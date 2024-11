İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarafından Hayata Geçirilen Selçuk İlçe Semt Garajı Hizmete Açıldı

Yerel

(İZMİR)- Selçuk İlçe Semt Garajı'nın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir'in ihtiyacı olan her şey için gücümüzün son damlasına kadar çalışacağız. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmirli ilçe belediyelerinin şöyle tanımlıyorum; çok büyük kurumlar, çok güçlü kurumlar, her şeyden önce inanmış yöneticileri ve çalışanlarıyla beraber çok büyük kurumlar. İzmir'in büyüklüğüne asla leke sürdürmeyecek inanmış insanların sahiplendiği kurumlar. Dolayısıyla İzmir büyüktür. Kimse bize diz çöktüremez, diz çökmeyeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Selçuk İlçe Semt Garajı hizmete açıldı. Yeni semt garajının açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe belediye başkanları, CHP il ve ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

"Son dakikamıza kadar çalışmaya devam edeceğiz"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Uzun zamandır açılışı beklenen bir şekilde aksaklıklar yaşayan ama demek ki bizi bekliyormuş açılış için. Bu güzel, mütevazi tesisimizin açılışında olmak sizlerle bu anı paylaşmak gerçekten çok büyük gurur. Selçuk'u anlatmaya gerek yok. Türkiye'nin ve dünyanın en değerli kentlerinden birisi. Antik kentleriyle, Meryem Anasıyla işte otogardan manzarası olan kalesiyle ama tabii ki aynı zamanda bir tarım havzası olması özelliğiyle, Şirince gibi Türkiye'nin dünyanın tanıdığı güzel köyleriyle ve tabii ki güzel insanlarıyla böylesine değerli bir şehrin hizmetinde olmak bizler için onur. Pek çok şeyi planlıyoruz. Pek çok şeyi yapmayı konuşuyoruz. Bugün de sabah belediye ziyaretimde tekrar hepsini gözden geçirdik. Neticede hem Selçuk'muzun hem diğer ilçelerimizin, 30 ilçemizin beklentilerini, beklediği hizmetlerin bir an önce sağlanması için son dakikamıza kadar çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığına çok inanmış arkadaşlarımızla beraber yol yürüyoruz. Kimi idari, kimi siyasi olarak. Ama bu yola baş koymuş, İzmir'e, Türkiye'ye hizmet etme kararlılığında olan bir ekiple beraber çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarım buradalar. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyduğumu tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.

"Arkadaşlarımızın tek derdi bu ülkeye hizmet etmek"

Tugay, konuşması sırasında alanda bulunan gençlerin tezahüratları üzerine ise "Bize duyduğunuz sevginizi bu coşkulu tezahüratla dile getirmeniz gerçekten bizi çok mutlu ediyor ama bizler biraz mahcup insanlarız. Böyle bunlara alışkın değiliz" diyerek konuşmasını şöyle sürdürüdü:

"Benim sizden ricam aslında tüm özellikle Cumhuriyet Halk Partililerden ama genel olarak bu ülkeyi seven, halkımızı seven, Türkiye Cumhuriyeti'nde yer alan, Atatürk'ün izinden yürüyen herkese söylemek istediğim şey şu; birbirimize sevgimizi, bu vatana hizmet ederek, halkımıza hizmet ederek gösterelim. Nerede, kimin, bizim hizmetimize, desteğimize, yardımımıza ihtiyacı varsa ona onun ihtiyacı olanı ona verelim. Biz böyle insanlarız. Geçici olduğumuzu biliyoruz. Damarlarında asil bir kanın dolaştığı bir milletin mensubuyuz. Atatürk gibi dünyanın en büyüğü olduğuna inandığım bir önderin kurduğu bir ülkenin mirasçılarıyız. Böyle bir ülkede belediye başkanı olarak halkın hizmetinde olmak benim için bir onur. Eminim. Bu ruhu, bu inancı taşıyan tüm belediye başkanı arkadaşlarımız için de aynı duygu aynı şekilde mevcut. Bizim gibi düşünerek siyaset yapan arkadaşlarımızın da tek derdi bu ülkeye hizmet etmek.

"Kimse bize diz çöktüremez, diz çökmeyeceğiz"

İzmir'in ihtiyacı olan her şey için gücümüzün son damlasına kadar çalışacağız. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmirli ilçe belediyelerinin şöyle tanımlıyorum; çok büyük kurumlar, çok güçlü kurumlar, her şeyden önce inanmış yöneticileri ve çalışanlarıyla beraber çok büyük kurumlar. İzmir'in büyüklüğüne asla leke sürdürmeyecek inanmış insanların sahiplendiği kurumlar. Dolayısıyla İzmir büyüktür arkadaşlar. Kimse bize diz çöktüremez, diz çökmeyeceğiz. Halkımızın bize sonuna kadar inanmasını rica ediyorum, talep ediyorum. Görecekler ki bu arkadaşlarımızla birlikte bizler herkesin derdine çare olacak. Bu çalışmayı göstereceğiz. Ama Türkiye'nin de büyük olduğunu unutmasın kimse. Türkiye'yi bana göre el açan ülke olmaktan kurtarmak, Türkiye'yi dimdik duran bir ülke olmasını sağlamak öncelikle bizim boynumuzun borcu. Biz Selçuk için çalışıyoruz. Biz İzmir'in 30 ilçesi için çalışıyoruz. Biz İzmir için çalışıyoruz. Ama biz en çok bu ülkeye duyduğumuz secde aylar Türkiye Cumhuriyeti ve halkımız için çalışıyoruz. İnanıyorum önümüzdeki dört buçuk yılda yüzlerce yeni tesisimizin açılışını inşallah hep böyle birlikte, tek yürek yapacağız. Bu duygularla bu teşhisin bugüne kadar yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün tekrar birlikte olma fırsatı veren tüm yurttaşlarımıza, tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selçuk İlçe Terminalimiz Selçuk'a ve İzmirimize hayırlı olsun diyorum."

Sengel: Dünyaya hitap edecek bir terminal

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise "2018 yılında temel atma töreni yapmıştık burada. Aradan geçen zaman dilimi içerisinde malum hepimizin bildiği gibi ülkenin ekonomik şartları ve teknik bazı sıkıntılardan dolayı uzun bir süre inşaatı devam etti. En son değerli Cemil başkanımın buraya gelip o gün hissettiğiniz şeyi gerçekten yüreğinden hissedip 'hızlandırın ve bitirin bir an önce bitirin, Efes Selçuk artık ilçe terminaline kavuşsun' diye vermiş olduğu talimat onun neticesinde emekçi arkadaşlarımızla beraber şu anda bu açılışı gerçekleştiriyoruz. Demek ki gerçekten bir şeyi kararlı bir şekilde ifade edebilmek ve arkasında durmak ve ilçeye yürekten inanmak çok kıymetliymiş. Çok teşekkür ediyorum değerli başkanım. İyi ki varsınız. Yıllardan beri burasıyla ilgili olarak böyle hezimetli bir dönem geçirmiştik. Ama en sonunda artık ilçe terminalimize gerçekten modern ve her şeyden öte çok kullanışlı içerisinde olan bütün her şeyiyle birlikte Efes Selçuk'a, Efes Selçuk'un ziyaretçilerine, çünkü Efes Selçuk dediğimiz yer her ne kadar 38 bin gibi bir nüfus görünse de esasen dünyanın, Türkiye'nin bütün gözünün burada olduğu Efes gibi, Meryem Ana gibi gibi bütün kıymetlerin olduğu aslında dünyaya hitap edecek bir terminalden bahsediyoruz" dedi.

"Sağlık Bakanlığı da umut ediyorum ki hastanemizi hızlandırır"

İlçenin uzun zamandır bir hastaneye kavuşmayı beklediğini ifade ederek sözlerini sürdüren Sengel, kentlerde ulaşım ağları, altyapılar çok önemlidir. Ama sağlık da çok önemlidir. Sağlık o kadar önemlidir artık insanların gittiği ya da sağlık emekçilerinin çalışmak istediği bir hastaneneden çok uzaklaşmış bir durumdayız. 2013 yılından beri de Efes Selçuk halkı hastanesine kavuşmayı bekliyor. Umarım buradan yetkililer duyar bir an önce Efes Selçuk halkı hastanesine de kavuşur. Tıpkı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni terminali hızlandırdığı gibi Sağlık Bakanlığı da umut ediyorum ki hastanemizi hızlandırır" diye konuştu.

"Güçlü belediyeler güçlü halk demek"

Sengel, şunları söyledi:

"Bu açılış İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına katlandığı, tek başına yüklendiği bir alanın açılışıdır. Çünkü yerel yönetimler kıymetlidir. Yerel yönetimler hızlı aksiyon olabilir. Yerel yönetimler kamu kurumlarıdır. Ama halkın en rahat dokunabileceği kamu kurumlarıdır. Vatandaşın, yurttaşın isteklerine en hızlı cevap verebilen, açsa, karnını doyurulabildiği, açıktaysa ev bulabildiği, sosyal yardıma ihtiyaçlıysa gereğinin yapıldığı, eğitimden çocuklar yoksun kalmasın da daha çok yine Efes Selçuk'ta bir okul öncesi eğitim yeri açtık. Dün itibariyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Cemil Tugay'la kreşlerin hepsine yüzde 50 indirim yaptı. Yani halkın bütün derdine derman olandır belediyeler. O yüzden güçlü belediyeler güçlü halk demek ve halka da hızlı hizmet verebilmektir.

"Gelirlerden mahrum kalma ile karşı karşıyayız"

Belediyeler güçlü olurlarsa Cumhuriyet kentleri güçlü olur. Belediyeler güçlü olurlarsa halkın ihtiyaçları hızlı yerine gelir. Her şeyden öte halk zaten ekonomik koşullarda gittikçe daha kötü pozisyonlara düşüyorken güçlü belediyeler o ne yazık ki oluşturulmuş olan eşitsizliği, yaratılmış olan adaletsizliği ortadan kaldırabilme gücüne haizdir. O anlamda Efes Selçuk Belediyesi'nin yüzde 60-65 bütçesini Meryem Ana Otoparkı oluşturmaktadır. Yine aynı şekilde Efes otoparkı oluşturulmaktadır. 1970'lerden beri devam eden durum budur. Efes Selçuk Belediyesi'nin var olabilmesi Selçuk ilçesinin var olabilmesi İzmir'in 30 ilçe olarak kalabilmesi 1970'den beri bu bütçeyi sağlayan bu bahsettiğimiz değerlerdir. Bu değerleri Efes Selçuk halkı korumuştur. Daha kurullar oluşmadan önce Efes Selçuk halkı sahip çıkmıştır Efes'e. Efes Selçuk halkı sahip çıkmıştır Meryem Ana'ya ve bütün değerlere. Bu değerlerin hepsi başta Efes Selçuk halkına emanet ve onlara aittir. O yüzden ne yazık ki son günlerde bu gelirlerden mahrum kalma ile karşı karşıyayız. Umudumuz şudur; görüşmelerimiz devam etmekte. Bütün partiler Efes Selçuk'ta bir ittifak kurmuştur. Efes Selçuk İttifakı. Bizim olanın hizmet almaya devam edebilmesi için uzlaşıyla çözmek en büyük hedefimiz. Zannediyorum ki hiçbir kamu kurumunda ya da kurumda ya da hiçbir vatandaşta siyasi görüşü ne olursa olsun bir ilçenin yok oluşu, kapanışı bir belediyeye kilit vurulması halka kilit vurulması anlamına gelir. O anlamda dediğim gibi güçlü belediyeler güçlü cumhuriyet kentleri, güçlü kentli ve ihtiyaçları karşılanmış halk demektir. Buradan yetkili bütün herkese sesleniş olsun. Hem de dertleşmek olarak biraz algılayın lütfen. Birlikte olduğumuz süre içerisinde hiçbir cumhuriyet kenti, hiçbir şekilde halkın sandık iradesi yok olamaz. O yüzden birlikten kuvvet doğmanın sonucudur şu anda bu açılış. Birlikteliğimiz bütün ilçe belediye başkanlarımızla, il örgütümüzle, ilçe örgütlerimizle vatandaşlarımızla ve yurttaşlarımızla daim olsun. Daha eşit daha özgür daha adaletli günleri yaşamak hepimize nasip olsun."

Konuşmaların ardından kurdele kesmek suretiyle Selçuk İlçe Semt Garajı'nın açılışı gerçekleştirildi.