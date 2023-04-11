Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı - Son Dakika
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Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı

11.04.2023 12:52

- Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki Shiveluch Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından yanardağın en az 50 kilometre yakınındaki yerleşim alanları külle kaplandı.

- Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı

MOSKOVA - Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki Shiveluch Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından yanardağın en az 50 kilometre yakınındaki yerleşim alanları külle kaplandı.

Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki en aktif yanardağ olarak bilinen Shiveluch Yanardağı yaklaşık 6 ay sonra yeniden harekete geçti. Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Birimi Volkan Bilim ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yanardağ patlamasının ardından 15 ile 20 kilometre yüksekliğe kül bulutları yükseldi. Kısa süre içinde yayılan küller yanardağının en az 50 kilometre yakınındaki yerleşim alanlarını kapladı. Yanardağ çevresinde herhangi bir tehlike yaşanmazken bölgeye yayılan küller hayatı durma noktasına getirdi. Bölge yönetimi karayollarının trafiğe kapatıldığını duyururken okullar da geçici bir süreliğine tatil edildi. Evlerin içme suyu hatlarının da zarar görmesiyle musluklardan çamur aktığı ve bölge sakinlerine temiz tedarik edilmeye çalışıldığı duyuruldu.

Son 60 yılın en büyük kül istilası

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Birimi Volkan Bilim ve Sismoloji Enstitüsü Müdürü Aleksey Ozerov, Kamçatka'da hayatı felç eden kül istilasına ilişkin yaptığı açıklamada, bölgeye yayılan küllerinin 6-8 santim kalınlığına ulaştığını ve bunun en son 1964 yılında yaşandığını duyurdu. Son 60 yılın en büyük kül istilasına karşı yerel yönetimlerden açıklama gelmedi. Sağlık yetkilileri ise bölge halkını evden çıkmaması konusunda uyararak, kapı ve pencerelerin ıslak örtü ve havlularla kapatılması gerektiğini ve ciğerlerinden sorun yaşayanların ise en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmasını istedi.

Öte yandan Shiveluch Yanardağ'ının kül püskürtmeye devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı - Son Dakika


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