFESYONEL DOLANDIRICI ŞEBEKESİ ÇIKTI

Firma sorumlusu Veysel Yiğit, "Sac siparişi verdik ancak şirketin hayali dolandırıcı şirketi olduğunu sonradan öğrendik. Biz parayı gönderdik onlar bize malzemeyi göndermedi. Sevkiyat anında bize şoför tır bilgisi gönderildi. Şoförle görüştüm filan, bir saatte İskenderun'da olacağını bize söyledi ama hiçbir malzeme yola çıkmadı. Bunların dolandırıcı şebekesi olduğunu öğrendik. 15 ton sac alımı için 180 bin lira para gönderdik. Paramızı aldıkları halde sacımızı göndermediler. Profesyonel dolandırıcı şebekesi olduğunu öğrendik. Bize bin bir türlü bahaneyle paramızı iade edeceklerini söylüyorlar ama etmiyorlar" dedi.

Taraflar arasında geçen yazışmalardan bazıları şöyle:

İnternetten 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi

Veysel Yiğit, İstanbul, Hatay, Metal, 3. Sayfa, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi 11:36 Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi 11:15 "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! 10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!
Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler 10:45 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse 5'inci ve 6'ıncı dalgayı göreceğiz 10:26 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse 5'inci ve 6'ıncı dalgayı göreceğiz Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu 10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber 09:31 Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı 07:57 Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı

Son Dakika Haberleri
11:37 Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar
11:35 Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
11:17 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Böyle giderse 5'inci ve 6'ıncı dalgayı göreceğiz
11:16 El ve ayakları bağlanarak öldürülen kuryenin son görüntüsü ortaya çıktı
11:14 "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi
11:13 Yunanistan, "İstanbul bizim şehrimiz" diyen Marinakis'e tepki gösterdi: Terbiyesiz
10:54 Nesli tükenmekte olan gelincik Ardahan'da şehir merkezine indi
10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!
10:44 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler
10:27 Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı
Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar         
11:38
El ve ayakları bağlanarak öldürülen kuryenin son görüntüsü ortaya çıktı El ve ayakları bağlanarak öldürülen kuryenin son görüntüsü ortaya çıktı         
11:17
Yunanistan, Yunanistan, "İstanbul bizim şehrimiz" diyen Marinakis'e tepki gösterdi: Terbiyesiz         
11:14
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı Köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı         
10:31
Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi         
10:20
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor         
09:58
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 11:42:19. #1.12#
SON DAKİKA: İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement