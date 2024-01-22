İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi\'nin Kapasitesi Artırılıyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin en büyük su arıtma tesisi olan ve Başkent'e su sağlayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artırma çalışmalarını sürdürüyor. Tesis, yapımı planlanan 4'üncü etabın devreye girmesiyle, günde 2 milyon 256 bin metreküp suyu arıtabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni büyütmek için düğmeye bastı. Avrupa'nın en büyük içme suyu arıtma tesisleri arasında yer alan ve şu an 3 ünite ile hizmet veren tesis, 4'üncü etabın da devreye girmesiyle, günde 2 milyon 256 bin metreküp suyu arıtabilecek kapasiteye ulaşacak.

2 MİLYON 256 BİN METREKÜP SU ARITILABİLECEK

ASKİ, Başkentte yaşayan vatandaşların sağlıklı, temiz ve kaliteli içme suyu ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Mevcut haliyle 3 ünite hizmet veren İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde, 2024 yılının 3'üncü çeyreğinde 4'üncü ünite için yatırım faaliyetinin başlatılması planlanıyor. Tesiste 4'üncü ünitenin devreye girmesiyle, günde 2 milyon 256 bin metreküp su arıtılabilecek.

'2. HALKIN KATILIMI TOPLANTISI' YAPILDI

"Ankara Merkezi (İvedik) İçme Suyu Arıtma Tesisi 4. Etap Kapasite Artışı Projesi", ASKİ, Dünya Bankası ve İlbank iş birliğinde yürütülüyor. Proje kapsamında 12 Ocak 2024 tarihinde ASKİ Konferans Salonu'nda, "2. Halkın Katılımı Toplantısı" düzenlendi. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, ASKİ Genel Müdür Yardımcıları Muhammed Ercan ve Yılmaz Şengül'ün hazır bulunduğu toplantıya, İvedik Mahallesi muhtarı ile sakinleri, STK'lar ve proje paydaşları katıldı.

"YAPIM İŞLERİ İHALELERİNE İLİŞKİN SON NOKTADAYIZ"

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan, tesiste, bu yılın 3'üncü çeyreğinden itibaren 4'üncü ünitenin yatırım işlerinin başlayacağını bildirdi. "Ankara için hayırlı bir proje olsun istiyoruz" diyen Ercan, şöyle konuştu:

"Ankara metropol kent merkezinin içme suyunun sağlandığı tesisimizde şu anda 3 ünite operasyonel şekilde çalışıyor. Tesisin büyütülmesi çalışmaları, 2020 yılında başlatıldı. Bu proje İlbank, Dünya Bankası ve ASKİ iş birliğinde ilerliyor. Projenin finansmanı Dünya Bankası tarafından İlbank aracılığıyla sağlanıyor. Dolayısıyla da tüm süreç, özellikle de çevresel, sosyal konular değerlendiriliyor. Daha önce burada 1. Halkın Katılımı Toplantısı'nı düzenlemiştik. Proje paydaşlarımızla bir araya gelip, daha çok, projeye yönelik kamulaştırma hususlarını değerlendirmiştik. Projede şu an itibarıyla, Dünya Bankası satın alma usullerine göre sürecini yürüttüğümüz müşavir seçiminin son aşamasındayız. Sonrasında da proje yatırımına ilişkin satın alma sürecini hızla tamamlayacağız."

VATANDAŞ İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DÜZENLENECEK

Proje süresince söz konusu alanda hak sahibi olan vatandaşlar için düzenli olarak bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirileceğini kaydeden Ercan, "2. Halkın Katılımı Toplantısı'nda, 4'üncü ünitenin inşaatı sırasında oluşabilecek çevresel ve sosyal etkiler ve çözüm önerileri detaylı şekilde tartışıldı. İnşaat aşamasında çevresel ve sosyal konularda hazırlanarak, gerek Dünya Bankası gerek İlbank'a sunulacak raporlar değerlendirildi" dedi.

MODERN TEKNOLOJİ İLE ARITMA

Ankara'nın yüzde 90'ına hizmet veren İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, 851 bin 204 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bununla birlikte 4'üncü etap kapasite artışı projesi de 221 bin metrekare alanda yapılacak. Başkent'in içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılaması için kurulan tesiste her ünite, günde 564 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip olarak planlandı. Tesisin 1'inci etabı 1984, 2',nci etabı 1992 ve 3'üncü etabı ise 2014 yılında tamamlandı. Tesise ham su Kurtboğazı Barajı, Çamlıdere Barajı ve Kesikköprü Barajı'ndan temin ediliyor. Konvansiyonel işletim arıtma tesisinde, modern teknoloji ile arıtılan su sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde Ankara halkına sunuluyor.