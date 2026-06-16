Öğretmenlerden Ankara Polis Müdahalesine Tepki - Son Dakika
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Öğretmenlerden Ankara Polis Müdahalesine Tepki

16.06.2026 23:38
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Trabzon'daki öğretmenler, Ankara'da polis müdahalesini protesto ederek haklarını savunuyor.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(TRABZON)Ankara Güvenpark'ta öğretmenlere yönelik polis müdahalesine Trabzon'dan sert tepki geldi. Trabzon Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyesi öğretmenler, yapılan müdahalelerin yalnızca bir güvenlik uygulaması değil, temel hak ve özgürlüklere yönelik ağır bir ihlal olduğunu belirterek, "Eğitim emekçilerinin anayasal haklarını kullanmasının engellenmesi kabul edilemez. Baskılar bizi susturamaz" dedi.

14 Haziran Pazar günü Ankara Güvenpark'ta, yıllardır verilen sözlerin tutulmasını talep eden mülakat mağduru öğretmenler ve özel sektör öğretmenlerinin bir araya gelerek seslerini duyurmak istemesi, polis müdahalesiyle karşılık buldu. Yaşanan bu gelişmelere tepki göstermek amacıyla Trabzon'da toplanan öğretmenler adına basın açıklamasını Nergis Yıldız okudu.

"EN TEMEL HAKLARIMIZ ENGELLENDİ"

Yıldız, Ankara'da bir araya gelen öğretmenlerin daha ilk andan itibaren sert müdahaleyle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"14 Haziran Pazar günü Ankara Güvenpark'ta, yıllardır verilen sözlerin tutulmasını talep eden mülakat mağduru öğretmenler ve özel sektör öğretmenleri olarak ortak mücadelemizi büyütmek için bir araya geldik. Ancak daha ilk andan itibaren en temel demokratik haklarımızı kullanmamızı engellemeye yönelik sert bir polis müdahalesiyle karşılaştık. Taleplerimizi dile getirmemize ve sesimizi kamuoyuna duyurmamıza izin verilmedi."

Öğretmenlerin abluka altına alındığını, darp edildiğini ve 40'ı aşkın öğretmenin gözaltına alındığını belirten Yıldız, "Eğitim emekçilerinin anayasal haklarını kullanmasının dahi engellenmesi, içinde bulunduğumuz hak ihlalleri tablosunun ne denli ağırlaştığını bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

"GÖZALTILAR VE ŞİDDET BİZİ YILDIRAMAZ"

Tüm müdahalelere rağmen öğretmenlerin geri adım atmadığını ifade eden Yıldız, Güvenpark'taki olayların ardından Sakarya Caddesi'nde geniş katılımlı bir basın açıklaması gerçekleştirdiklerini söyledi. Açıklamaya mülakat mağduru öğretmenlerin yanı sıra aileleri, özel sektör öğretmenleri, akademisyenler, sendika temsilcileri, öğrenciler ve milletvekillerinin katıldığını belirtti.

Yıldız, "Basın açıklamasında söz alan öğretmenler, yıllardır maruz bırakıldıkları adaletsizlikleri ve güvencesizliği kamuoyuyla paylaştı. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın serbest bırakılmasının ardından kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk" diyerek mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

OTEL ABLUKASI VE KURTULUŞ PARKI MÜDAHALESİ

Açıklamada, bir sonraki gün yaşanan gelişmelere de dikkat çekildi. Öğretmenlerin Kurtuluş Parkı'nda toplanarak önceki gün yaşanan polis müdahalesini protesto etmek istediklerini belirten Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

"Enerji Otel'de konaklayan arkadaşlarımızın otelden çıkışına izin verilmediğini öğrendik. Otelin etrafı Ankara Emniyeti tarafından ablukaya alındı. Arkadaşlarımızın Kurtuluş Parkı'na gelmesi engellendi. Bizler de bu durumu protesto etmek ve arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını talep etmek için parkta beklemek istedik. Ancak burada da sert bir polis müdahalesiyle karşılaştık."

Bu müdahale sırasında sendika yöneticileri, temsilciler ve çok sayıda öğretmenin gözaltına alındığını belirten Yıldız, "Annelerimiz biber gazına maruz kaldı, sağlıkları olumsuz etkilendi" dedi.

"HAKLARIMIZ İÇİN AÇLIK GREVİNDEYİZ"

Yaşananların yalnızca bir eyleme müdahale olmadığını, temel yaşam haklarına kadar uzanan bir engelleme süreci olduğunu ifade eden öğretmenler, taleplerinin karşılanmaması üzerine açlık grevine başladıklarını açıkladı.

Yıldız, "Madem bize yürümek, konuşmak, taleplerimizi dile getirmek yasaklanıyor; biz de açlık grevine başladık. Çünkü başka bir yol bırakılmadı. Söz bitti. Artık bedenimizle direniyoruz" ifadelerini kullandı.

Açlık grevinin ikinci gününde olduklarını belirten öğretmenler, Ankara'daki arkadaşlarının direnişi sürdürdüğünü ve diğer illerden de destek eylemlerinin devam ettiğini aktardı.

SOMUT TALEPLER SIRALANDI

Öğretmenler, taleplerini de açık şekilde sıraladı. Buna göre; Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, patron temsilcileri ve öğretmenlerin katılımıyla planlanan ortak toplantının derhal yapılması istendi. Ayrıca mülakat mağduru öğretmenlerin haklarını içeren kanun teklifinin TBMM'de bir an önce yasalaşması talep edildi.

Ekonomik zorluklara da dikkat çeken öğretmenler, "Öğretmenler geçinemiyor. Kiralarını ödeyemiyor, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Atamalar yapılmadığı için işsizliğe mahkum ediliyor" ifadelerine yer verdi.

"MÜCADELE SONUNA KADAR SÜRECEK"

Açıklamanın sonunda öğretmenler, mücadeleden vazgeçmeyecekleri vurguladı:

"Bize verilen sözler tutulana, yetkililer bizimle aynı masaya oturana kadar aç kalacağız. Somut adım atılana kadar bu şehirden ayrılmayacağız. Mülakat mağduru öğretmenlerin atanma hakkı ile özel sektör öğretmenlerinin insanca çalışma koşulları talebi aynı mücadelenin parçalarıdır."

"Baskılara, gözaltılara ve yıldırma politikalarına rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz" diyen eğitim emekçileri, açıklamalarını "Yaşasın öğretmenlerin ortak mücadelesi, yaşasın dayanışma" sloganlarıyla sonlandırdı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Öğretmenlerden Ankara Polis Müdahalesine Tepki - Son Dakika

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