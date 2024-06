Sinop Güç Birliği Derneği, Kurban Bayramı\'nda ihtiyaç sahiplerine et dağıtımı yapamadı

Yerel

(SİNOP) - Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, "Geçen seneki Kurban Bayramı'nda et dağıtım rakamımız 300 kilogramdı, bu sene 500 kilogramdı. Buna rağmen et veremediğimiz yaklaşık 20 aile oldu. Onu da peyderpey bize destek geldikçe tekrar o ailelerin de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Ülkenin durumu belli" dedi.

Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, Kurban Bayramı kapsamında dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Her geçen yıl kendilerine gelen taleplerin çoğaldığını ifade eden Altay, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ayı var. Onun dışında günlük dağıtımlarımız ve eşya dağıtımlarımız var. Bunların tamamını baz aldığımız zaman günden güne artan bir ihtiyaç var. Geçen seneki Kurban Bayramında et dağıtım rakamımız 300 kilogramdı, bu sene 500 kilogramdı. Buna rağmen et veremediğimiz yaklaşık 20 aile oldu. Onu da peyderpey bize destek geldikçe biz tekrar o ailelerin de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Yüzde 95 oranında tamamladık ama yüzde 100 başarılı olamadık bu sene. Yaklaşık 20 aile kaldı, onları da zaman içinde halledeceğiz. Ülkenin durumu belli. Zaten topyekün bir tasarruf tedbirleri adı altında bir zaman dilimi içindeyiz. Gerçekten insanların mağduriyetleri arttı. Bunu her şeyde görüyorum. Sinop'u baz alırsak, biz yola gidip gelen insanlarız. Asfalt işleri de yapıyoruz. Ben aynı zamanda özel idare mensubuyum. Biz pervane yokuşundan Sinop merkeze 45 dakikada geliyorduk ama şimdi çok daha rahat 10 dakikada, 15 dakikada gelebiliyoruz. Yani, eski o yoğunluk da yok. Aslında, birçok alanda daralma var."

"Her alanda varız"

Şuana kadar bize destek veren Sinop halkının tamamına çok teşekkür ediyoruz. Sayelerinde artık yürümüyoruz, koşuyoruz. Her alanda varız. Önümüzde süre içinde Durağan ve Erfelek ilçelerinde 5 tane yanan ev var. Bu yanan evlerle ilgili irtibata geçtik. Bunlarla ilgili ihtiyaç listesini de aldık. Vatandaşlarla görüştük. Onların getireceği araçları bekliyoruz. O araçlarla da elimizdeki tüm imkanları o tarafa sevk edip, o insanların mağduriyetlerinin en azından bir kısmını karşılamaya çalışacağız. Karşılayacağız da zaten. Eşyalarımız ve giysilerimiz de hazır. Onlar da gelip seçip kendileri alacaklar. Elimizden geldiği kadar destekte bulunacağız ve bunun altından kalkmaya çalışacağız."