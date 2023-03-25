Sulara gömülecek ilçede son esnaf da kapıyı bir daha açmamak üzere kilitledi - Son Dakika
Üye Girişi

Sulara gömülecek ilçede son esnaf da kapıyı bir daha açmamak üzere kilitledi

25.03.2023 11:31

Artvin'de baraj suları altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinde son esnaflar da dükkanlarını bir daha açmamak üzere kapattı. "Sular kapıma dayanmadan taşınmam" diyen 50 senelik terzi Kibar Boyacı da baraj suları ilçeye ulaşınca, baba yadigarı olan terzihanesine helallik isteyerek son defa olmak suretiyle kilit vurdu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan, kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başladı.

MAHALLE VE SOKAKLAR BİRER BİRER SUYA GÖMÜLDÜ

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 78 metrenin üzerine çıktı. Karayolları başta olmak üzere, köy evleri ve mahalleler birer birer sular altında kaldı. Son olarak ise baraj suları ilçe merkezine ulaşınca, mahalle ve sokaklar birer birer sulara gömüldü.

Sular altında kalacak olan ilçede esnaflar dükkanlarını bir daha açmamak üzere kapattı

"ÇIRAKLIĞIM, KALFALIĞIM, USTALIĞIM BU DÜKKANDA GEÇTİ"

İlçede 50 yıldır terzilik yapan Kibar Boyacı, baba ve anne mesleği olan emektar terzihanesini baraj suları nedeniyle son kez kapattı. 30 metrekarelik dükkanı sayesinde 3 çocuk okuttuğunu ifade eden Boyacı, "Bu işi aşkla yapıyorum, yıllarım bu dükkanda geçti. Hatıralarım çok, sahura kadar çalıştığım günlerim olmuştur. Çıraklığım, kalfalığım, ustalığım bu dükkanda geçti. Ama demir almak günü geldi bu limandan. Çok duygusal anlarım oldu. Burasını unutmak çok zor. Her zaman kapattığım gibi son kez terzihanemi kapatıyorum" dedi.

Sular altında kalacak olan ilçede esnaflar dükkanlarını bir daha açmamak üzere kapattı

HELALLİK İSTEYEREK SON KEZ KAPIYA KİLİT VURDU

Boyacı, terzihaneyi kapatırken, "Seni seviyorum, seninle güzel anılar yaşadık. Bu güzel günleri unutmak çok zor, ayrılışın bana ıstırap veriyor" diyerek helallik istedi. Daha sonra kapısına elini sürerek son kez kilitledi.

Sular altında kalacak olan ilçede esnaflar dükkanlarını bir daha açmamak üzere kapattı

"İLÇEDE KİMSE YOKTU AMA HER GÜN AÇTIM"

Küçük yaştan beri ilçede soba yapan Osman Yıldırım ise, "Bu iş benim baba mesleğim. Çocukluğum gençliğim buralarda geçti. Ama yapacak bir şey yok. Devletimiz sağ olsun. Elektriklerimiz, sularımız kesildi. Ama ben her gün saat 8'de gelip dükkanımı açtım. İlçede kimse yoktu ama alışkanlık, her gün açtım. Şimdi taşınma zamanı geldi. Son kaz dükkanımı açtık ve kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sular altında kalacak olan ilçede esnaflar dükkanlarını bir daha açmamak üzere kapattı

HAK SAHİPLERİ YENİ YERLEŞİM YERLERİNE TAŞINDI

Öte yandan mevcut ilçenin hemen üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde 144 hektarlık alanda inşa edilen yeni yerleşim yerine hak sahipleri taşındı. Hak sahibi olamayanlar için Belediye ve İl Özel İdaresi tarafından ilçenin farklı bölgelerinde iş yerleri yapılıyor.

Sular altında kalacak olan ilçede esnaflar dükkanlarını bir daha açmamak üzere kapattı
Sular altında kalacak olan ilçede esnaflar dükkanlarını bir daha açmamak üzere kapattı
Sular altında kalacak olan ilçede esnaflar dükkanlarını bir daha açmamak üzere kapattı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Murad Mert: okadar ekmek yemişsin ama dükkanın hali içler acısı. insan bir dekor yapardı. Cevap Yaz 9 92 Yayından Kaldır
  • Emir Emir: SEN ANLAYAMAMIŞSIN HATIRA NEDİR DİYE,O ADAMA SORSAN VE İMKAN VERSEN O DÜKKANI KOMPLE OLDUĞU ŞEKLİYLE TIRA YÜKLEYELİM BAŞKA BİR YERE KOYALIM DESEN TAMAM DER,HATIRALARA İSTİNADEN. 7 1 Yayından Kaldır
500

Yusufeli, Hisarcık, Artvin, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sulara gömülecek ilçede son esnaf da kapıyı bir daha açmamak üzere kilitledi - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Görenler "Kıyamet alameti" diyor! Suudi Arabistan'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi
13:04 Görenler "Kıyamet alameti" yorumu yapıyor! Suudi Arabistan'da çekilen görüntü hayrete düşürdü
12:27 Kadıköy'de cipi yanan genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
12:50 Beşiktaş'ın borcunda artış! Toplam miktar 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya çıktı
12:44 Beşiktaş'ın toplam borcu 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya yükseldi
12:43 Kısmetse Olur yarışmasından diskalifiye olan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinin birliktelikleri sona erdi
12:37 Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilen Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çifti ayrıldı
12:39 Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle verilecek araç sayısını 20 bine çıkardı
12:33 Son Dakika! Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle teslim edilecek araç sayısını 12 binden 20 bine çıkardı
12:13 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kürsüdeki konuşmasında "Çok doluyum" dedi, Fenerbahçe ve PFDK'yi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2023 13:37:15. #1.13#
SON DAKİKA: Sulara gömülecek ilçede son esnaf da kapıyı bir daha açmamak üzere kilitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement