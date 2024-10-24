Mavi Yeşil Muğla Bilim Şenliği Başladı - Son Dakika
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Mavi Yeşil Muğla Bilim Şenliği Başladı

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Muğla'da düzenlenen 'Mavi Yeşil Muğla Bilim Şenliği', üç gün boyunca bilim ve teknoloji meraklılarını bir araya getiriyor. Açılış töreninde konuşan yetkililer, şenliğin bilim kültürünü yaymayı ve gençlerin bilimle bağlarını güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

24.10.2024 13:37  Güncelleme: 13:50
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Muğla'da "Mavi Yeşil Muğla Bilim Şenliği" başladı

MUĞLA - Muğla Valiliği ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "Mavi Yeşil Muğla Bilim Şenliği"nin açılışı, Muğla'nın Menteşe İlçesi Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Üç gün boyunca sürecek olan etkinlik, bilim ve teknoloji meraklılarını bir araya getiriyor.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, konuşmasına geçtiğimiz günlerde Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşları anarak başladı. Çay, "Ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlara karşı daha çok çalışacak ve daha çok üreteceğiz" dedi.

Emre Çay, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 4007 programı kapsamında düzenlenen bu şenlikle, bilim kültürünün daha geniş kitlelere yayılmasını ve gençlerin bilimle olan bağlarının güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, şenliğin öğrencilerin ve öğretmenlerin potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak fırsatlar sunduğunu vurguladı. Çevresel farkındalığı artırmaya yönelik atölyeler ve sürdürülebilirlik bilinci ile düzenlenen etkinlikler, öğrencilerin bilimsel merakını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Şenlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmak için başlattığı "bilim tırı" ve "uzay çadırı" etkinlikleri de yer alıyor. Bu etkinlikler aracılığıyla, gençlerin keşif ve merak yolculuklarına ilham kaynağı olmayı hedeflediklerini belirten Çay, öğrencilere bilim ve teknoloji tutkusunu daha derinlemesine aşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Törende, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'nden akademisyenler ile diğer paydaşlara teşekkür edildi. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarına teşekkür eden Çay, bilim şenliğinin Muğla'da eğitim kalitesini ve yenilikçiliği artıracağını vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler fuar alanındaki stantları gezerek sergilenen çalışmaları inceledi. Vatandaşlara açık olan "Mavi Yeşil Muğla Bilim Şenliği", 24-26 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Açılış törenine, Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tahça, çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

Mavi Yeşil Muğla Bilim Şenliği Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mavi Yeşil Muğla Bilim Şenliği Başladı - Son Dakika

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