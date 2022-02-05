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Isparta'da elektriksiz 3. gün! Bakan Isparta'ya gidiyor - Son Dakika

Isparta'da elektriksiz 3. gün! Bakan Isparta'ya gidiyor

05.02.2022 10:35

Isparta'da 3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle evlere ve işyerlerine 48 saatten fazla süredir elektrik verilemiyor. Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede kombilerini çalıştıramayan vatandaşlar mağdur durumda. Arızanın giderilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtilirken, vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaşanan duruma isyan etti. Gerçekleşen çalışmaları yerinde görmek ve enkazı incelemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Isparta'ya gidecek.

Isparta'da yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Karın baskı yapması nedeniyle elektrik telleri koptu. Şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle kent genelinde çok sayıda enerji nakil hattı hasar aldı. Kent genelinde 48 saatten fazla elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik kesintisi nedeniyle kombilerini de çalıştıramayan vatandaşlar aynı zamanda gazsız kaldı. Kara kışta zor günler geçiren Ispartalılar, sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

Isparta'da 48 saatten fazladır elektrik yok, kombiler çalışmıyor! Vatandaş isyanda

55 ARAÇ VE 20 JENARATÖR KRİTİK NOKTALARA KONUMLANDIRILDI

Gaz kesintisine ilişkin Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada saatlerce hiç durmadan yağan karın sebep olduğu yükün ve aşırı buzlanmanın etkisi ile önemli sayıda enerji nakil hattının ağır hasar aldığı bildirildi.

Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtımını üstlenen AEDAŞ, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarı çerçevesinde kar yağışı başlamadan önce harekete geçmiş ve "kriz masası" oluşturarak yoğun bir şekilde çalışmalarına başlandığını, bölgedeki personel sayısının 3 kat artırılırken arızalara müdahale için 55 araç ve 20 jeneratörün kritik noktalarda konumlandırıldığı bilgisini paylaştı. AEDAŞ, alınan tedbirlere rağmen kar yağışının tahminlerin çok üzerinde olmasının, özellikle kırsal bölgelerdeki arızalara ulaşmada sıkıntıya yol açtığını, müdahalelerde bazı gecikmelerin söz konusu olduğunu bildirdi.

Isparta'da 48 saatten fazladır elektrik yok, kombiler çalışmıyor! Vatandaş isyanda

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Ekiplerin ilk andan itibaren arızalara müdahalesi aralıksız bir şekilde devam ettiği kaydedilen açıklamada kamu ve özel sektör elbirliği ile bölgede özverili bir çalışma sergilendiği, ayrıca yakın bölgelerdeki diğer enerji dağıtım firmalarından da bölgeye destek amaçlı personel ve araç takviyesi yapıldığı bildirildi.

ŞEHİR MERKEZİNDE ORTA GERİLİM SEVİYESİNDEKİ ARIZALAR GİDERİLDİ

Yoğun çalışmalar sonrasında aynı gece şehir merkezinde orta gerilim seviyesindeki arızaların tamamı giderilirken, alçak gerilim bölgelerindeki çalışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada vatandaşların mağduriyetini en aza indirilebilmesi için 3.056 kVA kapasiteye sahip jeneratörler ile bölgedeki kritik noktalara da enerji sağlandığı ifade edildi.

Bu çalışmalar esnasında şu ana kadar yaklaşık olarak 660 km orta gerilim, 4500 km alçak gerilim hattının ekipleri tarafından kontrol edilip, iletkenleri etkisi altına alan buz yükünden temizlenerek enerjilendirme yapıldığı bildirilen açıklamada zorlu süreçte Ispartalı vatandaşların yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek için her türlü gayretin gösterildiği duyuruldu.

Isparta'da 48 saatten fazladır elektrik yok, kombiler çalışmıyor! Vatandaş isyanda

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Kara kışta zor günler geçiren vatandaşlar yaşanan duruma sosyal medyadan isyan etti. Birçok vatandaş durumla ilgili kimsenin bir şey demediğini belirterek yardım çığlıkları attı. İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:

Isparta'da 48 saatten fazladır elektrik yok, kombiler çalışmıyor! Vatandaş isyanda
Isparta'da 48 saatten fazladır elektrik yok, kombiler çalışmıyor! Vatandaş isyanda
Isparta'da 48 saatten fazladır elektrik yok, kombiler çalışmıyor! Vatandaş isyanda
Isparta'da 48 saatten fazladır elektrik yok, kombiler çalışmıyor! Vatandaş isyanda
Isparta'da elektriksiz 3. gün! Bakan Isparta'ya gidiyor
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Isparta, Enerji, İsyan, kar, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isparta'da elektriksiz 3. gün! Bakan Isparta'ya gidiyor - Son Dakika


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