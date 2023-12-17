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İsrail, BM yardım tırlarının Gazze'ye geçişine izin veriyor - Son Dakika
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İsrail, BM yardım tırlarının Gazze'ye geçişine izin veriyor

İsrail'in Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan bugünden itibaren Gazze Şeridi'ne Birleşmiş Milletler'e (BM) ait insani yardım tırlarının geçişine izin verileceğini duyurdu. Bu, İsrail'den Gazze'ye doğrudan yardım girişinin ilk kez gerçekleşeceği anlamına geliyor.

İsrail, BM yardım tırlarının Gazze\'ye geçişine izin veriyor
17.12.2023 - 17:19,
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İsrail'in Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), İsrail'in Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan bugünden itibaren Gazze Şeridi'ne Birleşmiş Milletler'e (BM) ait insani yardım tırlarının geçişinin başlayacağını duyurdu. İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'de patlak veren çatışmaların ardından Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden ilk kez İsrail'den Gazze Şeridi'ne doğrudan yardım girişi olacak.
İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı insani yardın geçişlerine açıldı. İsrail Savunma Bakanlığına bağlı olan ve uluslararası örgütler, diplomatlar ve Filistin yönetimi arasındaki sivil olayları koordine eden Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan bugünden itibaren Gazze Şeridi'ne Birleşmiş Milletler'e (BM) ait insani yardım tırlarının geçişinin başlayacağı duyuruldu.
Açıklamada, "ABD ile yaptığımız anlaşma gereği, bugünden itibaren BM yardım tırları güvenlik kontrolünden geçirilecek ve Kerem Şalom üzerinden doğrudan Gazze'ye nakledilecek. Bu, Gazze'ye giren ve Gazze halkına ulaştırılan günlük insani yardım hacmini artıracak" denildi.
İsrail'den Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez doğrudan yardım girişi
İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'de patlak veren çatışmaların ardından Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden ilk kez İsrail'den Gazze Şeridi'ne doğrudan yardım girişi olacak. Kerem Şalom Sınır Kapısı açılmada önce İsrail'den Gazze Şeridi'ne doğrudan yardım girişine izin verilmezken, yardımlar İsrail- Mısır arasındaki Nitzana Sınır Kapısı'nda İsrailli yetkililer tarafından incelenmesinin ardından Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giriş yapıyordu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Son Dakika

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