Mersin Patifest'te Hayvanseverler Buluştu - Son Dakika
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Mersin Patifest'te Hayvanseverler Buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Yaşamı Sahiplen' temasıyla düzenlenen Mersin Patifest, renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festivalde Başkan Vahap Seçer köpeği Karamel ile katılırken, hayvan sahiplenme kampanyaları hakkında bilgiler paylaşıldı.

07.10.2024 14:55  Güncelleme: 15:14
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Hayvanseverler, Mersin Patifest'te buluştu

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Yaşamı Sahiplen' temasıyla düzenlenen Mersin Patifest, renkli görüntülere sahne oldu. Festivale köpeği Karamel ile katılan Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Bandosu'nun eğlenceli şarkıları ve marşları eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşünde hayvanseverlere eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesince organize edilen festival, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Fenerbahçe Meydanı'nda gerçekleştirildi. Festivalde, boyama, fide dikimi, dans ve resim sergisi etkinlikleri ile kortej yürüyüşü düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl 'Yaşamı Sahiplen' temasıyla gerçekleştirilen festivale köpeği Karamel ile katıldı. Büyükşehir Belediye Bandosu'nun eğlenceli şarkıları ve marşları eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşünde hayvanseverlere eşlik eden Seçer, festivalde yaptığı konuşmada, Mersin'de bugüne kadar 31 bin 496 köpeği kısırlaştırdıklarını, 30 bin 571'ini de alındığı ortama geri bıraktıklarını ifade etti. TBMM tarafından onaylanan yasayla ilgili değerlendirme yapan Seçer, hayvanların uyutulmasına karşı olduklarını belirtti. Yaşanan bazı olumsuz olaylar nedeniyle her kesimi anlayışla karşıladıklarını söyleyen Seçer, herkesin memnuniyetini sağlayacak şekilde çalışmalar yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; canı yanan vatandaşları da rahatlatmak ama sokaktaki canların dostu olduğunu söyleyen sizler gibi vatandaşlarımızı da rahatlatacak, onların tırnağına taş değirmeyecek tedbirler alacağız. Herkesi anlıyoruz. Herkesi anlayışla karşılıyoruz. Herkesin 'teşekkür ederim' dediği bir çalışma yürütmek zorundayız" dedi.

Kampanya kapsamında 198 can dost sahiplenildi

Ağustos ayında 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den' kampanyasını başlattıklarını hatırlatan Seçer, kampanya ile vatandaşların, kurum ve kuruluşların, belediye bakım evlerine toplanan can dostları sahiplenmelerini amaçladıklarını söyledi. Sahiplenme işleminin dijital ortamda da gerçekleştirilebileceğini belirten Seçer, dileyen herkesin sahiplen.mersin.bel.tr adresi üzerinden işlemlerini tamamlayabileceğini ifade etti. Kampanya başladığından bu yana MESKİ ve Mersin Büyükşehir Belediyesine ait dairelerin yerleşkelerinde 73 hayvanın sahiplenildiğini aktaran Seçer, toplamda 154 köpek ve 44 kedi olmak üzere 198 hayvanın kurum, kuruluş ve vatandaşlar tarafından sahiplenildiğini kaydetti.

Sahiplenme sonrasında da destek devam ediyor

Sahiplenme sonrasında vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini vurgulayan Seçer, "Sizleri, sahiplendiğiniz can dostlarıyla baş başa bırakmıyoruz. 2 yıl süreyle günlük kuru mama, 3 ayda bir iç ve dış parazit uygulaması, yılda 1 kuduz aşısı, 6 ayda bir pet kuaför hizmeti veriyoruz. Mersin Veteriner Hekimler Odasıyla da bir protokol yaptık ve odaya üye klinikler, vatandaşlarımızın bizden sahiplendikleri can dostların tedavisi için yüzde 25 indirim yapacaklar. Sahiplenme yapamayan vatandaşlar için de seçenekler var. İsteyen herkes birizberaberiz.org sitesi üzerinden kulübe, kuru mama ve kısırlaştırma desteği yapabilir" diye konuştu.

"2026 sonuna kadar sokaktaki tüm köpekleri kısırlaştırmayı hedefliyoruz"

Bozyazı'da 5 dekar alan üzerinde Patiköy'ün hizmete açıldığını, Kaşlı'da 30 dekar ve Silifke'de 15 dekar alanda ise Patiköy'ün ise hizmete açılmaya hazırlandığını ifade eden Seçer, "2026 yılı sonuna kadar sokaktaki tüm köpekleri kısırlaştırmayı hedefliyoruz. Bunu başaracağız. Bugüne kadar nasıl başarılı çalışmalarımız olduysa 2026 yılı sonuna kadar da gösterdiğimiz hedefi gerçekleştireceğiz" dedi.

Mersinli vatandaşlara çağrıda bulunan Seçer, artık yemeklerin mama haline getirildiği bir makineye sahip olduklarını belirterek, dileyen işyeri veya fabrika sahiplerinin bu şekilde de destek verebileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından ardından 'Yaşamı Sahiplenenler Resim Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra Köpek Oyun Parkı'nı ziyaret eden Seçer, festival alanındaki stantları gezdi.

Mersin Patifest\'te Hayvanseverler Buluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Patifest'te Hayvanseverler Buluştu - Son Dakika

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