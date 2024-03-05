Kartal Belediye Başkanı Yüksel:  "Enerjimiz Tam, Genç ve Dinamik Şekilde Yola Devam Etmek İstiyoruz"

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Kartal Belediye Başkanı ve CHP'nin Kartal'da Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, ilçede 5 yıllık dönemde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi ve yeniden belediye başkanı seçilmesi durumunda hayata geçireceği önemli yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yüksel, "Enerjimiz tam, genç ve dinamik şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Bütün komşularıma selamlarımı iletiyorum. Kendimi onlara emanet ediyorum. Onlar için koşmaya hazırım" dedi.

Kartal Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Gökhan Yüksel, Number1 Türk FM'de canlı yayın konuğu oldu. Kadir Çetin'in 'Seçim 2024' radyo programının canlı yayın konuğu olan Gökhan Yüksel, ilçe genelinde tamamlanan, devam eden ve planlanan çalışmalar ve projeler ile ilgili bilgiler verdi.

Programın sunucusu Kadir Çetin'in, "Gökhan Yüksel 5 yıl boyunca Kartal'da neler yaptı? Ne gibi eksiklikler vardı, önce neleri yapması gerekiyordu, bugün baktığınızda -iyi ki şunları yaptım- dediğiniz neler var?" sorusunu yanıtlayan Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'da tamamlanan projelerden yapımı devam eden projelere kadar birçok konuda açıklama yaptı ve yeni çalışmaların müjdelerini verdi.

KARTAL'DA ALTYAPI SORUNLARINI ÇÖZÜLÜYOR

Kartal'da göreve geldikleri zaman halk toplantıları yaptıklarını ve daha önce de belediyede görev almasından dolayı öncelikli olarak yapılması gereken işlerle çalışmalara başladıklarını belirten Yüksel, açıklamalarına şöyle başladı:

"Önce altyapı ile başladık, çünkü her yağmur yağdığında maalesef sel manzaraları oluşuyordu. Daha sonra, pandemi süreci hayatımıza girdi. Pandemi süreci geldiğinde, ölümle-yaşam arasındaki çizgiyi yönetirken, bir yanda da Kartal'ın merkezinde yağmur suyu altyapılarını yaptık. Galeri sistemiyle altyapıyı 4 kat büyüttük. Geçtiğimiz yıllarda büyükşehir marifetiyle gerekli yatırımları alamadığımız için İSKİ ile protokol yapıp, Ekrem Başkanla birlikte başladık ve tam bir yıl süren altyapı çalışmalarının sonunda artık ne sahilde, ne rıhtımda, ne Bankalar Caddesi'nde dükkanlarımızı su basmıyor. Kartal Belediyesi'ni uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partili bir anlayış yönetiyor ama büyükşehirden o yatırımı alamadığımız için sanki bizim eksiğimiz gibi görünüyordu. Dolayısıyla büyükşehir ile beraber altyapı meselesini, sadece merkezde değil, Kartal'ın 20 mahallesinde çok yoğun bir şekilde çalışarak 5 yıldır gidermeye çalışıyoruz. Ama bitti diyemeyiz. Çünkü 2027 yılına kadar aralıksız bu yatırımlar devam edecek. Altyapı konusunda daha yapacak çok iş var, çünkü çok uzun zaman bu yatırımlardan faydalanamamıştık. Bu anlamda, Kartal halkı adına Ekrem Başkana da teşekkürlerimi sunuyorum."

KARTAL'DA AİLELERİN YENİ TOPLANMA YERİ GEZEGEN SOSYAL TESİSLERİ

Kartal'da atıl alanları birer yaşam alanına çevirdiklerini söyleyen Başkan Yüksel, "Bununla birlikte -iyi ki yaptık- dediğimiz şeylerden birkaçı da bölgede gördüğümüz atıl alanları yaşam alanına çevirmek çok kıymetli oldu. Çünkü annelerin, ailelerin bizden istediği en büyük şey, güvenli bir parka gidebilmek, ışıl ışıl olsun, oyun grubu temiz olsun, mümkünse bir yürüyüş yolu olsun, varsa da bir sosyal tesis… Bu aile için en çok istenen şey. Halk toplantıları yaptığımızda vatandaşların beklentilerinin ne kadar sade olduğunu da anlayabiliyorsunuz. Bunlar; sokağımdaki yol düzgün olsun, çukur olmasın, aydınlatmam yansın, yakında bir parkım olsun, mümkünse mahallemde bir kreşim olsun, çocuklarımın ders çalışabileceği kütüphane, sosyal alanlar ve bu hayat pahalılığında Beltur kıvamında Kartal'da sosyal tesisler yaptık, adına da Gezegen dedik. 11'incisinin açılışını geçtiğimiz günlerde yaptık. Ailelerin yeni toplanma alanı diyebilirim buralara. Bunlar bizi mutlu eden işler" dedi.

YEPYENİ KÜLTÜR MERKEZLERİ VE SPOR PARKLARI

Gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak için ilgilerini spor ve kültürel etkinliklere çekmek istediklerini söyleyen Başkan Yüksel, bu hedefle hayata geçirdikleri çalışmaları şu sözlerle paylaştı:

"Bazı bölgelerde kültür merkezi eksikliğimiz vardı. Özellikle Yalı, Yunus ve Topselvi'de bir kültür merkezimizi tamamladık. Sinema ve tiyatroyu, ücretsiz dershaneyi, kadınların meslek edindirme kurslarının içerisinde olduğu alanları bu mahallerimize getirmiş olduk. Aynı zamanda oraya da bir sosyal tesis kurmuş olduk. Taziye evi yaptık. Kartal'a çok sayıda spor parkları kazandırdık. Gençlerin ilgisini spora, kültüre, sanata ve eğitime çekelim diye bunları yapıyoruz. Maalesef İstanbul'da ve ülkemizde madde kullanımı çok fazla. Bununla mücadele, gençlere açacağımız alanlarla edilir. Beden öğretmenleriyle her yıl toplantı yapıyoruz, spor malzemesi desteğinde bulunuyoruz, okullardaki spor alanlarını düzeltme işini gönülden yapıyoruz; bu beni öyle bir motive ediyor ki şu anda anlatırken de tüylerim diken diken oluyor. Yani siyaset ikinci planda, hizmet edebilmek, hizmet eri olabilmek, halkın hizmetkarı olabilmek ve çocuklara, gençlere doğru örnek olabilmek. Bu çaba, bu mutluluk, bu motivasyon bittiği gün ben her şeyi bırakırım. Türkiye'nin en genç belediye başkanı olmak güzel bir duygu ama, bu enerji beni bu işin içerisine çekiyor. "

KARTAL KARİYER MERKEZİ İLE İŞSİZLERE İŞ UMUDU

Ekonomik koşulların çok kötü olduğu, işsizliğin had safhada olduğu bir dönemden geçildiğini ve insanların iş bulmakta zorlandığını anımsatan Başkan Yüksel, "Kartal'da yarım milyon insan var, ekonomik koşullar çok kötü, işsizlik had safhada, herkes sizi bir umut olarak görüyor, herkes çocuğu için kamuda ve belediyede iş olanağı arıyor ve bu anlamda sizin de yapacaklarınız sınırlı. Bu anlamda Kartal Kariyer Merkezi'ni kurduk. Büyükşehir belediyesinin Kartal'daki istihdam ofisi ile ortaklaşa çalışmalar yaptık. Büyük girişimcileri tek tek ziyaret edip Kartal'ın gençlerine, kadınlarına iş olanağı sağlamaları yönünde teşvik ettik. Tabii ardından büyük bir depremle karşılaştık. Pandemi ve deprem derken, bu felaketler bizim odağımızı ve hizmet anlayışımızı değiştirdi. Aşevi ve gıda bankası yaptık, sosyal dayanışmayı arttırdık, insanların durumu gitgide ekonomik anlamda kötüye gittiği için dayanışma duygumuzu ve dayanışma araçlarımızı arttırdık. Felaketlere karşı müdahale edebilmek için sivil savunma kuvvetlerimizi de güçlendirdik" dedi.

İMAR PLANLARI TAMAMLANDI, DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Kartal'da imar planlarını tamamladıklarını belirten Başkan Yüksel, "Bu zor durumları aşmaya çalışırken, bir yandan da Kartal'ın bitmeyen imar planları vardı, onları bitirdik. Merkez planları vardı, girişimcilerin yatırımları olan ama 40 yıldır bitmeyen bir plandı, onu bitirmiş olduk. Kartal'ın yeni cazibe merkezi olması için bürokrasisini tamamladık. Önümüzdeki günlerde sürprizlerim var, yatırımlar başlıyor, gelen güzel yatırımlar var oraya. Kartal'ın merkezinde de Etap 1 ve Etap 2 planları vardı. 99 depreminden bu yana yapılması planlanan bir dönüşüm. Planlarını 6 ay önce bitirmek bize kısmet oldu. Önümüzdeki 5 yılda orada dönüşüm başlıyor. Kartal'ın yeni bir cazibe noktası, yeni bir merkeze kavuşmuş olacağız" diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR

Başkan Yüksel, kentsel dönüşüm süreci hakkında da şu bilgileri verdi:

"Kartal'da eski binaların sayısı oldukça fazla. Biz bu konuda diğer belediyelerden ayrışıyoruz; kentsel dönüşüm müdürlüğümüz ve kıymetli bir birikimimiz var. Bu 5 yıllık dönemde, yaklaşık olarak 2200 binanın yıkımı gerçekleşti ve yeni süreçleri başladı. Dolayısıyla özellikle 99 yılından önce yapılan binalarda, bina yenileme ve kentsel dönüşüm hızlandırıyoruz. Tabii ki bunlar ada bazında olunca güzel bir kentsel dönüşüm projesi oluyor. Bunun önündeki en büyük engel, maliyet ve güven. Biz güveni tamamlamaya çalışıyoruz, finans konusunda da gerekli teşvikler sağlandığında insanlar bizim rehberliğimizde beklentilerini şekillendirebiliyor. Bu anlamda ada bazında dönüşümü teşvik etmeye çalışıyoruz, çok fazla site toplantısını halen devam ettiriyoruz. Sonuca bağladığımız çok site var. Kentsel dönüşüm süreci Kartal'da bizim yaptığımız toplantılarla iyileşiyor ve daha da artarak devam ediyor."

KOMŞU İLETİŞİM MERKEZİ İLE SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Vatandaşların yaşadıkları sorunları Kartal Belediyesi'ne Komşu İletişim Merkezi vasıtasıyla iletmelerini isteyen Başkan Yüksel, "Maalesef toplumun tamamı siyasete de siyasetçiye de doymuş durumda, vaatlere doymuş durumda. Bizim burada ayrışmamız gerekiyor, samimi, gerçekten o bölgenin, o mahallenin ihtiyacı olan, bazen basit, bazen çok önemli işleri gerçekleştirmek. Bir karanlık bölgenin aydınlatılması bile bazen bir ailenin sizi fark etmesini sağlıyor; parkımı, yolumu, aydınlatmamı düzeltin diyor ve ilgi gösteriyor. Tabii bunları yakalayabilmek için bir iletişim merkezi kurduk. Yarım milyon insan yaşıyor Kartal'da, nasıl yetişeceksin, Kartal Komşu İletişim Merkezini hayata geçirdik. 444 4 578 telefon numarası. Komşu İletişim Merkezi'ni arıyoruz, oraya talebimizi, sorunumuzu ve isteğimizi iletiyoruz. Yaklaşık 770 bin defa arandık. Dolayısıyla komşularımızla kurduğumuz bu iletişimle beraber, nerede ne ihtiyaç olduğunu da daha kolay belirleyebildik. Bu bir anket aslında, önemli bir geri bildirim" dedi.

KARTAL'DA 15 KATIN ÜSTÜNDE BİNA OLMAYACAK

Programın sunucusu Kadir Çetin'in Kartal'da çok yüksek binaların ve apartmanların bir arada olmasının nedenini sorması üzere, duruma açıklık getiren Başkan Yüksel, şunları söyledi:

"Kartal'da geçtiğimiz dönemde, az önce bir plandan bahsetmiştim 40 yıllık geçmişi olan merkez planları, bu planları çok çalıştık ve sonunda hem ilçe belediyesinde hem de büyükşehirde onaylattık. 2005 yılında, şimdi her iki belediye başkanımız da rahmetli oldu, hem Kadir Bey hem de rahmetli Arif Dağlar. 2005 planlarında Kartal'ın Anadolu Yakası'nın merkezi olması noktasındaki bir anlayışla bir plan gerçekleştiriyorlar ve o zaman yükseklik serbest oluyor Kartal'da. Kartal'da yüksekliği serbest bırakıyorlar. Ama sonra o plan sekteye uğruyor. 2009'da Ataşehir geliyor, bir kısım oraya gidiyor. Maalesef birçok yerde de bu başarılı olmuyor, bazı yerleri de boğuyor. İşte Esenyurt çok kötü bir noktaya geldi o dönemde. 2019'da göreve geldik, -Kartal'ın Anadolu Yakası'nın merkezi olma süreci sekteye uğradı, o zaman biz bu kat yüksekliğinden vazgeçelim- dedik ve göreve gelir gelmez Kartal'da kat yüksekliğini 15 katla sınırladık. 2019'dan önce belki 5-6 tane yer ruhsatını almıştı, onlar haricinde yeni dönemde 15 katın üstünde bina Kartal'da gerçekleşmiyor. Artık çok yüksek katlı bina Kartal'da olmayacak. Biraz daha komşuların birbirini tanıdığı, komşuluk hukukunun olduğu apartmanlarla gelecekte kentsel dönüşüm sürecini devam ettireceğiz."

SOKAK HAYVANLARI İÇİN TEDAVİ MERKEZİ

Başkan Yüksel, sokak hayvanları ile ilgili ilçede yaşanan süreci ise şu sözlerle özetledi:

"Biz maliyetlerin çok arttığı bir dönemde bir sokak hayvanları tedavi merkezi yaptık. Veteriner Müdürlüğü hizmetlerimizi 2-3 kat arttırdık. Neden yaptık? Komşu İletişim Merkezimizdeki 100 binin üzerindeki iletişim bize yeni Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ni yaptırttı. Biz işlerin iyi gittiğini düşünüyorduk, yetişebildiğimizi sanıyorduk. Ama bu sistemle beraber gördük ki beklentiler çok daha büyük. Veterinerler odasından gelen uzmanların da açılışı sırasında bize teşekkür ettikleri, ameliyathanelerle, ünitelerle, çok kapsamlı yeni bir veterinerlik hizmetleri binası ve tedavi merkezimizi yaptık. Aydos bizim şansımız. Çok güzel bir ormana sahibiz İstanbul'da, ama maalesef diğer ilçelerdeki belediyelerdeki arkadaşlarımız bazen topladıkları köpeklerimizi, sokak canlılarımızı Aydos Ormanımıza bırakıyorlar. Bu da bizim şanssızlığımız oluyor, popülasyonu kontrol edememe noktasında. Aşağıdaki mahallelere doğru, Uğur Mumcu, Yakacık, Hürriyet gibi Aydos'a yakın mahallelerimize de bu sokak hayvanlarımız kontrolsüz bir şekilde inmiş oluyor. Biz hem aşı süreçleri hem de popülasyonu kontrol altına alabilmek için adımlar atıyoruz. Bunları hızlandırıyoruz, bir barınağa ihtiyacımız var. Bir barınak tahsisi yapılmak üzere Orman Bakanlığı tarafından. Bekliyoruz, uzun zaman oldu, buradan da sesimizi duyuyorlardır. O tahsis geldiğinde, popülasyonu kontrol etmek, sahipsiz sokakta gezen hayvanların rehabilitasyonunu yapmak, sonra da onları sahiplendirme sürecini yaşatmak daha mümkün olacak."

AYDOS ORMANI TAHSİSİ YENİDEN KARTAL BELEDİYESİ'NDE

Aydos Ormanı için hazırlanan projedeki son duruma değinen Başkan Yüksel, "Güzel bir Aydos Parkı projemiz vardı, seyir terası gibi. Bakanlığımızdan bize tahsisliydi. Pandemiden dolayı süreç aksamıştı, tam projemizle ilgili adım atacağımız bir döneme denk gelmiştik. Bir acemilik yaptım, oraya Ekrem Başkanı götürdüm. Beraber bir fotoğraf çekildik Aydos Tepesinde. Bir süre sonra bakanlık tahsisi iptal etti. Dolayısıyla bir hukuk mücadelesi yaptık, tekrar tahsisi aldık Aydos'ta. Yeni dönemde inşallah bu seyir terasımızı da yapmış olacağız" diye konuştu.

MAKİNE HANGAR TEKNOLOJİ MERKEZİ'NDE ÇOCUKLARA VE GENÇLERE EĞİTİM

Makine Hangar Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'ni anlatan ve geleceğin mühendislerinin orada kodlama ve yazılım öğrenerek teknolojiyi yakalayacaklarını söyleyen Başkan Yüksel, şöyle devam etti:

"Çok güzel bir teknoloji merkezi yaptık: Makine Hangar. Makine Mühendisleri Odasını sürecin içerisine kattık. Hem tecrübeyi bir araya getirdik, hem de onların her biri kendi firmaları var veya iyi bir firmada çalışıyorlar, özel sektörü çekmiş olduk. Hem kamu var, hem özel sektör var. Hangar projemizi de tamamlamış olduk, açılışını yaptık. İlkokul çocukları için de bir eğitimimiz var, 2 saatlik eğitim alacaklar, yazılım ve kodlama görecekler, öğrenecekler. Ortaokul öğrencisi ve lise öğrencileri için de eğitimlerimiz var. Özel sektörle öğrencileri buluşturuyoruz. Onların gelecek dönemlerde aradıkları personeli orada bulmuş olacaklar. Geleceğin mühendisleri orada kendilerini bulacaklar. Hatırlar mısınız, 2000'li yıllarda bilgisayar kullanmayı bilmeyenler iş bulamayacaklar, şimdi de 2030'larda yazılım ve kodlama bilmeyenler iş gücünden faydalanamayacak. Teknolojiyi yakalayabilelim diye özel sektördeki güncel teknolojiyi yakalayabilelim diye çok güzel bir teknoloji merkezi yaptık. Kartal'daki bütün çocuklarımızı da okul marifetiyle oraya götürüp teknolojiyle buluşturuyoruz."

"ENERJİMİZ TAM, GENÇ VE DİNAMİK ŞEKİLDE YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Başkan Yüksel, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Tüm işimiz çocuk, genç, kadın ve kısacası aile. Dolayısıyla Kartal'da komşuluk hukukunu böyle üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Enerjimiz tam, genç ve dinamik şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Bütün komşularıma selamlarımı iletiyorum. Kendimi onlara emanet ediyorum. Onlar için koşmaya hazırım."