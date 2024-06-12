Kızılay, 156. kuruluş yıldönümünü kan bağışıyla kutladı - Son Dakika
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Yerel

Kızılay, 156. kuruluş yıldönümünü kan bağışıyla kutladı

Kastamonu'da Türk Kızılay'ın 156. kuruluş yıldönümü etkinliği kapsamında düzenlenen kan bağışı kampanyasına Kızılay çalışanları ve gönüllülerinin yanı sıra vatandaşlar da destek verdi. Kan bağışının ardından yapılan açıklamada, Kızılay'ın 156 yıldır insanlığın umudu olduğu vurgulandı. Kan bağışında bulunan gönüllüler ise kendilerini daha iyi ve enerjik hissettiklerini belirtti.

12.06.2024 13:28
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Kastamonu'da Türk Kızılay'ın 156. kuruluş yıldönümününü, Kızılay çalışanları kan bağışında bulunarak kutladı.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından Kızılayın 156. kuruluş yıldönümü etkinliği çerçevesinde "Sana İhtiyacım Var" başlığı altında kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya çerçevesinde, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi çalışan ve gönüllüleri kan bağışında bulunurken vatandaşlar da kampanyaya destek verdi. Kan verme etkinliği sonrası Kastamonu Genç Kızılay ekibi, 156. yıldönünmü sebebiyle yaş pasta kesti.

Kan bağışının ardından açıklamada bulunan Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, "Kızılayımızın 156. yılını Kızılaycılarımızla birlikte kan merkezimizde kan vererek kutluyoruz. Kızılay'ımız 156 yıldır insanlığın umudu olmuştur ve olmaya devam etmektedir. 1868 yılında Kızılay ismini tüm dünyada Kızılay olarak vererek Kızılaycılığımız başlamıştır. Bu anlamda da insanlığın var olduğu her yerde insan ızdırabını dindirmek için en ağır şartlarda Kızılaycılarımız hizmet vermektedir. Şu anda Gazze'de en ağır şartlarda en ağır imtihanı vererek orada yokluk içinde insanlık mücadelesi vermekteyiz. Deprem bölgesinde uzun süre Kızılaycılık faaliyetlerimiz aralıksız hız kesmeden devam etmektedir. Yine ülkemizin her bölgesinde insan onurunu korumak için 600 binden fazla gönüllümüzle hizmet vermekteyiz. 300 noktayı aşan kan merkezimizde 4 binden fazla çalışanımızla bin 200 hastanemizin kan ihtiyacını her gün gidermekteyiz. Bu anlamda da Kızılay gönüllülerimiz, Gençlik Teşkilatımız, gönüllü teşkilatımız, Genç Kızılay teşkilatımız, Kadın Kolları Teşkilatımızla, Engelsiz Kızılay'la birlikte halkımızın hizmetindeyiz. 156 yıldır halkımızın hizmetinde olduğumuz gibi, bundan sonra da savaşta ve barışta halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar bize desteğini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza, tüm gönüllülerimize sonsuz şükranlığımı sunuyorum. Nice 156 yıllar diliyorum" dedi.

"Kızılay'a kan verdiğimde kendimi daha iyi ve daha enerjik hissediyorum"

Kızılaya kan bağışında bulunduğunda kendisini daha iyi ve daha enerjik hissettiğini söyleyen gönüllü kan bağışçısı Şafak Tufan ise, "Ben Kızılay'a kan verdiğimde kendimi daha iyi ve daha enerjik hissediyorum. Sabahları güne daha güzel, enerjik başlıyorum. Terleme ve üşüme gibi problemlerimi kesiyor. İnsanların kan bağışı yapmaması daha büyük bir problem oluyor. Bu yüzden gelip kan veriyorum" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay, 156. kuruluş yıldönümünü kan bağışıyla kutladı - Son Dakika

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