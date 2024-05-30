Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Şubesi Çalışma Koşullarını Protesto Etti - Son Dakika
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Şubesi Çalışma Koşullarını Protesto Etti

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Şubesi Çalışma Koşullarını Protesto Etti

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Şubesi üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde çalışma koşullarını protesto etti. Taban maaş hakları için mücadele edeceklerini vurgulayan öğretmenler, Ankara'da gözaltına alınan meslektaşlarını da protesto etti. Eylemde, taban maaş süresiz sözleşme eğitim iş kolu hakkı talep edildi. Öğretmenler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünden Konak Metro İstasyonu'na yürüyerek oturma eylemi gerçekleştirdi.

30.05.2024 21:47
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(İZMİR) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Şubesi üyeleri, çalışma koşullarını protesto için İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Taban maaş hakları için sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

Güvenceli iş ve yaşam talebi ile eylem başlatan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Üyeleri, meslektaşlarının Ankara'da MEB önünde gözaltına alınmasını da protesto etti. Öğretmenler, "Taban maaş süresiz sözleşme eğitim iş kolu hakkımız olanı alacağız" yazılı pankart açarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünden Konak Metro İstasyonu'na yürüyerek oturma eylemi gerçekleştirdi.

"Eğitim için nöbetimiz başladı"

Taban ücret için üç yıldır mücadele ettiklerinin altını çizen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Şubesi İl Temsilci Rabia Aktaş şunları kaydetti:

"Üç yıldır taban maaşı hakkımız için mücadele ediyoruz. Bizler sadece özel okullarda görevli olan öğretmenler değiliz. Rehabilitasyon merkezlerinde, kurs merkezlerinde, anaokullarında ve vakıf üniversitelerinde de görevli öğretmenleriz. Taban maaşı hakkımızın geri gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 2014'ten önce taban maaş hakkımız anayasa da vardı fakat 2014'ten itibaren alındı. Taban maaş hakkımızın tekrar geri gelmesini istiyoruz. 29 Ocak'ta Ankara'daydık. 26 Mayıs'ta Ankara'daydık. Belli engellemeler karşısında dirençli durarak meclise yürüdük. Şu an mecliste bir nöbetimiz başladı. Eğitim için nöbetimiz başladı. Bu nöbet tüm illere sıçradı. İzmir'de, Diyarbakır'da, İstanbul'da, Ankara'da ve daha birçok ilde bu nöbeti devam ettiriyoruz. Öğretmenlik meslek kanununa taban maaş hakkımız gelene kadar da mücadelemize devam edeceğiz"

"Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Özel Sektör Öğretmenler Sendikası İzmir İl Meclisi Üyesi Haluk Şanlıtürk, velilere de çağrı yaparak, "Bu mücadeleyi verirken meclis önünde eylemlerde bulunduk. Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylemlerde bulunduk. Daha dün akşam Milli Eğitim Bakanlığı önünden sendikamızın MYK üyeleri ve sendika başkanımız haksız bir şekilde gözaltına alındılar. Biz tüm bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Müdahalelere rağmen haklarımızı tekrar elde edebilmek için sonuna kadar da devam edeceğiz. Buradan velilerimize de seslenmek istiyorum. Verdiğimiz bu mücadele sadece öğretmen mücadelesi olmamalı. Velilerimiz öğretmenlere destek olarak bizlerle birlikte saf tutmalı. Bu mücadeleye omuz vermeliler. Nasıl ki biz velilerimizi, öğrencilerimizin hayatlarına dokunuyorsak, velilerimizle, öğretmenlerimizin hayatına dokunmalıdır. Onlara da bu haklı mücadelemize davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Şubesi Çalışma Koşullarını Protesto Etti - Son Dakika

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