Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Çocuk Köyü\'nün Temelini Attı… Vahap Seçer: "Yaklaşık 6 Ay Sonra Halkımızın Hizmetine Girecek"

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların hem eğlenceli zaman geçirebilecekleri hem de yeteneklerini keşfedebilecekleri Mezitli Çocuk Köyü'nün temelini attı. Törene katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Çocuk Köyü'nü planlanan tarihten önce tamamlayarak, halkın hizmetine sunmayı hedeflediklerini paylaştı. Başkan Seçer, "Yaklaşık 6 ay sonra halkımızın hizmetine girecek. Çocuklarımıza; annelerinin ve babalarının bize ödediği vergilerle yaptığımız bu tesis helali hoş olsun ve hayırlı olsun" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Çocuk Köyü'nün temelini attı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Seçer, Akdeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma törenine katıldı.

Törende vatandaşlara seslenen Başkan Seçer, şunları kaydetti:

"YAKLAŞIK 6 AY SONRA HALKIMIZIN HİZMETİNE GİRECEK"

"Arkadaşlarım bir süre önce burada Belediyemize ait çok güzel bir arsanın olduğunu söylediler. 'Mezitli'de kadına ya da çocuğa yönelik ne eksik' dediğimde bu fikir ortaya çıktı. Bunların tabii proje çalışmaları zaman alıyor. Büyükşehir yaparsa en iyisini ve en güzelini yapar. Güzel ve temiz işler geç olur ama temiz ve güzel olur. Yaklaşık 6 ay sonra halkımızın hizmetine girecek. Bu tesisin bize maliyeti 48 milyon 996 bin lira olacak. Çocuklarımıza; annelerinin ve babalarının bize ödediği vergilerle yaptığımız bu tesis helali hoş olsun ve hayırlı olsun."

3 bin 65 metrekare arsa üzerine kurulacak tesisin Mezitli ilçesi Yaşar Doğu Caddesi'nde yer aldığını da dile getiren Başkan Seçer sözlerini, şöyle sürdürdü:

"SOSYAL BELEDİYECİLİK, SÖZLE OLMAZ; UYGULAMALARDA OLUR"

"Bu arsalar başka anlayışta belediye başkanlarında olsa halka değil, ranta açarlar. Ama görüyorsunuz CHP'li belediyelerin anlayışı farklı. Bizim sahilde açtığımız çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik tesisler gibi. O da iyi bir örnek oluyordur diye düşünüyorum. Bazı projeler dünya görüşünüzü yansıtma amaçlı sembolik yapılır ve bir siyasi, ideolojik mesajdır. Örneğin sahilde o kafenin olması bizim sözde değil, özde Atatürkçü olduğumuzu ve 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' düsturuyla hareket ettiğimizi gösterir. Yoksa sabaha kadar retorikle güzel sözler söyleyin. Uygulamada ne yapıyorsun sen? Sözde halkçısın, dönüşümcüsün, değişimcisin. Sen uygulamada ne yapıyorsun? Sosyal belediyecilik, toplumsal siyaset bakış açısı sözle ve sohbet masalarında olmaz; uygulamalarda olur."

Tesiste çocuk tiyatroları ve gösterileri için tiyatro ve gösteri salonunun da yer alacağını kaydeden Seçer, bu alanın da toplam 410 metrekare olacağını dile getirdi. Seçer, 720 metrekare alan üzerinde de çocuk oyun alanları ve Survivor Parkuru'nun yer alacağını duyurarak, "Her şeyiyle mükemmel bir tesis olacak" diye konuştu.

Belediyeciliğin yol, kaldırım, temizlik yapmaktan ibaret olmadığını dile getiren ancak bu hizmetlerin de medeni ve modern bir şehir için önemli olduğunu aktaran Seçer, şunları dile getirdi:

"Sanat, drama, bilim, tarım gibi farklı etkinlik atölyelerinin bulunduğu bir modern tesis yapalım. Çocuklarımıza bu şekilde bir fayda sağlayalım diye düşündük. Ayrıca çok amaçlı salonlarımız var. Sinema, tiyatro, konser gibi de sanatsal etkinliklere çocuklarımızı dahil edelim. İzlesinler, kültüre, sanata dair düşünceleri daha küçük yaşta oluşsun. Bunu arzu ediyoruz. Modern, trafiği akan, temiz caddelerin olduğu bir şehir girdiğiniz zaman sizin içinizi açar. 'Çok güzel bir kente geldim. Demek ki buradaki yaşayan insanlarda bilinçli' diye gelir insanların akıllarına. Her şeyi yapacağız ama işte bu çocuk köyleri gibi eğitim alanları açıp insanımızı da küçük yaştan eğiteceğiz. Biz istediğimiz kadar belediye olarak çevreyi temiz tutalım, istediğimiz kadar tesis yapalım, bilinçsiz bir toplum çevreyi kirletir, tesisleri, kamu malını tahrip eder. İşte bunları küçük yaştan çocuklarımıza öğreteceğiz."

"YEPYENİ BİR İÇME SUYU ŞEBEKESİ YAPIYORUZ"

İkinci 5 yıllık başkanlık döneminde Mezitli'nin tüm içme suyu şebekesi değiştirecekleri projeyi de yakın zamanda başlatacaklarını vurgulayan Seçer, "O eski asbestli demode olmuş sistemler alınıp 24 milyon Euro, yani yaklaşık 1 milyar lira gibi bir maliyetle yepyeni içme suyu şebekesi yapıyoruz. Vatandaşlarımızı da pek üzmeden, daha programlı ve dikkatli yapacağız. Bize güvenebilirsiniz" dedi.

Geride kalan 5 yıllık süre içerisinde birbirinden önemli ve kentin tanıtımına çok ciddi katkı sağlayan festivaller, spor organizasyonları ve etkinliklere imza attıklarını hatırlatan Seçer, şunları belirtti:

"ULUSLARARASI ÇOCUK ŞENLİĞİ'Nİ BAŞLATACAĞIZ"

"23 Nisan 2024 tarihinde iki gün sürecek olan 1. Uluslararası Çocuk Şenliği'ni başlatacağız. Artık Mersin'in de uluslararası boyutta bir çocuk şenliği olacak. Göreceksiniz Tarsus Festivali, Gençlik Festivali, ProBeach, Tour of Mersin, Kilikya Ultra Maratonu, Kleopatra Bisiklet Festivali gibi mükemmel organizasyonlar olacak. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bu da yeni bir projemiz.

"YURTTAŞLARIMI PARTİLİ, PARTİSİZ DİYE AYIRMAM"

Emin adımlarla ikinci 5 yılımızda Mersinimize değer katmaya devam edeceğiz. Bir belediye başkanı olarak yurttaşlarımı partili, partisiz diye ayıramam. Bir belediye başkanının, belediye hizmetlerinde partisi olmaz. Partisi uygulamalarında olur, dünya görüşüne yansıtır. Bizim yolumuz doğru bir yoldur, sağlam bir yoldur, halkçı bir yoldur. Bizim yolumuz Türkiye için güzelliğe giden, mutluluğa giden bir yoldur. Biz gittiğimiz yoldan memnunuz. Kimse bize yeni bir istikamet çizmesin, çizmeye çalışmasın.

"BİZ HERKESİ ÇOK SEVİYORUZ, ÇOK SAYIYORUZ"

Biz herkesi çok seviyoruz, herkesi çok sayıyoruz. Adaleti getirdik. Şu anda bize oy vermeyecekler de bu konuda hakkımızı veriyor. 'Asla bir ayrımcılık görmedik' diyorlar. Onlar da biliyorlar ki hizmetin en kalitelisini, en güzelini ayrımcılık yapmadan alıyorlar. Şimdi Mezitli'de ikinci 5 yıl yürüyeceğimiz yol arkadaşımız Ahmet Serkan Tuncer. Uyumla, huzurla, memnuniyetle hizmet yapacağız. Uyumun, huzurun olduğu yerde her şey memnuniyete ve mutluluğa çıkar. Hiçbir endişemiz yok. Gelecek günler bugünlerden çok daha güzel olacak. Çok daha güzel işler yapacağız."

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'de Başkan Seçer'in çocukların gelişimi önceleyecek çalışma ve projeleri hayata geçirdiğini kaydetti. Çocuk Köyü projesinin diğer belediyelere örnek olması gereken bir proje olduğunu aktaran Kış, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Mersin'de Başkan Seçer'e, Mezitli'de ise CHP'nin Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer'e destek istedi. Kış, iki başkanın da birlikte eş zamanlı ve güzel çalışacağını belirterek, hem Mezitli'de hem Mersin'de çok daha güzel projelere imza atacağını sözlerine ekledi.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer de belediyecilikte; yol, kaldırım, park yapmanın önemli olduğunu ancak bu hizmetlerin yanı sıra insan yaşamına da dokunan hizmetlerin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı. Dinçer, Seçer'in alışılmışın dışında bir belediye başkanlığı yaptığını kaydederek, şunları aktardı:

"YAPTIĞI HER İCRAAT TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYOR"

"Her şeyden önce önemli olan yapılanı değil, yapılmayanı yapmaktır. Başkanımız da bunları çok iyi analiz ediyor. Yaptığı her icraat hakikaten Türkiye'ye örnek oluyor. Yapılan bu tür yatırımlar ve çalışmalar insana ve geleceğimize yapılan yatırımlardır. Başkanımız göreve geldiği günden itibaren halkın derdiyle dertlendi. Bütün belediye başkanlarının ve adaylarının bunları örnek alması lazım."

CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer ise Mersin'in ve Mezitli'nin çok şanslı olduğuna dikkati çekerek, çocuğun, gencin, emeklinin, çiftçinin, esnafın yanında olan bir büyükşehir belediye başkanına sahip olduklarından söz etti. Aynısını Mezitli'de de hedeflediklerini vurgulayan Tuncer, Seçer'in projelerini örnek alacaklarına değinerek, şunları söyledi:

"SEÇER'İN SOSYAL PROJELERİNİ MEZİTLİ'DE UYGULAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Yaptığı sosyal projelerinin her birini Mezitli'de uygulamaya çalışacağız. Uyum ve huzur içerisinde birlikte ve beraber olacağız. Başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Sizler de bizim yanımızda olursanız, uyum ve huzur içerisinde 5 sene geçireceğiz. Cumhuriyet'in ışığında, Atatürk'ümüzün ilke ve inkılaplarının doğrultusunda böyle huzur içerisinde merkezler açıyoruz. Başkanımız; açtığı işletmeler, kafeler, projeleri ranta değil halka açıyor. Bu konuda başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın 13 ilçemize eşit şekilde projeleri var. Bizlerin de 40 mahallenin 40'ına eşit şekilde yapacağımız projelerimiz var. Atatürk'ün izinden, Cumhuriyet'in ışığından gidiyoruz."