Sinop'ta TOKİ'nin yaptığı iş yerlerinde tavanlar düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop'ta TOKİ'nin yaptığı iş yerlerinde tavanlar düşüyor

Geniş Video İzle

Sinop'ta Meydan Projesi kapsamında yıkılan işletmelerin yerine TOKİ tarafından yapılan yeni iş yerlerinde bir yılda üç dükkanın alçı tavanı düştü. Esnaf, can güvenliği sorunu yaşadıklarını belirterek tepki gösterdi.

09.07.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Meydan Projesi kapsamında yıkılan işletmelerin yerine TOKİ'nin yaptığı yeni iş yerlerinde bir yılda üç dükkanın alçı tavanı düştü. Esnaf, can güvenliği sorunu yaşadıklarını belirterek, duruma tepki gösterdi. İş yerinin tavanı düşen Mustafa Keleş "Çalışan arkadaş 10 dakika önce çıkmamış olsaydı, büyük parçalar kendisine çok ciddi hasar verebilirdi. Bu sene buradaki üçüncü dükkan çökmesi" dedi.

Sinop'ta Meydan Projesi kapsamında yıkılan işletmelerin yerine TOKİ tarafından yeni işletmeler yapıldı. Son bir yıl içerisinde yeni yapılan üç işletmenin alçı tavanı kırılarak düştü. Esnaf, duruma tepki gösterdi.

Tavanı göçen işletmede çalışan Mustafa Keleş, şöyle konuştu:

"Ben dün izinliydim. Bayan arkadaşım çalışıyordu. Burayı kapattıktan 10 dakika sonra buradaki tavan göçmüş. Sanırım nizami yapılmamış ve çok kalın olmuş, bu yüzden de ağırlığını çekememiş ve düşmüş. Daha önce de yanımızda bulunan lokantada da olmuş aynı şey. Bir bayan yaralanmış. Burada çalışan bayan arkadaş 10 dakika önce çıkmamış olsaydı, büyük parçalar kendisine çok ciddi hasar verebilirdi. Bu konuda burada sıkıntı var. Bu binalar yapılırken teknik olarak nasıl yapıldı bilmiyorum. Bu sene buradaki üçüncü dükkan çökmesi. Eczane, lokanta ve burası da üçüncü dükkan. Diğer esnaf da şu an güvenlik açısından endişe duyuyor. Bilgisayarımız hasar gördü, yazıcımız ise çalışmıyor."

"Hiçbir muhatap bulamadım"

Esnaf çarşısında geçen sene lokantasının tavanın çöktüğünü belirten Sezgin Küçük şunları söyledi:

"Burada en büyük sorun tavanların çöküyor olması. Ben de aynı durumu geçen yıl yaşadım. AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, bana 'buraya lokanta mı yapılır? Lokanta olduğu için buhardan olmuştur. Havalandırman yok' gibi bahaneler söylemişti. Halbuki, ben lokanta mı da havalandırmamı da ona soracak değilim. Havalandırmamı zaten iş yerimin açılışının ilk günlerinde başlattım. Burada bizim sorunlarımızı dinleyecek hiç kimseyi bulamadım, hiçbir muhatap bulamadım. Aksine, sanki ben buraya lokanta yaptığı için burası yıkılmış gibi bir suçlamayla karşılaştım. Ama öyle olmadığını şimdi burada bitişik komşumun da yaşadığı durumla ayı durumu yaşadım."

"Yetkili bir kişi bulamıyoruz"

Esnaf çarşısında esnaflık yapan İbrahim Küçük; "Esnaf tedirgin. İş yerlerine girmekten korkuyoruz. Bunun baş sorumluları, yetkililer burasıyla ilgilenmiyor. Kira almaya geldiği zaman bir gün geçilse anında telefon açarak 'kira yatmadı' diye esnafı uyarıyorlar. Ama iş icraata geldiği zaman yetkili bir kişi bulamıyoruz. Onun için esnaf mağdur. Mağduriyetimizin giderilmesi için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Devletin tüm işleri liyakatsiz insanların elinde"

Esnaf çarşısında bulunan Hasan Yüksek ise; "Devletin tüm işleri liyakatsiz insanların elinde. Sadece tavanlar göçmüyor her yerimiz, her taraf göçüyor. Belki burada bir yerden geçerken kafamıza taşlar düşecek. Ondan sonra gitti olacak. Her yerde liyakatsiz insanlar var. Ne zaman çözülecek bu sorunlar bilemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sinop, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta TOKİ'nin yaptığı iş yerlerinde tavanlar düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
17:10 “Ya zam ya seçim“ dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi "Ya zam ya seçim" dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
18:38 Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin
17:35 Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı
17:17 İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:45 Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı
15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 19:18:42. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta TOKİ'nin yaptığı iş yerlerinde tavanlar düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement