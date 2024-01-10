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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Van ve Hakkari için deprem uyarısı - Son Dakika
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Van ve Hakkari için deprem uyarısı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van ve Hakkari için yıkıcı bir deprem olacağını belirterek uyarılarda bulundu. Bölgedeki fay hareketliliği devam ederken, Van Gölü çevresindeki yanardağların da risk oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de büyük bir deprem beklediğini söyledi.

10.01.2024 - 03:27,
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Van ve Hakkari için deprem uyarısı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan:

"Mutlaka bu bölgede yıkıcı deprem olacaktır"

VAN - Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van'ın güneyden ve doğudan gelen güçlerin bileşke noktası olduğuna dikkat çekerek, 7.3 büyüklüğüne kadar depremin olabileceğini söyledi. Hakkari için de uyarılarını yineleyen Ercan, depremin er ya da geç olacağını vurguladı.

Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgedeki fay hareketliliği devam ederken, deprem uzmanları özellikle Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Van illerine dikkat çekiyor. Bölgede art arda meydana gelen depremlerin ardından uzmanların açıklamaları yeniden gündem olurken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van ve Hakkari üzerinden Doğu Anadolu Bölgesindeki deprem riskini değerlendirdi. Van Gölü ve çevresinde birbirine çok yakın olan üç tane yanardağın var olduğunu ifade eden Ercan; Büyük Ağrı, Küçük Ağrı ve Tendürek dağlarının çok diri yanardağlar olduğunu söyledi.

"Yeni bir deprem ile yeni bir patlama bu bölgede beklenir"

Tendürek'de yerden geçen bir de kırık olduğunu ve bunun 7.4 büyüklüğündeki bir depremi üretecek durumda olduğuna dikkat çeken Ercan, "Yeni bir deprem ile yeni bir patlama bu bölgede beklenir. Sadece Tendürek için değil, Süphan ve Nemrut Dağı için de benzer şeyleri söyleyebilirim. Bunların içinde en durgun olarak gözükeni bana göre Süphan Dağı'dır. Benim için en çekinceli görünen başta Tendürek, daha sonra Nemrut, daha sonra da Ağrı Dağı gelir. 1900 yılından beri Ağrı Dağının altından gümbürtüler çıkmaktadır. Bu gümbürtü sesleri magma odasının aşağıdan gelen lavlarla beslendiğini gösterir. Dolayısıyla yeterince bir sıcaklık basınç elde edilince burada bir patlama olacaktır. Tabi patlama iki türlü olabilir. ya akışkan biçiminde ya da yanardağ bombalarını püskürtme biçiminde olabilir" ifadelerini kullandı.

Van bölgesinde 30-40 yılda bir deprem olacağını vurgulayan Ercan, "Van, 2011 yılında deprem görmüştür. En geç 2040'lı ve 2055'li yıllarda bu bölge yıkıcı bir deprem daha görecektir. Eğer bu kırıklar; Tendürek, Çaldıran, Süphan ya da Gevaş kırığı gibi olursa o zaman yanardağları da etkinleştirebilir" diye konuştu.

"Hakkari 7.3 büyüklüğünde bir deprem görecek"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen depremlere de değinen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Özellikle Irak'tan gelen ve kuzeye doğru bastırma sonucunda Arap Kalkanı, sanki bir dozer vurmuşçasına Anadolu kıtasını sıkıştırıyor, büzüyor ve geriyor. Bunun sonucunda Zagros kırığının devamı olan Yüksekova kırığı oluşuyor. Bu kırık, etkin bir kırık olup ilerde 7 dolayında bir deprem üretecek. Bunun gerilmekte olduğuna ilişkin geçen hafta bir deprem gördük. Bu, bunun bir belirtisi. Onun gibi veya daha büyük depremleri göreceğiz. Bu bölge mutlaka 6.5 olabilir, 7.3 de olabilir. 7 büyüklüğünde bir depremi görecektir" dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan\'dan Van ve Hakkari için deprem uyarısı
Kaynak: İHA
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