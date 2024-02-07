Odunpazarı Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anma töreni düzenledi

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Odunpazarı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenledi.

Odunpazarı'nda 6 Şubat depremlerinde kaybedilenler düzenlenen törenle anıldı. Sunuculuk Atölyesi ve Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK) tarafından düzenlenen tören, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde (YKSM) yapıldı. Anma törenine, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Malatyalılar Derneği Başkanı Nadir Alp Pektaş ve çok sayıda Eskişehirli katıldı.

Hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ile başlayan programda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, şunları söyledi:

"Amerika'nın kıskandığı, Almanya'nın imrendiği Türkiye, Malatya'ya Hatay'a gidemedi. Gitti, enkazda o gördüklerimizi çıkaramadı. Çünkü hazır değiliz. Binlerce insanımızı yitirdik. Kaç kişi olduğunu bilemedik. Türkiye'de 1999 yılından beri bizim bildiğimiz deprem oluyor, yoğun deprem oluyor ama Gölcük'ü unuttuğumuz için Bolu oluyor, Bolu'yu unuttuğumuz için Düzce oluyor. Bu kentleri unuttuğumuz için Elazığ, İzmir ve sonunda da 11 ili kapsayan büyük bir felaket oluyor. İktidar bu felaketten nasıl kurtulurum da CHP'li belediyeleri sorumlu kılarım deyip politikalar üretiyor. Bu kadar yanlış, partizan, bencil bir yönetim olamaz."

Deprem bölgesinde fedakarca çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Kurt, şöyle devam etti:

"Biz hiçbir koşulda deprem bölgesinde hangi partidensin denmeyecek bir ortamda her türlü fedakarlıkla çalışmaya başladık. Belediyelerimiz orada reklam yapmadan çalıştı. Merkezi hükümetin kurumları ya bakan, ya Cumhurbaşkanı bekledi ya da bir büyük gazeteci bekledi. Sonuçta felaketle karşı karşıya kaldık. Bir yıl geçmiş olmasına rağmen halen insanlar çadırlarda, konteynerlerde… İnsanların evlerinin yapılmasına bile başlanmadı. Oysa sayın Cumhurbaşkanı söz verdi bir yıl içerisinde herkesi bitirilmiş vaziyette evlerine sokacaklardı ama olmadı. Bu kafayla da olacağı şüpheli. Biz sosyal demokratlar önce insan diye bakarak bu felaketin önüne geçmenin yollarını arıyoruz. Aslında öyle bir felakette belediyelerin yapabileceği hiçbir şey yok. Belediyeler bu ülkede bütçenin sadece yüzde 6'sını kullanan kurumlar. Bin 391 belediyenin merkezi bütçe içerisinden aldığı pay yüzde 6. Bu oranla devlet ile yarışmamız bekleniyor. Biz ona rağmen yapıyoruz. İnsan olduğumuz için yapıyoruz. İnsanlara üzüldüğümüz, sevdiğimiz için yapıyoruz. Yine de yapmaya devam edeceğiz. Eskişehir'de üç belediyemiz deprem bölgesine 100 TIR malzeme gönderdik. Binlerce gencimiz o malzemeleri istifledi, araçlara doldurup götürüp deprem bölgesine teslim etti. Bundan sonra neler yapabiliriz onun planlanmasını yapıyoruz."

Kentsel dönüşümde görev, sorumluluk ve yetkinin tamamen merkezi hükümetin olduğunu kaydeden Kurt, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Sanki burada belediyeler görevli, sorumluymuş gibi bize soruyorlar 'Ne yaptınız' diye. Cumhurbaşkanı, 'Hatay'da merkezi hükümetle uyumlu bir belediye seçmediğiniz için gördünüz' diyor. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep'te ne oldu? O nedenle bu kadar partizan bir bakışı kabul etmiyoruz. Bizim Cumhurbaşkanımız ise hepimizi kucaklamalı, bizim Cumhurbaşkanımız olabilmeli. Ancak bir partinin genel başkanı olarak her koşulda bizleri öteleyerek, dışlayarak politika yapmaya çalışıyor. Enkazın başında, şehit tabutunun başında politika yapılıyor. Ayasofya Cami'nin minberinde politika yapılıyor. Olmaz… Böyle bir şey olmaz… 31 Mart'ta bir sarı kart gösterilmeli. Bir ihtar vermeliyiz. 'Yeter, yanlış yapıyorsunuz' demeliyiz. Yoksa 'benim yaptığım her şey doğru o zaman ben canım ne isterse onu yaparım' diyor. Bunu değiştirmeliyiz. Eskişehir'de merkezdeki üç belediyeyi ve ilçelerimizi almalıyız. Bu konuda sizlerin katkılarını yardımlarınızı bekliyoruz."

Ayşe Ünlüce'nin de konuşma yaptığı etkinlikte, hayatını kaybedenler anısına şiirler okundu ve müzik dinletisi yapıldı.