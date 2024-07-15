Mersin\'de 15 Temmuz anma yürüyüşü düzenlendi, demokrasi nöbeti tutuldu

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Mersin'de hain darbe girişimin 8. yıl dönümünde anma yürüyüşü düzenlenerek, demokrasi nöbeti tutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Millet Bahçesi önünde oluşturulan kortej, mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi güzergahını takiben Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan kalabalık, zaman zaman sloganlar da attı. Vatandaşlar, yürüyüşte 'Fedakarlıkla direnen milletin zaferi' yazılı pankart taşıdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti öncesi saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Aydın Yığman şehitler için dua etti. Meydana yerleştirilen sahnede 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle kısa film gösterimi yapılan etkinlikte 15 Temmuz gazisi Mustafa Karakoç ile AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı konuşma yaptı.

"Demirden mermilerin önünde çelikten bir imanla set çektiler"

Vali Pehlivan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini belirterek, "Hepimiz o geceyi daha dün gibi hatırlıyoruz" dedi. O gece hayat normal seyrinde devam ederken birileri için durumun öyle olmadığını dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti:

"Belki de on yılların, belki de yüz yılların hıncını almak üzere hazırlamış oldukları planları bazıları, darbe, kalkışma şeklinde ülkemize, devletimize, milletimize yaşatmak istemişlerdi. Küresel şer odaklarının maşası olarak, küresel şer odaklarından aldıkları desteklerle sureti haktan görünüp sinsice yıllar içerisinde büyük devletimizin köklü kuruluşlarına, kurumlarına sızmak suretiyle kirli emeller, kirli planlar, yıkıcı, bölücü planlar hazırlayıp yıllar içerisinde bunun uygulamaya dair hazırlıklarını yapmışlardır. ve o gece bu kalkışma başladığı, bahsedildiği, öğrenildiği andan itibaren vatandaşlarımız, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk milletinin evlatları, milletimizin kahraman evlatları, özellikle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ben bugüne kadar halkın gücünün üstünde güç tanımadım' ifadesinin televizyonlarda yayınlanmasıyla birlikte yollara düştü. Önüne, arkasına, sağına, soluna bakmadan yollara düştü. Meydanları doldurdu ve kıt imkanlarla, zor imkanlarla elde etmiş olduğumuz, asil Türk milletinin evlatlarının yıllar içerisinde biriktirdiği değerlerle vücuda getirmiş olduğu, özellikle güvenlik güçlerimize ait olan aracı gereci kullanmak suretiyle millete bu silahları, bu mermileri, bu bombaları doğrultan hain FETÖ terör örgütü ve onun mensupları ummadıkları bir kalkışma karşısında bir karşı duruşla burun buruna geldiler. Bu çağrılar üzerine veya kendiliğinden sokağa düşen vatandaşlarımız; ellerinde top tüfek yoktu, şanlı bayrağımız vardı. Ama dillerinde tekbir, yüreklerinde cesaret, kararlılık vardı. Bu kararlılığı önce birbirlerine sonra da sokaklara yansıttılar. ve o tankların, tüfeklerin, bombaların önünde bir set ördüler. Demirden mermilerin önünde çelikten bir imanla set çektiler ve o kalkışmayı ve o kalkışmayı hazırlayanların hain planlarını, yıkıcı planlarını başlarına yıktılar."

"Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz"

Bugün o günleri yeniden hatırladıklarını ifade eden Pehlivan, "O günleri bizlere yaşatanların hangi emeller peşinde olduklarını da iyi analiz etmemiz gerekiyor" diye konuştu. FETÖ ve arkasındaki şer odaklarının fitne sokmak için çok uğraştıklarını vurgulayan Pehlivan, "Belki bunu bir nebze de olsun başardılar. Ama ne zaman ki devletimiz bunu fark etti. Milletini de uyarmak suretiyle bu yapıların temizlenmesi için büyük bir mücadele başlattı ve bu mücadele devam ediyor. Biz bugün Mersin'imizin Cumhuriyet Meydanı'ndan adı sanı ne olursa olsun ister PKK, ister FETÖ, ister diğer terör örgütleri, dün devletler şeklinde üzerimize gelen, düşman orduları şeklinde üzerimize gelen yapıların bu uzantılarına işte 15 Temmuz'da müsaade etmediğimiz gibi bundan sonra da şayet tenezzül ederlerse asla müsaade etmeyeceğimizi hep birlikte Mersin'in Cumhuriyet Meydanı'ndan haykırıyoruz. 'Buna asla müsade edilmeyecektir' diyoruz. Tıpkı Çanakkale'de müsaade etmediğimiz gibi. Tıpkı Sakarya'da, Dumlupınar'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığımız Kurtuluş Savaşı'nda müsaade etmediğimiz gibi. Bin yıl önce müsaade etmediğimiz gibi, Malazgirt'te müsaade etmediğimiz gibi ve takip eden yıllarda, yüzyıllar içerisinde müsaade etmediğimiz gibi 15 Temmuz'da da etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Konuşmasının ardından Sancak Koşusu yapan sporcular, Vali Pehlivan'a sancağı teslim etti. Sancağı Atletizm Uzun Atlama Türkiye Şampiyonu Arda Şahin Duman'dan teslim alan Pehlivan, sporculara sertifika verdi. - MERSİN