Rusların ülkeden kaçışı sürüyor! Gürcistan sınırında 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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Rusların ülkeden kaçışı sürüyor! Gürcistan sınırında 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

26.09.2022 22:35

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Polonya ve Türkiye'ye geçiş yapan Rusların bir tercihi de Gürcistan oldu. Son 1 haftada Gürcistan-Rusya sınırından 115 bin kişi geçerken 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından silah altına alınmak istemeyen Ruslar komşu ülkelere kaçmaya devam ediyor. Rusya'nın Gürcistan'la olan sınır kapısı Larsda her geçen gün araç kuyruğu uzarken, bugün sınırdaki araç kuyruğunun 20 kilometreyi bulduğu ifade edildi. Sınırdaki yoğunluk nedeniyle araçla Gürcistan'a geçişin yaklaşık 35-40 saat sürdüğü, bisikletle ve yaya olarak geçişin yaklaşık 8-10 saat sürdüğü belirtildi.

MEMUR SAYISI ARTIRILDI

Gürcistan Maliye Bakanlığı'nın Gelirler İdaresi Başkanlığı, Rusya'dan ülkeye yolcu akışının artması nedeniyle Lars gümrük kontrol noktasındaki durum hakkında açıklamada bulundu. Başkanlık, Lars'daki gümrük kontrol noktasının özel bir çalışma moduna geçtiğini aktararak, "24 saat gümrük kontrol işlemlerinin yapılabilmesi için Gürcistan topraklarından geçen kontrol noktalarında gümrük memuru sayısı artırılmıştır. Burada, Rusya Federasyonu'ndan Gürcistan'a Lars gümrük kontrol noktasından geçen kamyonların gümrük kontrol prosedürlerinin kısmen ertelendiğini açıklıyoruz. Gümrük kontrol noktalarının ortak yönetimi çerçevesinde, artan uluslararası navlun cirosunun sürdürülebilirliğini sağlamak için Gelirler İdaresi, komşu ülkelerin Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilgili gümrük idareleri ile yoğun temas halindedir" İfadelerine yer verildi.

Polonya ve Türkiye'den sonra Rusların yeni adresi Gürcistan! 20 kilometrelik kuyruk oluşturdular

"SINIRDA DRAMATİK BİR DURUM YOK"

"Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Maliye Bakanı Lasha Hutsishvili, "Gümrük ve sınır kontrolü belirlenmiş kurallara göre hayata geçiriliyor. Geliş noktalarında bilgi toplanıyor, analizler yapılmakta ve ancak bundan sonra şu veya bu kişi hakkında bir karar veriliyor. Ülkemizin sınırını geçen vatandaştan sorumlu olan her kurum bu yönde çok aktif çalışıyor. Artan akışlar nedeniyle kurumlar her zamankinden daha fazla iş yüklendi. Sınır geçişlerinin hızını aktif olarak kontrol eden, hem güvenlik hem de mali düzenden sorumlu tüm kurumların iş yükü arttı. Durum kontrol altında. Sınır kapısında dramatik bir durum yok. Ülkeye giren ve çıkanların sayısı arttı, bu nedenle bu konu yakından takip ediliyor" dedi.

Polonya ve Türkiye'den sonra Rusların yeni adresi Gürcistan! 20 kilometrelik kuyruk oluşturdular

ZIRHLI ARAÇLAR SEVK EDİLDİ

Rusya, Gürcistan sınırındaki yoğunluğun ardından Lars sınır kapısına zırhlı araç ve asker sevk etti. Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, zırhlı araç ve askerlerin Lars'ta bir kontrol noktası kurmak için değil vatandaşların herhangi bir sınır formalitesini tamamlamadan kontrol noktasını aşmak ve ülkeyi terk etmek istememesi için bir önlem olduğu ifade edildi. Son bir haftada Rusya-Gürcistan sınırından 115 bin kişi geçti

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya- Alanya Özerk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı İrbek Tomayev yaptığı açıklamada, "Son bir hafta içinde, 115 bin kişi Lars gümrük kontrol noktasından her iki yönde Rusya-Gürcistan sınırını geçti. Bu gösterge bir önceki haftaya göre yüzde 23,3 daha fazladır" ifadelerini kullandı. Tomayev ayrıca, "Son 1 haftada 37 bin 500 araç çift yönlü hareket etti. Şu anda Rusya-Gürcistan sınırında 3 bin 500 araba ve bin 300 kamyon kuyrukta bekliyor" dedi.

MUHALEF, SINIRLARIN KAPATILMASINI İSTİYOR

Rusya'da kısmi seferberlik ilanından sonra Gürcistan'a akın eden on binlerce Rusya vatandaşı nedeniyle muhalefetteki Strateji Ağmaşenebeli Partisi'nin lideri Giorgi Vaşadze, hükümetten Gürcistan sınırının Rusya vatandaşları için kapatılmasını talep etti. Vaşadze, "Son birkaç gündür her gün on binlerce Rusya vatandaşı Gürcistan'a girerken, Lars'taki kontrol noktasında büyük bir kuyruk oluştu. Bu nedenle partimiz, Rusya vatandaşları için sınırın derhal geçici olarak kapatılmasını talep ediyor" dedi.

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rusların ülkeden kaçışı sürüyor! Gürcistan sınırında 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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