Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'na Türkiye\'nin dört bir yanından yoğun ilgi

Tarıma dayalı sanayisiyle köklü bir geçmişi bulunan ve sahip olduğu geniş coğrafyasında, yaygın tarımsal faaliyetlere ve bereketli topraklara ev sahipliği yapan Karacabey'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Türkiye'nin dört bir yanından üretici ve çiftçilerin katılımıylabüyük ilgi gördü.
29 Şubat ile 3 Mart tarihlerinde Karacabey Ömer Matlı Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirilen ve tarım sektöründeki son teknoloji makine ve ekipmanların sergilendiği fuar, tüm katılımcılardan tam not aldı. Fuar çerçevesinde, Türkiye'nin uluslararası ölçekte ses getiren birbirinden eşsiz teknolojik yeniliklerle donatılmış, yeni konseptlere sahip ürünler, ilk kez Karacabey'de görücüye çıktı. Organizasyonun resmi açılışına Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın yanı sıra Kaymakam Hakan Kafkas, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Tarım ve Orman Bursa İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, protokol üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, STK temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.
Güçlü ve büyük Karacabey hedefi
Açılışta konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Tarım ve hayvancılığın başkenti Karacabey'de 2014 yılında 3T vizyonuyla yola çıktık. Tarımsal yatırımlar, turizm yatırımları ve teknolojik yatırımlar diyerek, üç ayaklı bir kalkınma modelini hedef alarak, güçlü ve büyük Karacabey'i kurmak için hep birlikte çalışıyoruz. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında, Bursa ilçeleri arasında Karacabey'imiz 1. sırada. Salçalık domateste Türkiye'nin lokomotifi, tohumculuk noktasında da bir merkez oluyoruz. Bunun yanında soğanından karpuzuna, mısırından biberine ve meyvecilikle birlikte her türlü zirai üretim ilçemizde başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Aynı zamanda tarıma dayalı gıda firmaları daburada faaliyetlerini sürdürüyor. 2014 yılında bir motto ortaya koyduk,'üçlü olsun güçlü olsun' dedik. Hem hükümetimizin yatırımları hem her zaman yanımızda olan Bursa Büyükşehir Belediyemizin yatırımları hem de bunların yanında Karacabey Belediyesi'nin hizmetleriyle, geçtiğimiz yıllarda cazibe merkezi haline getirdiğimiz Karacabey'i ve eksikliklerimizi birer birer tamamlamaya çalıştık" dedi.
Yatırımların merkezi oldu
Başkan Özkan, "Tarımsal sulamaya yönelik Yeşildere barajımız bitme aşamasında, Gölecik barajında da çalışmalar sürüyor. Hem bizleri kaliteli içme suyuna kavuşturacak hem de tarımsal sulamaya katkı sağlayacak devasa inşaatımız devam ediyor. İstanbul-İzmir Otoyolunun giriş ve çıkışının Karacabey'de olması hem bizlerin seyahati noktasında kolaylıklar sağlıyor hem de İstanbul'a ulaşımı 1,5 saate, İzmir'e ulaşımı 2,5 saate indirmesiyle neredeyse Türkiye nüfusunun yarısı kadar bir yoğunluğu taşıyan bölgelere tarımsal ürünlerimizin ve tarıma dayalı sanayi ürünlerimizin çok kısa bir zamanda aktarılmasını sağlıyor. Bunun yanında hızlı tren projemizde bölgemizde iki istasyonla hizmet verecek, bir istasyonla da yük rampası olacak yükleme konusunda da bölgemize katkı sağlayacak. Bununla birlikte arazi yollarının düzeltilmesiyle alakalı hem Karacabey Belediyemiz hem de Bursa Büyükşehir Belediyemiz yoğun olarak çalışmaktadır ve yaptığımız kırsal mahalle ziyaretlerinde üreticilerimizin, çiftçilerimizin bizden yoğun olarak talebi bu yöndedir. Alinur Başkanımızın talimatı ve Karacabey Belediyemizin katkılarıyla bu sorunu en kısa zamanda çözme kararlılığındayız. İhtiyaç olan kırsal mahallelerimize kantarlar yapıyoruz. Bununla birlikte,ilçemizde üretim yapan birçok kardeşimiz şehir merkezinde yaşadığı için traktörleriyle, römorklarıyla, zirai aletleriyle büyük bir trafik kaosu oluşturulmakta iken biz orijinal bir projeyi gündeme getirdik ve Belediye hizmet yerleşkesinin yanında 10 bin metre karelik bir alanda tarım park kurduk. Bu projemiz çiftçilerimiz ve üreticilerimiz tarafından büyük beğeni ve kabul görünce de ikincisini 50 dönümlük bir alanda gerçekleştirdik" diye konuştu.
"Karacabeyli üreticilerin üretim sorunu yok"
"Karacabeyli üreticilerin üretim sorunu yok, çiftçilerimiz teknolojiyi en güzel bir şekilde kullanarak verimli bir üretimi gerçekleştirmektedir. Fakat tarımın sürdürülebilir olması için pazar problemlerinin çözülmesi ve bu üretilen ham maddelerin mamul haline gelmesini sağlayacak tesislerinde bölgemizde yer almasını sağlamamız gerekiyor" diyen Özkan,"Bunun için atıl vaziyette olan Susurluk Şeker Fabrikasının yeniden üretime açılması için toplantılar yaparak, tekrar bu güzel tesisin milli tesisin, üretime kazandırılmasını sağladık. Karacabey tarımının en önemli argümanı salçalık domatestir, onun için biz sinek vızıltısı olarak ifade ettiğimiz bazı eleştirilere aldırmadan, kamu yararı düsturuyla, her zaman için çiftçilerimizin mallarını pazarlayan üreticilere, sanayicilere destek olma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Tohumculuğun merkezi olması yönünde de Karacabey'imiz emin adımlarla ilerliyor. Trakya birlik yeni yatırımlarla kapasitesini arttırıyor. Limagrain tohumculuk aynı şekilde yeni yatırımlarla kapasitesini arttırıyor. Lübnan menşeli Rayal tohumculuk fabrikası hizmete girdi. Uluabat'ta CMC Tohumculuk var olan tesisinin yanına yeni tesis inşa etmek üzere çalışmalarına başladı. Japon menşeli Hollanda merkezli dünyanın sayılı tohum firmalarından Taki, Yolağzı Mahallemizde faaliyetlerine başladı.Şimdi de yine tohumculuk sektöründe iddialı olan May markası hizmet verecek onlarda inşaat çalışmalarına başladı. Bu yıl 12. sini düzenlediğimiz fuarımız,pazar alanına sığamaz haline gelmektedir. Karacabey marka kent hedefiyle yoluna emin adımlarla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Karacabey, Türkiye'de birçok enlere sahip
Daha sonra söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Karacabey Belediyesi tarafından bu sene 12'si yapılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın hayırlı olmasını diledi.
CHP adayının ilçeye gelerek, 'Karacabey'e tarım fuarı yapacağız' dediğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu adamlar şehirden bu kadar habersizler. Karacabey'i bu kadar tanımıyorlar. İlçede fuar meşalesini Karacabey Belediyesi eski Başkanı Ergün Koçyaktı, Ali Özkan da kendi boyu gibi deyim yerindeyse, bu işi uzattı ve götürüyor. 'İnşallah beraber fuar alanı yapalım' dedi. Niçin olmasın. Ben bu hikayeyi ilçe belediye başkanlığı sürecinde yaşamış birisiyim. Sanayi, turizm bir toplumun gelişimi için çok önemli. Ama tarım en az bunlar kadar önemlidir. Karacabey'in çok mümbit toprakları var. Karacabey, Türkiye sathında birçok enlere sahip. Alın terini, emeğini, gayretini, sermayesini ortaya koyan Karacabeyliler, tarımda bugün ilçenin geldiği noktanın gerçek sahipleridir" diye konuştu.
"Bursa'da tarımın gelişimi için ne gerekiyorsa yapıyoruz"
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarım konusunda büyük çaba içerisinde olduğunu anlatan Başkan Aktaş, HAGEL'in, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'nın ve Tarım AŞ'nin bu işin emrinde olduğunu hatırlattı. Gölet yapımları, sulama havuzlarıyla Bursa'da tarımın gelişimi için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Aktaş, 2017'de 184 milyon dolar olan tarım ihracatının 2022'de 569 milyon dolara ulaştığını, 2023'te ise bu rakamın 650-700 milyon dolara çıkacağını belirtti. Erken uyarı meteoroloji istasyonları kurduklarını, fide fidan destekleri verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Özellikle üzümsü meyvelerde gelirlerimiz arttı. 6 yıllık süreçte BESAŞ kanalıyla üreticilerimizden 25 milyon litreye yakın süt, 100 bin kilonun üzerinde siyez buğdayı aldık. Bu sayede çiftçilerimizi destekledik. 2023'te kadın kooperatiflerimizden 97 bin adet el emeği ürünler aldık. 2018-2023 arasında süt soğutma tankından salça makinesine, ceviz soyma makinesinden tohum selektör makinesine varana kadar 650 tane tarım aletini dağıttık. Pek çok noktada desteklerimiz aynen devam edecek. Tüm Karacabey'in altyapısını yaptık. 50-60 yıllık yatırım yaptık. 80 milyonluk bir proje olan arıtma tesisinde çalışmalar sene sonunda bitecek. Kültür merkezimiz bitmek üzere. İtfaiye binasını teslim ettik. Cenaze hizmetleri, aşevi ve köy yolları da yapılıyor" dedi.
"Karacabey'i daha ileri götürebilmek için çalışıyoruz"
Karacabey halkının hem Ali Özkan'a hem de Cumhur İttifakı'na bugüne kadar güzel destekler verdiğini söyleyen Başkan Aktaş, "Bizler acı günde, tatlı günde, zor zamanda da her zaman yanınızda olduk. Bu şehrin değerleri, bizim de değerlerimizdir. Karacabey'i daha ileri götürebilmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem ihracat endeksli çalışmalarla Karacabey'i ihya edeceğiz. Fuarımızın bereketli, verimli ve hayırlı olmasını diliyorum. Birileri 'göreve gelirsem tarım fuarı yapacağım' dese de 12 senedir bunu kararlı bir şekilde devam ettiren Ergün Koç ve Ali Özkan başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından, İlçe Müftüsü Abdullah Karaca'nın duası eşliğinde protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle fuar ziyarete açıldı.
Başkan Özkan ve beraberindekiler daha sonra fuar alanını gezerek, son teknolojiyle donatılmış tarım ekipmanlarını yakından incelerken, vatandaşlarla da bol bol sohbet etti. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi - Son Dakika
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