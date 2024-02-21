Mersin Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Tarımsal Destek Sağlıyor

Tören kapsamında Tarsus ve Çamlıyayla'dan 436 üreticiye 13 bin 273 adet zeytin fidanı, 69 üreticiye 2 bin 55 adet Trabzon Hurması, 13 üreticiye 11 bin 300 adet lavanta fidesi, 25 makine ekipman ve 7 sulama kooperatifine 7 bin 88 metre sulama borusu desteği sağlandı.

Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Başkan Seçer'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, oda, dernek ve kooperatif temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve yurttaşlar katıldı.

SEÇER: "HİZMETLERİMİZİ YAPARKEN, SİYASİ PARTİ AYRIMI GÖZETMİYORUZ"

Törende konuşan Başkan Vahap Seçer, Belediye Başkanlarının hizmet sunduğu tüm kesimlere eşit ve adaletli hizmet sunmak zorunluluğu ve sorumluluğu olduğuna vurgu yaparak, "Belediye Başkanı şehri güçlü olsun ki şehirde yaşayanlar da müreffeh olsun ister. Çünkü Belediye Başkanı, insanları ayırmaz, birleştirir. 'Senin etnik kökenin, mezhebin, siyasi partin, köyün mahallen, dilin ne?' diye bakmaz. Seni insan olduğun için sever, yurttaş olduğun için hizmet eder. Belediye Başkanı insanların milliyetini, milliyetçiliğini kullanmaz, dilini istismar etmez, herkesi kucaklar. Boğazından, çocuğunun kursağından haram geçirmez" diye konuştu.

Ülke olarak 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli seçimlere hazırlandıklarını hatırlatan Seçer, " Türkiye'nin 81 vilayetinde 1400'e yakın belediye var. Bu belediyelerin hepsine; vatandaşına hizmet eden, koşturan, gecesini gündüzüne katan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bir belediye başkanı nasip etsin. Burada tevazua gerek yok, çünkü çalışıyor ve ayrımcılık yapmıyoruz. Hizmetlerimizi yaparken, siyasi parti ayrımı gözetmiyoruz" dedi.

2019'da göreve geldikleri günden itibaren Büyükşehir'in hizmetlerinin her sokağa girdiğini belirten Seçer, "Partime ya da bana sandıktan oy çıkmayan yerlere girdik, hizmetlerini yaptık. Bunun aksini iddia eden bir yurttaşım varsa bunu bana aktarsın. Hiçbir yurttaşımdan duymadım" diye konuştu.

"TARSUS'A DA HER ANLAMDA HİZMET GÖTÜRDÜK"

Mersin'in güçlü bir belediye olduğunu ve buna bağlı olarak güçlü yatırımlara ihtiyacı olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, şöyle devam etti:

"Metro için uğraşıyoruz, Tarsus tramvayı diyorum. Kimse bunu konuşmamış. Kimse de böyle bir vizyon oluşmamış. Tarsus dünyanın en kadim kentlerinden. 5 yıl mevcut imkanları en iyi şekilde değerlendirdik. Tarsus'a da her anlamda hizmet götürdük. Belediyemiz mali disiplini güçlü olan bir belediye."

"BELEDİYE; AKILLA, FERASETLE, BİLGİLİ VE ÇALIŞKAN İNSANLAR TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"

Büyükşehir'in, bünyesinde 11 binden fazla çalışan bulunan ve işini ciddiyetle yapan bir belediye olduğunu vurgulayan Seçer, "Şimdi müteahhitler bizden iş almak için sıraya giriyor. Çünkü belediye işini ciddi yapıyor. Ödemesini zamanında yapıyor. 11 binden fazla çalışanımız var. Bir çalışanımız, bir mesai arkadaşım bir saniye dahi gecikmeli maaşını almamıştır. Çünkü bu belediye akılla, ferasetle yönetiliyor. Bilgili, çalışkan insanlar tarafından yönetiliyor. Yönetmeye de devam edeceğiz" dedi.

Üreticilere verilen desteklerden de bahseden Seçer, Tarsus ve Çamlıyayla'daki 436 üreticiye toplam 13 bin 273 adet zeytin fidanı desteği sağlayacaklarını belirtti. Üreticilere Trabzon Hurması desteği vereceklerini de duyuran Seçer, destekte bulunurken bölge koşullarını dikkate aldıklarını belirtti. Özellikle geçim kaynağı tarım olan ailelere gelir imkanı daha çok olan passiflora, ejder meyvesi gibi tarımsal desteklerde bulunduklarını kaydeden Seçer, "Toplamda 69 üretici kadın da 2 bin 55 adet Trabzon Hurması fidanı desteği alacak. Makine ekipman desteğimiz var. 25 makine ekipman, 21 hamur yoğurma makinesi dağıtacağız. Şimdiye kadar kırsal mahallere 280 adet hamur yoğurma makinesi gönderdik" diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞİNİ CİDDİ VE KALİTELİ YAPAR"

Üreticiler için önemli bir girdi maliyeti olan sulama borusu desteği hakkında da konuşan Seçer, şimdiye kadar 255 kilometre boru desteğinde bulunduklarını dile getirdi. Seçer, 2024 yılında sulama borusu desteklerine devam edeceklerini ve ilk olarak bu desteklere Tarsus'tan başlayacaklarını söyledi. 7 sulama kooperatifi aracılığıyla üreticilere bu destekleri ulaştıracaklarını belirten Seçer,"Köselerli, Çakırlı, Çevreli, Dedeler, Karadelik, Sayköy, Sucular toplam 7 bin 88 metre ulaştıracağız. Çamlıyayla'daki Fakılar, Kisecik sulama kooperatiflerine de 4 bin 500 metre ulaştıracağız. Sulama borularının maliyeti yüksek. Bizim 2024 destek bütçemiz 119 milyon TL. Bunun sadece 65 milyon TL'si sulama borusu için ayrıldı" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin işini ciddi ve kaliteli yaptığını aktaran Seçer, şunları söyledi:

"Yaptığımız destekler de sonuç alıcıdır. Bu yıl 400 adet güneş paneli desteğinde bulunacağız. Bunlar özellikle konargöçer Yörüklerin çadırlarında kullanılıyor. Geçen yıl 360 adetten 57'sini Tarsus'a, 22'sini Çamlıyayla'ya verdik. Bu yıl Mart ayında dağıtımını başlatacağız."

Geçen günlerde sulama kooperatifi başkanlarıyla bir araya geldiğini de anlatan Seçer, kooperatif başkanlarının taleplerini dinlediklerini ve uygun olanları gelecek 5 yıllık programlarına dahil ettiklerini dile getirdi.

Gelecek dönemde Tarımsal Güneş Enerji Santralleri (GES) desteğinin yanı sıra Su Ürünleri Balık Hali ve Tarımsal İnovasyon Merkezi ile Fide Fidan Serası kuracaklarını duyuran Seçer, çocukları için de tarım bilinci oluşması adına tarım eğitimi vereceklerini söyledi.

KIŞ: "VAHAP SEÇER'İN HİZMETLERİ TÜRKİYE'YE ROL MODEL OLACAK NİTELİKTE"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Başkan Seçer'in2019 yılından itibaren Türkiye'de rol model olacak, sosyal belediyecilikte her belediyenin örnek alacağı projeler ürettiğini aktararak,"Yapılan hizmetler tek taraflı değil. Her bölgeye, bölgenin ihtiyacına göre Vahap başkanımızın emekleriyle hizmet götürülüyor" dedi.

Hizmetlerin saymakla bitmediğini kaydeden Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, "Fidan desteği, nergis soğanı, sulama borusu, içme suyu gibi birçok esere imza attı başkanımız. Hep beraber 31 Mart'ta, daha iyi hizmetlerle karşınızda olacağız" ifadelerini kullandı. Çakırlı Sulama Kooperatifi Başkanı Zekeriya Aksoy ise Başkan Seçer'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "1 Nisan'dan sonra daha da büyük hizmetler bekliyoruz" diye konuştu.

Gülek Mahallesi sakinlerinin selamını Vahap Seçer'e getiren Gülek Mahallesi Muhtarı Tuncay Seyrek, "Kırsal destekle alakalı da hurma, zeytin, ceviz alan vatandaşların memnuniyeti getirdim. Hamur makinesi için de Gülek Halkının selamını getirdim. Su sorunumuz vardı onu da sağ olun hallettiniz" dedi.

Tören, temsili dağıtım ve ardından da toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.