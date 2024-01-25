Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan: "Anket Sonuçlarından Aldığımız Güçle Yolumuza Devam Ediyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, katıldığı canlı yayın programında Tarsus'un güncel durumu ve belediyenin devam eden projeleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlayan Başkan Bozdoğan, şehirde gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra gelecekteki planlara dair de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Bozdoğan, "Bu kent sadece aile şirketinin yöneteceği bir kent değil veya geçmişte çok hataları olanların yöneteceği bir kent de değil. Siyasi faaliyetlerde bulunup rant peşinde koşanların da memleketi değil. Burası fakirin, fukaranın, garibanın kentte yaşayan halkın parasının emanet olarak kaldığı yer. Kimse ben başkanım yaparım, kullanırım diyemez. ve biz 5 yıldır dimdik ayaktayız, emanete hıyanet olmaz. Verdiğimiz söz vardı: Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Yolumuza bu yüzden devam ediyoruz" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, katıldığı canlı yayın programında kentin kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması için yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Toplumun beklentilerine ve ihtiyaçlarına odaklanarak, şehrin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi için çaba harcadıklarını vurguladı. Bozdoğan özetle şöyle konuştu:

"ANKET SONUÇLARINDA GÖRÜYORUZ Kİ TEKRAR KAZANACAĞIZ"

"7 partiden teklif aldım, sadece anket sonuçlarını beklediğimi ve süreci de halkımla beraber devam ettireceğimi söyledim. Halkıma göre karar vereceğim. Halkıma teşekkür ediyorum. Bu yıl kentime verdiğim hizmette 36. yılım. Bir insanın verdiği hizmet ne kadar kaliteli olursa ne kadar çağdaş, şeffaf olursa yeni nesil belediyeciliği varsa yolu da değerli oluyor. Anket sonuçlarında görüyoruz ki tekrar kazanacağız. Halkıma 5 yıl daha hizmet edebilmek için elimden gelen çabayı göstereceğim. Halkım ne isterse onun yanındayım."

"BURASI FAKİRİN, FUKARANIN, GARİBANIN KENTTE YAŞAYAN HER İNSANIN PARASININ EMANET OLARAK KALDIĞI YER"

"Yerel seçim sürecinde bu yaşananlar sadece Tarsus'un adaylarını zor duruma sokmadı, Mersin Büyükşehir'in adaylarını da zora sokan bir süreçti. Bir sorulur danışılır. Büyükşehir belediye başkanının birlikte çalışabileceği olayda en azından bilgi verirsiniz ama bunu da yapmamışlar. Siyasetin saygı içinde olması lazım. Demokratik bir parti, özgürlükçü bir partiye yakışan budur, ama kendi içimizde bile muhalefete dayanmadığımız zaman ortaya çıkan tablo gerçekten halka zarar verir."

"TARSUS GÜN GEÇTİKÇE GELİŞİYOR"

"Benim tek istediğim Tarsus'un geleceği. Öyle bir kent ki yarın 9 milyon kişinin havalimanı kullanacağı bir Tarsus var, sanayi bölgesinde 15 bin insanın çalışacağı yer var. Sahil kent var, hızlı tren projesinde kalan alanı düşünün 122 dönüm alan var. 99 tane park koruluk yaptık. Bizim yönetimimizde yeşil alan betona galip geldi. 122 dönümün belediye hizmet alanı olması için çalışmaları başlatacağım."

"EKMEK FABRİKASI TARSUS'TA 200 YIL DEVAMI SAĞLANACAK ÇOK ÖNEMLİ TESİS"

"Tarsus'taki diğer ekmek fırınımız 40 bin, zorlayınca 55 bine kadar ekmek çıkartıyordu. Yeni fabrikamızla ayda 2 milyon ekmek çıkaracağız. Türkiye'nin en ucuz ekmeğini veriyoruz. Tüm makinaları 1 yıl önceden aldım, ödedim şimdi 3 katını verince alamıyorsun. Sürekli gidip inceleme yapıyoruz ve pırıl pırıl tertemiz bir yer oldu. Tarsus'ta 200 yıl devamı sağlanacak çok önemli tesis. Ekmek hizmetimizden kentteki vatandaşlarımız faydalanabiliyordu ama köydekiler faydalanamıyordu, ucuz alamıyordu. Ramazan Ayı'nda ekmek fiyatı yine en ucuzu olacak. Askıda ekmek de devam edecek. Tüm köylere ekmeği ulaştıracağız, halkımızın enflasyonda belediye olarak cebinde parası kalsın diye çalışıyoruz."

KÜLTÜR MERKEZİ'NDE ÇALIŞMALAR SON HIZLA DEVAM EDİYOR

"Kültür Merkezi'nin tahsisini aldıktan sonra defalarca ihale yaptılar, ihaleye katılan olmadı sıkıntılı süreçler başladı. Biz belediyeyi aldığımızda da evraklarla boğuştuk, karşımıza türlü şeylerle çıktılar. Kültür Merkezi'nin ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. Ruhsat çıkarttık, Kültür Bakanı ile irtibatta olduk. Binlerce kalem ortaya çıktı her şey bitti. Nihayetinde izin verdiler ve hemen ihale yaptık. En kısa zamanda Tarsus tüm donatılarıyla kültür merkezine kavuşacak. Bunun yanı sıra 20 kreşimiz var. Köylerde de kreş olayını çok ciddiye alıyorum. Belli günlerde ekip olarak köylere gidiyor öğretmenlerimiz eğitim veriyor. İstihdam olarak da çok önemli. Ekonomiye en çok katkı sağlayan ev hanımıdır. Ben onların daha üretken olmasını istiyorum. Çocuklarımızın geleceği çok önemli. Belediye konutunu dahi bebek kütüphanesine dönüştürdüm. Biz bunun için çalışıyoruz.

"ETÜT MERKEZLERİMİZ VAR, TIKLIM TIKLIM DOLU"

Etüt merkezlerimiz var, tıklım tıklım dolu. Zübeyde Hanım Yaşam Merkezimizde öğrenciler koridorlarda ders çalışıyor. O kadar mutlu olduğum bir tablo var ki. Öğrencilerimizin günlük çorbalarının verilmesini sağlıyoruz. 43 tane doktor odası yapıldı. Bunun yanında yaptığımız ASM'ler, Sağlık Bakanlığının görevi. Düşünün dünyada ve Türkiye'de olmayan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yerleşkesini yapıyoruz. Gerçekten sosyal demokrat bir insanın en fazla değer vermesi gereken alan bu. İnsanını yaşatacaksın ki devlet yaşasın. Sağlıklı bir nesil, sağlıklı bir işçi yoksa o insanlarla ne başarılabilir.

"TARSUS'TA HAYATA GEÇEN ESER SAYIMIZ ÇOK FAZLA"

Türkiye'nin ilk ekolojik yuvası, can dostlar mezarlığı, sıfır atık getirme merkezi, engelli bireylerimiz için artı 1 kafe, yıllardır boş bırakılan çorba dağıtılan Kubatpaşa Medresesi Tarsus Kültür Evi, Çukurova'nın en kapsamlı Toprak ve Bitki Analizi Laboratuvarı, 8 tarımsal üretim ve uygulama alanı, dünyanın 70. Türkiye'nin 4. Yer yüzü pazarı, Tarsus Belediyesi'nin kooperatif ürünleri ve satış noktası, Güner Yüksek (Hala) Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi, Dr. Turgut Erkutlu ve Dr. Erdinç Şahin Bilim Eğitim Sanat ve Kültür Akademisi, Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evi, Karavan Park, STEM Merkezi, 3 Tane Taziye Evi, Bebek Kütüphanesi, 20 tane kreş, 3 tane Aile Sağlığı Merkezi, 99 tane park ve yeşil alan, muhtar odaları, Düğün Salonu ve kafeterya, peşkeş çekilen yerleri düğün salonuna çevirdik. Çocuk korosu, kent orkestrası, herkesin gurur duyduğu kır düğün salonu. Şehitler Tepesi Kapalı Semt Pazarı son derece modern dizayn edilen bir yer. Altaylılar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Kariyer Merkezi kuruldu. 2 tane gasilhane, mantar üretim seraları yaptık. Halk ekmek fabrikamızın açılışı yapılacak. Devam eden aile sağlık merkezleri var, seyir terası, kleopatra otoparkı, oto galericiler sitesi, Doktor odaları, spor kompleksleri hep yapılıyor.

"TEK BİR İŞÇİMİZİ BİLE ÇIKARTMADIM, İNSAN AYRIMI YAPMADIM"

Çok fazla çalışmamız var mesela; Meyve kurutma ve paketleme tesisi, milyonlarca fide, fidan, süs bitkisi dağıtımı yapıldı. Bunlar bizim için çok anlamlı hizmetler. Bunların tamamını kendi imkanlarımız ile üretiyoruz. Kent genelinde kişi başına düşen yeşil alan nefes alan bir kenti inşa etmek için daha çok artırdık. En büyük eserimiz gariban tek bir işçimizi bile çıkartmadım, insan ayrımı yapmadım. Halkımın neden yanımda olduğunu çok iyi bilen bir insanım.

"BENİM YAPTIĞIM TEK ŞEY HALKIM İÇİN ÇALIŞMAK, HİZMET VERMEK"

Atık su bedelini almayan bir belediye başka yerde var mı? Türkiye'de tek Tarsus Belediyesi var. 350 milyon TL vatandaşın cebinde kalıyor. Atık su bedelini merkezi hükümete bağlı olan belediyeler bile başaramıyor ama Tarsus Belediyesi bunu başardı. Tarsus'ta hayalden daha fazla aslında başarmamız gereken şeyler var. Halkımızın özellikle bilgili, donanımlı olması ve o bilgi donanım içerisinde sorgulayan bir toplum olması benim en çok arzuladığım. Düşünün, yargılayan bir insan değil, sorgulayan bir insan. Benim yaptığım tek şey halkım için çalışmak, hizmet vermek. Halkımdan aldığımda halka vermek. Bana ne verdiyse halkım kütüphane açtım. Ne verdiyse okul yaptım. Benim bir kendime ait dairem yok. Kendime ait evim yok, arabam yok. Ben öyle bir insan değilim.

Burada çalışan 7 dönem gençlik kollarında başkanlık yapan arkadaşlar da var. Onların belediyedeki görevi ayrıdır. Elbette çok iyi çalışacaklar ve bir aday belirlemişlerdir. Ona da hizmet vereceklerdir. Ama ben onlara sadece şunu söyleyeceğim. Ortada bu kadar haksızlık adaletsizlik varken yarın adaletten nasıl bahsedecekler? Hakkaniyetten nasıl bahsedecekler? Zamanında size bunu yaptılar, haksızlık yaptı mı diyecekler? Yoksa biz aslanlar gibi o adaletsizliği affetmeyiz mi diyecekler? Bu bir kişilik olayıdır. Karakterli kişilikli ne insanların mağdurdan haklıdan yana olacağını her zaman bilen biriyim. Partiler. Siyasiler. Halk için.

"GERÇEKLER NE OLURSA OLSUN BİR GÜN ORTAYA ÇIKAR"

Siyasiler halkın sorunlarını çözemiyorlar ve adaletsiz davranıyorlarsa bireysel davranıp kendi çıkarlarına göre hareket ediyorlarsa bu sefer sorunun en büyük parçası olurlar. Cumhuriyet Halk partili arkadaşlarım, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, ben sadece oradaki ahlaki olmayan bir davranışa adaletsizliğe tepkimden dolayı bağımsız oldum. O tepkiyi hiçbir zaman içimde sindiremezdim. Bir insanın böyle bir şeyi sindirmesi doğal olur mu? Neden adalet diye bağırıyoruz, neden liyakat diye bağırıyoruz? Neden insan haklarından mağdur etmeyin diye bağırıyoruz. O zaman nasıl Cumhuriyet Halk partili oldun kardeşim? Ben de her zaman için bu partimde mücadele etmeyi her zaman isterim. Yine partimde mücadele ediyorum. Ben bazı izinleri alırken bile eski vefa duyduğum genel başkanıma danışırım. Çünkü benim en vefa duyduğum insandır. Ama bir insan adaletsizse, adaletsiz denilmesi gerektiğini de herkesin bilmesi gerekiyor. Yani bunları yok edemezsiniz. Gerçekler ne olursa olsun bir gün ortaya çıkar.

"GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR BİZİ"

Biz bu kentte kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. Sağlıklı bir nesil yetişsin istiyoruz. Kültürlü, ekonomik olarak güçlü bir Tarsus olmasını istiyoruz. Benim tek derdim bu. Yani çok güzel şeyler, günler bekliyor bizi ve daha güzel olacak, daha iyi ama halkımızın mutlu olabileceği şeyler için de sadece onlardan bir şey istiyorum; sakin olmayı, sabırlı olmalarını ve yepyeni 5 yıla hazır olmalarını istiyorum. Hepsine özellikle şu süreçte bana olan desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum."