İstanbul Valiliği 2025 yılında kentte toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılacak alanları açıkladı

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İstanbul Valiliği tarafından 2025 yılında toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabilecek alanlar açıklandı.

İstanbul Valiliği tarafından 2025 yılında kentte toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabilecek alanlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Temel hak ve özgürlüklerden olan, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının, özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, kamu düzeni ve güvenliği açısından önem arz etmektedir. Bu hakkın kullanımı 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile şekillenmiştir. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. maddesinde, 'İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılmaz derecede zorlaştırmayacak' şekilde ve 22'nci maddenin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergahın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. 'İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı belirlenebilir' hükmü ile aynı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesinde 'Her yıl Ocak ayında mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir' hükmü yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılacak alanlar;

"1. Adalar İlçesi Büyükada Atatürk Meydanı

2. Arnavutköy İlçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı

3. Arnavutköy İlçesi Hadımköy Bölge Parkı

4. Avcılar İlçesi Avcılar İDO İskelesi Otopark Alanı

5. Bağcılar İlçesi Bağcılar Meydanı

6. Bağcılar İlçesi Kirazlı Metro İstasyonu Otopark Alanı

7. Bağcılar İlçesi Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi Yürüyüş Güzergahı

8. Başakşehir İlçesi Gölet Tören Alanı

9. Bayrampaşa İlçesi Yahya Kemal Caddesi Uygur Caddesi ve Demirkapı Caddesi Atışalanı Caddesi Kesişimi Alanı

10. Beykoz İlçesi Küçüksu Çayırı Alanı

11. Beylikdüzü İlçesi Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı

12. Çatalca İlçesi Cumhuriyet Meydanı

13. Çatalca İlçesi Mehmetçik Meydanı (Perşembe Günleri Hariç)

14. Çekmeköy İlçesi Taşdelen Mahallesi Turgut Özal Caddesi

15. Çekmeköy İlçesi Hamidiye Mahallesi Barışyolu Caddesi

16. Esenler İlçesi Birlik Mahallesi Meydanı

17. Esenler İlçesi Mustafa Şentop Caddesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Kesişimi Otopark Alanı

18. Esenyurt İlçesi Necmi Kadıoğlu Stadyumu Önü

19. Esenyurt İlçesi Cumhuriyet Meydanı

20. Esenyurt İlçesi Turgut Özal Stadyumu Önü

21. Fatih İlçesi Yenikapı Sahil Miting Alanı

22. Güngören İlçesi 15 Temmuz Şehitler Parkı

23. Kartal İlçesi Kartal Meydanı

24. Küçükçekmece İlçesi Fevzi Çakmak Meydanı

25. Maltepe İlçesi Maltepe Sahil Miting Alanı

26. Pendik İlçesi Pendik Cumartesi Pazarı Alanı (Cumartesi Günleri Hariç)

27. Sancaktepe İlçesi Samandıra Meydanı

28. Sancaktepe İlçesi Demokrasi Caddesi Üzeri Eski Ankara Caddesi Kesişimi

29. Sarıyer İlçesi Merkez Mahallesi Meydanı

30. Silivri İlçesi Atatürk Meydanı

31. Silivri İlçesi Uğur Mumcu Meydanı

32. Sultangazi İlçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı

33. Sultangazi İlçesi Cebeci Otobüs Son Durakları Alanı

34. Şile İlçesi Şile Atatürk Meydanı

35. Şile İlçesi Belediye Meydanı

36. Tuzla İlçesi Tuzla Sahil Tören Alanı

37. Zeytinburnu İlçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı

38.Zeytinburnu İlçesi Abay Kunanbayoğlu Meydanı

Valilik Makamı'nın 27.01.2025 tarih ve 820700 sayılı Olur'u ile 2025 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Alanları olarak belirlenmiştir" şeklinde açıklandı. - İSTANBUL