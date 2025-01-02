Malatya'da İmam Hatip Uygulaması Tepki Çekti

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Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

(MALATYA)- Malatya Şehriban Günata Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Behcet Çiftçi, öğrenci velilerine sabah namazı ve ardından çorba ikramı daveti içeren bir mesaj attı. Okul Müdür yardımcısı Çiftçi'ye, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen Malatya şubeleri "Bunlar FETÖ vari uygulamalardır, FETÖ'cüler bu şekilde öğrencilerin beyinlerini yıkıyorlardı" diyerek, tepki gösterdi.

Şehriban Günata Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Behcet Çiftçi, öğrenci velilerine gönderdiği "Vakti Kuşananlar Kulübü" adına 27 Aralık 2024 tarihli mesajda, "Vakti Kuşanmak Kulübümüz tarafından organize edilen Sabah namazında buluşuyoruz. Gönüllü veli ve öğrencilerimizi yarın sabah namazına bekliyoruz. Namazdan sonra çorba ikramımız olacak" ifadelerini kullandı. Çiftçi, mesajında aynı zamanda okulun resmi olmayan Instagram sayfasında da yayımlanan "Sana yobaz derler, böyle olmaz derler" klibini de kullandı.

Okulun resmi olmayan Instagram sayfasında, kulübün "Sana yobaz derler, böyle olmaz derler" ifadeleriyle başlayan bir klip paylaşım yapıldığı; ayrıca okul öğretmenlerinin de yer aldığı, okul içinde çekilen "Hayırlı Cumalar" paylaşımları dikkat çekti.

Şehriban Günata Anadolu Lisesi'ndeki duruma tepki gösteren Eğitim-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı ve Birleşik Kamu-İşgörenler Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) Genel Başkanı Hüseyin Kara, şunları söyledi:

"Son günlerde Malatya'mızda, özellikle Anadolu liseleri arasında hatırı sayılır bir yere sahip olan ve puanlama açısından üçüncü en yüksek puana sahip olan Şehriban Günata Anadolu Lisesi'nde, ciddi duyumlar gelmektedir. Bu duyumların içeriği özellikle okulda idare ve öğretmenler tarafından öğrencileri sabah namazına davet, velileri öğlen namazına davet, davetten sonra çorba ikramı gibi uygulamalar yapıldığını duyduk.

"Bunlar FETÖ benzeri uygulamalar"

Biz bu uygulamaları geçmişten tanıyoruz. Nereden tanıyor derseniz? Bunlar FETÖ vari uygulamalardır. Fetöcüler bu şekilde öğrencilerin beyinlerini yıkıyorlardı. Onlara ikramlarda bulunuyorlardı. Abiler, ablalar marifetiyle onları yoldan çıkartarak devlete karşı ayaklandırmaya çalışıyorlardı ki 15 Temmuz hepimizin dün gibi hatırladığı bir gerçek.

Şehriban Günata Anadolu Lisesi'nde "Vakti kuşananlar Kulübü" adında bir kulüp oluşturulduğunu duyduk. Bu kulüp vasıtasıyla öğrencilerin işte dini kaynaklar verilerek, namazlara davet edilerek, 'Hayırlı Cumalar' mesajı sosyal medyada paylaşılarak okulda olmaması gereken uygulamalar gerçekleştirildiğini duyuyoruz.

"Öğrenci velileri şikayetçi"

Hatta bazı öğrenci velileri, okuldaki bu uygulamalar neticesinde hatırı sayılır bir puanla bu okula yerleşen öğrencilerini, baskılara maruz kaldığını ve bu baskılara dayanmayarak çocuklarını çok daha düşük puanlı okullara nakil ettiklerini görüyoruz. Bu tür şikayetler var. Mevcut oradaki öğrenci velileri, öğrencilerinin herhangi bir zarar görmemesi ki malum işte, namaza çağırdı gelmediği zaman öğretmeni tarafından nasıl bir davranışla karşılaşacağını kestiremediğinden ya da bir şekilde bunun nota yansıyacağını düşündüğünden birçoğu da ses çıkarmıyorlar maalesef. Öğrenci velileri şikayetçi olduklarını söylüyorlar. Bunlar duyum olarak bize geliyor.

Biz okul idaresinden şunu bekliyoruz: Değerli arkadaşım, namazını herkes istediği yerde kılabilir. Bunu okula davet edip arkasından çorba ikram etmek diye bir anlayış olamaz. Nerde senin sportif faaliyetlerin? Nerde senin sosyal faaliyetlerin? Nerde senin edebiyat, sanat faaliyetlerin? Bunlarla ilgili de kulüp kurup herhangi bir çalışma yapıyor musun?

"Proje okulunun amacı nedir?"

Bir de acı olan şu: Bu arkadaşlarımız, öğrenci ve öğretmenler, proje okulu olduğu için bakanlık tarafından görevlendiriliyorlar. Her ne hikmetse okuldaki öğretmenlerin tamamı 'hayırlı cumalar' mesajı paylaşıyor sosyal medyada. Yani bakanlığa biz o zaman sormuştuk. Proje okulunun amacı nedir? Niçin bu okulun öğretmen ve idarecilerini siz atıyorsunuz? Nerde bunların gerçekleştirdiği projeler? İşte proje ortada. Proje, 'Vakti Kuşananlar Klübü', sabah namazına davet, arkasından çorba ikramı. Yani bir proje okulundan ki az önce de söyledim, hatırı sayılır bir puanla yerleşen öğrencilere yaptırılacak tek proje bu mudur?

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Acilen buradaki arkadaşların kendilerine çeki düzen vermeleri, Milli Eğitim müfredatına göre, temel yönetmenliğine göre, kanuna göre eğitim faaliyetlerini sürdürmelerini aksi taktirde okuldaki bu uygulamalarla ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı tüm Malatya kamuoyuna paylaşıyor, teşekkür ediyorum."

"Çocuklara ideolojik eğilimler doğrultusunda bilgi aktaramazsınız"

Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları ise şunları ifade etti:

"Sınavla alım yapan Şehriban Günata Anadolu Lisesi'nde bir olay yaşanmaktadır. Kulüp adı altında velilere mesajlar ve videolar gönderilmektedir. Okul bünyesinde çocuklara cemaat vari uygulamalar yapılmakta. Hatta sabah namazına dair ders çıkarılmakta ve sabah namazından sonra çorba ikramı yapılacağı söylenmektedir. Ne zamandan beri namazdan sonra çorba verilir hale geldi ki. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak olan eğitimciler tam aksine kendi ideolojik eğilimleri doğrultusunda çocuk eğitimi yapmaktadırlar. Bu okul sınavla çocuk almakta siz bu çocuklara; ilmi, sanatı ve septik düşünmeyi öğretmeniz gerekirken bu çocuklara ideolojik eğilimler doğrultusunda bilgi aktaramazsınız, beceri kazandıramazsınız. Bir eğitim sendikası olarak bunu kabul edilebilir bulmuyoruz ve karşısında olacağız."