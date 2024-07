Sinop'ta TOKİ'nin yaptığı iş yerlerinde tavanlar düşüyor

Yerel

(SİNOP) - Meydan Projesi kapsamında yıkılan işletmelerin yerine TOKİ'nin yaptığı yeni iş yerlerinde bir yılda üç dükkanın alçı tavanı düştü. Esnaf, can güvenliği sorunu yaşadıklarını belirterek, duruma tepki gösterdi. İş yerinin tavanı düşen Mustafa Keleş "Çalışan arkadaş 10 dakika önce çıkmamış olsaydı, büyük parçalar kendisine çok ciddi hasar verebilirdi. Bu sene buradaki üçüncü dükkan çökmesi" dedi.

Sinop'ta Meydan Projesi kapsamında yıkılan işletmelerin yerine TOKİ tarafından yeni işletmeler yapıldı. Son bir yıl içerisinde yeni yapılan üç işletmenin alçı tavanı kırılarak düştü. Esnaf, duruma tepki gösterdi.

Tavanı göçen işletmede çalışan Mustafa Keleş, şöyle konuştu:

"Ben dün izinliydim. Bayan arkadaşım çalışıyordu. Burayı kapattıktan 10 dakika sonra buradaki tavan göçmüş. Sanırım nizami yapılmamış ve çok kalın olmuş, bu yüzden de ağırlığını çekememiş ve düşmüş. Daha önce de yanımızda bulunan lokantada da olmuş aynı şey. Bir bayan yaralanmış. Burada çalışan bayan arkadaş 10 dakika önce çıkmamış olsaydı, büyük parçalar kendisine çok ciddi hasar verebilirdi. Bu konuda burada sıkıntı var. Bu binalar yapılırken teknik olarak nasıl yapıldı bilmiyorum. Bu sene buradaki üçüncü dükkan çökmesi. Eczane, lokanta ve burası da üçüncü dükkan. Diğer esnaf da şu an güvenlik açısından endişe duyuyor. Bilgisayarımız hasar gördü, yazıcımız ise çalışmıyor."

"Hiçbir muhatap bulamadım"

Esnaf çarşısında geçen sene lokantasının tavanın çöktüğünü belirten Sezgin Küçük şunları söyledi:

"Burada en büyük sorun tavanların çöküyor olması. Ben de aynı durumu geçen yıl yaşadım. AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, bana 'buraya lokanta mı yapılır? Lokanta olduğu için buhardan olmuştur. Havalandırman yok' gibi bahaneler söylemişti. Halbuki, ben lokanta mı da havalandırmamı da ona soracak değilim. Havalandırmamı zaten iş yerimin açılışının ilk günlerinde başlattım. Burada bizim sorunlarımızı dinleyecek hiç kimseyi bulamadım, hiçbir muhatap bulamadım. Aksine, sanki ben buraya lokanta yaptığı için burası yıkılmış gibi bir suçlamayla karşılaştım. Ama öyle olmadığını şimdi burada bitişik komşumun da yaşadığı durumla ayı durumu yaşadım."

"Yetkili bir kişi bulamıyoruz"

Esnaf çarşısında esnaflık yapan İbrahim Küçük; "Esnaf tedirgin. İş yerlerine girmekten korkuyoruz. Bunun baş sorumluları, yetkililer burasıyla ilgilenmiyor. Kira almaya geldiği zaman bir gün geçilse anında telefon açarak 'kira yatmadı' diye esnafı uyarıyorlar. Ama iş icraata geldiği zaman yetkili bir kişi bulamıyoruz. Onun için esnaf mağdur. Mağduriyetimizin giderilmesi için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Devletin tüm işleri liyakatsiz insanların elinde"

Esnaf çarşısında bulunan Hasan Yüksek ise; "Devletin tüm işleri liyakatsiz insanların elinde. Sadece tavanlar göçmüyor her yerimiz, her taraf göçüyor. Belki burada bir yerden geçerken kafamıza taşlar düşecek. Ondan sonra gitti olacak. Her yerde liyakatsiz insanlar var. Ne zaman çözülecek bu sorunlar bilemiyorum" diye konuştu.