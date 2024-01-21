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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Eğlenceli Etkinlikler Sunuyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Eğlenceli Etkinlikler Sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların eğlenceli ve kaliteli vakit geçirebilmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Şenlikler, kamp aktiviteleri, teknoloji ve bilim etkinlikleri ile gezilerin yer aldığı etkinlikler, çocukların bilgisayar ve telefon bağımlılığından uzak bir tatil geçirmesini sağlayacak. Etkinlikler, Mersin'in tüm ilçelerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve kırsalda yaşayan çocuklar da bu etkinliklerden faydalanabilecek. Ayrıca, Tarsus Gençlik Kampı'nda özel kadın-çocuk kampı düzenlenecek ve sahildeki Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde çocuk etkinlikleri gerçekleştirilecek. Çocuklar ayrıca bilim ve teknoloji atölyelerinde de eğlenirken öğrenebilecekler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Eğlenceli Etkinlikler Sunuyor
21.01.2024 - 11:18,
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 22 Ocak'ta başlayacak 5 Şubat'ta bitecek olan yarıyıl tatilinde çocukların eğlenceli ve kaliteli vakit geçirebilmesi adına, birbirinden farklı etkinlikler hazırladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde şenlikler, kamp aktiviteleri, teknoloji, bilim etkinlikleri ve gezileri içerecek olan etkinlik dizisi; çocukların bilgisayar, tablet ve telefona bağımlı olmadığı bir tatil süreci geçirmesini sağlayacak. Etkinlikler Anamur'dan Tarsus'a kadar her ilçede ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Böylece kırsalda yaşayan çocuklar da yarıyıl tatili etkinliklerinden geri kalmayacak.

Çocuk Şenlikleri programının kapsamını; Masal Kahramanları İnteraktif Dans, Drama Oyunları, Sahne Senin Sesin, Kukla Oyunu Curcuna, Geleneksel Yarışmalar ve Koca Ayaklı Dev çocuk tiyatrosu oluşturuyor. Etkinlikler; 23 Ocak'ta Aydıncık Lütfi Elvan Kültür Merkezi, 24 Ocak'ta Anamur Belediyesi Şair Abdülkadir Bulut Kültür Merkezi, 25 Ocak'ta Bozyazı Düğün Salonu, 26 Ocak'ta Gülnar Belediyesi Düğün Salonu, 27 Ocak'ta Tarsus Gençlik Kampı, 28 Ocak'ta Darısekisi Örnek Yörük Köyü, 31 Ocak'ta Tarsus Kültür Park, 2 Şubat'ta Mut Taşhan ve 3 Şubat'ta Yenişehir Panayır Kafe Yanı Amfi Tiyatro'da çocuklarla buluşacak.

TARSUS GENÇLİK KAMP GÜNLERİ

20 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında Tarsus Gençlik Kampı'nda yarıyıl tatili özel kadın-çocuk kampı yapılacak. 2 gündüz ve 1 gece konaklamalı gerçekleşecek olan kampta, 20-26 Ocak arası 7-10 yaş grubu, 27 Ocak-1 Şubat arası 11-15 yaş grubu ve 3-4 Şubat tarihlerinde 16-17 yaş grubu öğrenciler misafir edilecek. Ücretsiz gerçekleşecek kamp etkinliklerinde macera park, çocuk oyunları ve eğlenceli etkinlikler yapılacak. Kampa katılmak isteyenler 0 530 947 96 27 numaralı telefondan randevu alarak kayıt yaptırabilecek. Kamp aynı zamanda, yarıyıl tatili boyunca 13.00- 16.00 saatleri arasında çocuklu ailelere randevusuz olarak hizmet vermeyi sürdürecek.

SAHİLDE ETKİNLİKLER ÇOCUKLARI BEKLİYOR OLACAK

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sahilde eski Polisevi karşısında bulunan Etkinlik ve Sanat Merkezi de çocuk etkinliklerine sahne olacak. Sabah saat 08.00'de başlayacak olan etkinlikler, 17.00'ye kadar sürecek. Planlanan etkinlikler kapsamında; Survivor Parkuru, Eğlenceli Basketbol, Bocce, Geleneksel Sokak Oyunları, Kompost ve Tarım Atölyesi, Taş Boyama, Çocuklara Yönelik Zumba ve Resim Etkinlikleri, çocukların doyasıya eğleneceği etkinlikler olacak.

Merkezde sahilde ve Tarsus'ta etkinlik yapılacak bir diğer nokta da Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi olacak. Teknolojiye merakı olan çocukların çok şey öğreneceği etkinlikler dizisi kapsamında 1. ve 2. sınıflar için Algoritmik Etkinlikler, 3. ve 4. sınıflar için VR Etkinlikleri, 5. ve 6. sınıflar için Robot Etkinlikleri, 7. ve 8. sınıflar için 3D Tasarım Etkinlikleri, Lise öğrencileri için ise STEM Etkinlikleri yapılacak. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar, eğlenirken öğrenecek.

Silifke Gazi Çiftliği de, yarıyıl tatilinde etkinliklerin yapılacağı yerlerden birisi olacak. Gazi Çiftliği'nde Salı-Perşembe-Cumartesi günleri İngilizce Oyun Atölyesi, hafta içi her gün Çocuklara El İşi Atölyesi ve Çarşamba-Cumartesi günleri Çocuk Yoga Etkinliği yapılacak. Silifke'de yaşamayan, ancak Gazi Çiftliği'ni merak eden çocuklar için de geziler düzenlenecek. 24 ve 27 Ocak'ta 'Doğa Bizi Çağırıyor Gezisi' ile Silifke Gazi Çiftliği ziyaret edilerek, tarihine yolculuk yapılacak.

Yarıyıl Tatilinde düzenlenecek etkinliklerin bir diğer adresi de Erdemli olacak. Erdemli'de 25 Ocak ve 1 Şubat'ta Masal Atölyesi ve Sinema Etkinliği düzenlenecek. Yarıyıl tatillerinin vazgeçilmezi olan sinema da, Mevlana Çocuk Atölyesi'nde çocukları bekliyor olacak. 26 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde düzenlenecek sinema etkinliğinde çocuklar film izlemenin keyfini, kendilerine ikram edilecek olan patlamış mısır ve gazoz ile çıkaracak.

Çocuk Atölyeleri bu etkinliklerin yanı sıra Eğitsel Oyun ve Drama Atölyeleri, Sanatsal Çalışmalar Atölyeleri, Sosyal Sorumluluk Atölyeleri, Serbest Etkinlik Çalışmaları, Satranç Atölyesi, Devinimsel Dans ve Koreografi Danslarını kapsayan rutin programlarına devam edecek.

Kaynak: ANKA
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