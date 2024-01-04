Mersin\'in kurtuluşu kutlandı: Sivil Toplumun Sesi Korosu marş seslendirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in kurtuluşunun coşkusunu sokaklardan salonlara taşıdı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte Mersin için ilk kez bestelenen marş Sivil Toplumun Sesi Korosu tarafından seslendirilirken, yazar Saadet Bilir'in moderatörlüğünde Mersin Sanat Edebiyat Derneği Kurucu Başkanı Erkan Özaydın ve gazeteci-yazar İbrahim Yalçıner'in söyleşisi sayesinde kurtuluşa katkı sunan kahramanlar yeniden anıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, '102 yıldır sevdiğimiz cümle: Özgür Mersin' sloganıyla Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde bir dizi program düzenledi.

Sabah saatlerinde Mersin sokaklarında büyük bir coşkuyla başlayan kutlamaları Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'na taşıyan Büyükşehir, Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ve Mersin Kent Konseyi iş birliğinde Sivil Toplumun Sesi Korosu'nun gösterisi ve söyleşilerle Mersin tarihini yeniden hatırlattı.

MERSİN İÇİN İLK KEZ MARŞ BESTELENDİ

Mersin için ilk kez bestelediği Mersin Marşı'nı bu etkinlikle duyuran Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümünde Öğretim Görevlisi Dr. Duygu Deniz Demirel, Sivil Toplumun Sesi Korosu'nun seslendirdiği marşı Mersin'e ve Mersinlilere armağan etti. Programda; gelecek nesillere Mersin'in şanlı tarihini aktarmak için yazar Saadet Bilir'in moderatörlüğünde Mersin Sanat Edebiyat Derneği Kurucu Başkanı Erkan Özaydın ve gazeteci-yazar İbrahim Yalçıner'in söyleşisine de yer verildi.

ÖZDÜLGER: "BU GÜZEL ZEMİNDE BİR ARADA OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin'in kurtuluşunun yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bundan 102 yıl önce 3 Ocak 1922'de Mersin halkı esarete hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini göstermiş, bağımsızlık meşalesini bir daha sönmemek üzere yakmıştır. Mersinliler bağımsızlık destanının yazılmasında rol alan önemli kahramanlardandır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dönemin özgürlük ruhunu kendimize rehber olarak aldık. Mersin'in tarihinin, kültürünün ve hoşgörüsünün büyük bir kazanç ve zenginlik olduğunun bilinciyle bu güzel şehirde bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz"dedi.

Sivil Toplumun Sesi Korosu'nun çok önemsediklerini ve kıymet verdiklerini vurgulayan Özdülger, "MEDEKA ve Mersin Kent Konseyi'nin iş birliğiyle güzel bir çalışma gerçekleştirdiler. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bir arada olmanın mutluluğu ve gücünü yaşıyoruz. Bu beraberliğin her zaman devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.

DEMİREL: "AMACIMIZ, MERSİN'İN EN GÜZEL SESİ OLMAK"

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümünde Öğretim Görevlisi Doktor Duygu Deniz Demirel, dinletiyi özellikle böyle anlamlı bir günde gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Koro ile Mersin'in en güzel sesi olmak istediklerini kaydeden Demirel, "Müzik aracılığı ile kentimiz ve Türkiye için en güzel ses olma hayalindeyiz. Daha üç aylık yeni bir koroyuz. Bu üç ayda birçok türküler ve Mersin Marşı da dahil olmak üzere geniş bir repertuar hazırladık" dedi.

"BU PROJENİN EN GÜZEL ÇIKTISI MERSİN MARŞI OLDU"

Demirel, ilk kez seslendirdikleri Mersin Marşı'nın sözü ve müziğinin kendisine ait olduğunu belirterek, "Bir arkadaşım; 'Neden hep İzmir Marşı söyleniyor? Mersinimizin marşı yok mu?' dediğinde 'haklısın' dedim, yazdım. Mersinimizi anlatan bir marş. Daha anlamlı olur diye 3 Ocak'a denk getirmek istedim. Bana kalırsa Sivil Toplum Korosu'nun ve bu projenin en güzel, en anlamlı çıktısı bu marş oldu. Mersinimize hediye ettim. Bundan sonra sahip çıkması gereken Mersinlimiz, kuruluşlar, kurumlar" ifadelerini kullandı.

MERSİN'İN TARİHİNİ GAZETECİ VE YAZARLAR ANLATTI

Sivil Toplumun Sesi Korosu'nun Mersin Marşı'nı seslendirmesinin ardından yazar Saadet Bilir'in moderatörlüğünü yaptığı 'Mersin'in Kurtuluşunun Tarihi: 3 Ocak' isimli söyleşide Mersin Sanat Edebiyat Derneği Kurucu Başkanı Erkan Özaydın ve gazeteci-yazar İbrahim Yalçıner Mersin'in tarihinden ve tarihe adını geçiren kahramanlardan bahsetti.

Kurtuluşun Kuvayı Milliye kahramanları tarafından elde edildiğinin altını çizen Yalçıner, kaynaklarda adı geçen her bir kahramanı katılımcılara yeniden tanıttı. Bir gaziden Mersin'in tarihini dinleme şansı bulduğunu söyleyen Özaydın ise gazinin işgal döneminde hayatını hiçe sayarak yaptığı kahramanlıkları anlattı.