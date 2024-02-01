Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi\'nin temelini attı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Büyükşehir'in Mersin'e kazandıracağı üçüncü Sosyal Yaşam Merkezi'nin 31 Temmuz 2024'te tamamlanması planlanıyor.

Mersin Büyükşehir tarafından kente 3'üncüsü kazandırılacak Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli Toroslar İlçesi Kurdali Mahallesi'nde düzenlenen törenle atıldı. Törene Başkan Seçer'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Meclis Üyeleri, muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve mahalle halkı katılım gösterdi.

Törende yaptığı konuşmada, kendisine oy veren ve vermeyen herkesi eşit olarak gördüğünün ve çalışmalarını 5 yıldır bu anlayış içerisinde sürdürdüğünün altını çizen Seçer, şunları kaydetti:

"GELECEK 5 YIL MERSİN HALKINA ÇOK DAHA GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIZ"

"Artık hiçbir mahalle sakini, hiçbir muhtar 'Bu belediye başkanı, bu mahalleye uğramadı bile. Bu belediye araçları mahallemizin sokağına girmedi' demiyor. Artık Mersin'de bunu tarihe karıştırdık. Bu tür anlayışları toprağın yedi kat dibine gömdük. Belediye başkanı, vatandaşının bir sorunu varsa ona eğilir, vatandaşının evde acısı varsa gider onun acısıyla acılanır, onun yanında olur ve ihtiyacını karşılar. Bizim belediyecilik anlayışımız da bu. Tok acın halinden anlamaz. Bu anlamlı bir sözdür ama belediye başkanı herkesin halinden anlamalı. Bizim referansımız hizmet olarak 5 yıldır yaptıklarımız. Bizim referansımız söylediklerimiz, tavırlarımız, uygulamalarımız ve kalbimizdir. Gelecek 5 yıl Mersin halkına çok daha güzel hizmetler yapacağız. Mersini çok daha güzel noktalara getireceğiz.

"HİÇBİR YURTTAŞ BİR DİĞERİNDEN ÜSTÜN DEĞİLDİR"

Bana 'Mersin'de gerçekleştirdiğin en büyük proje ne' diye soruyorlar. Ben de 'Mersin huzurlu, Mersin gülüyor. Mersin artık kendinden emin, artık Mersin'de yaşayanlar buraya hangi sebeple gelmiş olursa olsun, Mersinliyim demekten gurur duyuyor. En büyük projem de buydu zaten' diyorum. Hepimiz Mersinliyiz, hepimiz Mersin'in büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için çalışıyoruz. Burada Anamur'dan Tarsus'a, Mut'tan Çamlıyayla'ya kadar 2 buçuk milyondan fazla nüfusun kardeşçe ve dostça bir arada yaşamasını sağlamanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Hepimizin bu ülkenin her metrekaresinde ve her santimetrekaresinde hakkı var. Hiçbir yurttaş bir diğerinden üstün değildir. Hepimizin taşıdığı kimlik Türkiye Cumhuriyeti kimliğidir. Bayrağımız da ay yıldızlı al bayraktır."

Temelini attıkları merkezin, içerisinde vatandaşının dertleriyle dertlenecek, onların sorunlarına çözüm bulacak ünitelerin yer alacağı bir bina olduğundan da söz eden Seçer, şöyle devam etti:

"BELEDİYE BAŞKANI HERKESİN HALİNDEN ANLAMALI"

"Tok acın halinden anlamaz. Bu anlamlı bir sözdür ama belediye başkanı herkesin halinden anlamalı. Tokun da bir derdi var. Ülkenin vatandaşı onun sorununa çözüm bulacak ama karnı aç olanın da sorununa çözüm bulacak. Belediye Başkanı 'Bana ne? Beni ilgilendirmez. Benim görev alanım değil' diyemez. Eğer durum insani bir durumsa bunun görevi yoktur. Çünkü halka en yakın yönetici belediye başkanıdır. Halkıyla iç içedir. Bakan, Cumhurbaşkanı, yüksek bürokrat ve yüksek yöneticiler Ankara'dadır ama kentin belediye başkanı görev alanındadır, kendi memleketindedir, halkıyla iç içedir. Bunlardan bihaber olan belediye başkanı, iyi bir belediye başkanı değildir. Biz hep bunlardan haberdar olduk ve 5 yıldır iyi bir belediye başkanı olmak için çalıştık."

"DEVLETİN SAHİBİ MİLLETİMİZDİR"

Temeli atılan binalardan birisinde Çocuk Gelişim Merkezi diğerinde ise Kurs Merkezi, Taziye Evi ve Spor Salonu'nun yer alacağı bilgisini paylaşan Başkan Seçer, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde bu tür yatırımları yapmayı sürdüreceklerini söyledi. Konuşmasının devamında yaklaşan yerel seçimlerde mensubu olduğu CHP tarafından yeniden Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildiğini hatırlatan Seçer, "Mersin halkının desteğiyle görev yaptığımız süre içerisinde, gelecek nesiller için olması gereken ne ise en aklıselim bir şekilde düşünerek biz çalışmaları yaparız. Bizden sonra bir başkası gelir, o alır, devam ettir. Devlet böyle bir yapıdır. Devletin sahibi milletimizdir. Millet devlet iç içedir. Devlet olmazsa millet olmaz, milletsiz devlet hiç olmaz" dedi.

Kurdali Mahallesi'ni daha da canlı hale getirecek olan bir tesisi açtıkları için mutlu olduğunu kaydeden CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, bölgenin ihtiyaçlarını tespit eden, halkını dinleyen ve düşünen herkese teşekkür etti. Kış, şunları aktardı:

CHP'Lİ KIŞ: "DEMOKRASİ, BARIŞ, EŞİTLİK BİZLER İÇİN EN ÖNEMLİ DEĞERDİR"

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Vahap Seçer, bu eşitsizliği sona erdirmek için 5 yıldır dezavantajlı bölgelerde çok önemli projeler gerçekleştirdiğini hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Hangi partiye oy veriyor olursak olalım, demokrasi, barış, eşitlik bizler için en önemli değerdir. Hem bu değerleri savunmak için hem de Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'i bir sonraki dönemde de tekrar belediye başkanı yapmak için sizlerin destek vereceğini ben bugünden görüyorum."

Toroslar İlçesi, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda yer alacak olan Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi'nin iş bitiş tarihi 31 Temmuz 2024 olarak planlandı. Bodrum, zemin ve 3 kat olacak şekilde tasarlanan tesisin bodrum katında spor salonu, zemin katında Erkek Taziye Evi, 1. katında Kadın Taziye Evi bulunacak ve son katlar ise 25 kişilik 5 adet sınıf mekanlarından oluşan kurs merkezini kapsayacak. Toplam 919,11 metrekare alan üzerine kurulacak olan yapı 1986,50 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak. Çocuk Gelişim Merkezi ise bodrum, zemin ve 3 kat olacak şekilde en üst katta yemekhane ve mutfak bölümü, 2 katta ikişer adet sınıf ve zemin katta de kayıt birimi ile 1 adet sınıf olmak üzere toplam 5 adet sınıf ile 100 kişilik öğrenci kapasitesi ile hizmet verecek.