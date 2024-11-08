Mersin, Anadolu Efes Maçına Hazır - Son Dakika
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Mersin, Anadolu Efes Maçına Hazır

Mersin, Anadolu Efes Maçına Hazır

Mersin Spor Kulübü, Anadolu Efes maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Sevim taraftar desteğine vurgu yaptı.

08.11.2024 15:29
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TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) erkek basketbol takımında hafta sonu oynanacak olan Anadolu Efes maçının hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncular, Başantrenör Can Sevim ve yardımcılarının verdiği taktikler doğrultusunda, Pazar günü oynanacak maç için hazırlanıyor.

SEVİM: HAZIRLIKLARIMIZ GAYET İYİ İLERLİYOR

Maç öncesi antrenmanlar ve takımın son durumu hakkında bilgi veren Başantrenör Can Sevim, rakiplerinin ligin en güçlü kadrolarından birine sahip olduğunun bilinci ile karşılaşmaya hazırlandıklarını söyledi. Sevim, "Süper Lig'de ilk yılımızda artık bu tarz takımlarla kendi evimizde oynamaya başlıyoruz. Bizim için gerçekten çok değerli. Her şeyden önce Mersin'e bunu yaşatabildiğimiz için çok mutluyuz. Bizim açımızdan zor bir karşılaşma olacak tabii ki ama hazırlıklarımız gayet iyi ilerliyor. Her geçen gün daha iyiye giderek, daha iyi işler yapmaya başladığımızı düşünüyorum. Bunu da sahaya yansıtıp Anadolu Efes maçında da galip gelmek istiyoruz, burada halkımıza bu duyguyu yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

'TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE GALİP GELMEK İSTİYORUZ'

Sahaya çıktıkları andan itibaren taraftar desteğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Başantrenör Sevim, "Bizi gerçekten çok iyi destekleyen bir taraftar topluluğu var. Eminim ki Anadolu Efes maçında bu taraftar sayısı daha da artacaktır ama bu sadece Anadolu Efes maçıyla da kalmamalı. Bizim her maçımızda artarak büyüyen bir taraftar olması bize çok büyük itici güç sağlayacaktır. Onlarla beraber başaramayacağımız şey yok diye düşünüyorum. Onların da desteğiyle bu maçta beklentilerin üstünde bir oyun ortaya koyabiliriz" ifadelerini kullandı.

10 Kasım Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak olan Mersin Spor Kulübü – Anadolu Efes mücadelesi saat 15.30'da başlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Mersin, Anadolu Efes Maçına Hazır - Son Dakika

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