Nazilli\'de Pamuk Hasadı Başladı, Çiftçiler Destek Taleplerinde Bulundu

OSMAN BEKAR

(AYDIN) - Nazilli'de sezonun ilk pamuk hasadı yapıldı. Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, "Ne yazık ki pamuk çiftçisi, ürettiği emeğinin karşılığını alamıyor. Şu anda piyasa değerinden oldukça düşük ve maliyetlerin altında pamuk satmak zorunda kalıyoruz. Bu konuda yetkililere seslenerek, pamukta olan desteğin en az 2-3 katına çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

Nazilli'ye bağlı kırsal Yazırlı Mahallesi'nde pamuğun 2024-2025 sezonunun ilk alım töreni gerçekleştirildi. Üretici İrfan Şengül tarafından 45 dekar tarlada yetiştirilen 500 kilo pamuk, sembolik bir fiyatla 50 liradan alındı. İlk alım törenine Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, Ziraat Bankası Müdürü Erhan Tekin, tarım firmaları ve çok sayıda üretici katıldı.

"Ne yazık ki pamuk çiftçisi, ürettiği emeğinin karşılığını alamıyor"

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, şunları söyledi:

"Tarım desteklerimiz kesilmedi, sadece isimleri değişti. Ne yazık ki pamuk çiftçisi, ürettiği emeğinin karşılığını alamıyor. Şu anda piyasa değerinden oldukça düşük ve maliyetlerin altında pamuk satmak zorunda kalıyoruz. Bu konuda yetkililere seslenerek, pamukta olan desteğin en az 2-3 katına çıkarılmasını istiyoruz. Çiftçiler olarak, pamuğun girdi maliyetleri enflasyona göre daha fazla. Şu anda pamuğun bu sezon 45-50 liradan işlem görmesi lazım. Pamuğun maliyeti 30 liranın üzerinde fakat fiyatlar bu seviyenin altında. Çiftçiler, devletimizden primlerin daha fazla artırılmasını bekliyor. Pamukta prim desteği kilo başına 1 lira 60 kuruş, ancak bu miktarın artırılması gerekiyor. Üreticinin beklentisi en az 8 lira destekleme."

"Mazot gübre desteği kalkmadı, sadece ismi değiştirildi"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, pamuk üretimiyle ilgili şunları söyledi:

"Her üründe olduğu gibi, pamuğun üretiminde de bin bir emek veriyoruz. Üretmek yetmiyor, hasatta da dikkat edilmesi gereken hususlar var. Pamukta kaliteden ödün vermememiz gerekiyor ki ürünümüz değerinde satılabilsin. Son zamanlarda bakanlığımızın destekleme politikalarında bir değişikliğe gidildi. Maalesef ulusal basında ve sosyal medyada bu durum yanlış anlaşılma ya da yanlış yansıtıldı. Doğru bilgiyi paylaşmak istiyorum. Mazot gübre desteği kalkmadı; kesin ve net bilgi. Sadece ismi değiştirildi. İlk desteklemelerde 'doğrudan gelir desteği' olarak geçen bu destekleme, 2016-2017'de 'mazot gübre ödeme desteği' adını aldı. Bu yıl ise adı 'temel destek' oldu. Örneğin, pamukta 2024 yılında mazot gübre desteği 472 TL iken, 2025 yılında bu rakam bin 98 TL olacak. İlave olarak yerli üretim bir çeşit kullanılırsa 146 TL, katı organik mineral gübre kullanılırsa 51 TL eklenerek toplamda bin 295 TL destekleme ödemesi yapılacak. Kesin olan bir şey var ki, 2025'te her çiftçi bin 98 TL destek alacak."

Pamuk üreticileri, "Çiftçinin suratı asık, gülmüyor. Pamuk maliyetinin altında satılıyor, prim üç senedir aynı" diyerek maliyetlerin yüzde 150 oranında arttığını belirtti.

"Mevcut desteklerde 70-80 liralık bir düşüş var"

Eski Nazilli Ziraat Odası Meclis Başkanı Mesut Yörükoğlu, tarım desteklerine dair şunları söyledi:

"Bugünlerde Tarım Bakanlığı bir açıklama yaptı. Her yıl açıklanan desteği üç yıla çıkardı. 2025, 2026 ve 2027 yılı olarak belirledi. Bakan her ne kadar mazot ve gübre desteği olduğunu söylese de gerçekte yok. Yayınlanan belgede mazot ve gübre desteği yok. Ayrıca geçen sene üretim yapan bir çiftçi, pamukta mevcut desteklerle birlikte bin 176 TL destek alırken, 2025'te bu rakam bin 98 TL olacak. Yani 70-80 liralık bir düşüş var. Sadece mısır ve ayçiçeğinde yükseliş var, diğer tarım ürünlerinde düşüş yaşanacak."

Çiftçilerin prim ve desteklere dair taleplerinin karşılanmadığını belirten Yörükoğlu, çiftçilerin devletin fark desteğiyle tatmin edilebileceğini ancak şu an için bunun yeterli olmadığını söyleyerek, "Pamuğun maliyeti 30 lira üzerinde ancak borsa alım fiyatı 22 liraya geliyor. 5-6 lira prim desteği ile çiftçi kendini kurtarabilir, aksi takdirde mümkün değil" dedi.

Yörükoğlu, pamuk alım açılış töreninde çalınan efe türküsüne değinerek, "Sanmasınlar ki çiftçiler bayram ediyor. Bu açılış için davul zurna ekibi getirilmiş, ancak içimiz kan ağlıyor. Bunu iyi temsil etmek adına efe türküsü çalınıyor, fakat çiftçinin keyif içinde olmadığı ortada" diye konuştu.