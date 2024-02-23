Tekirdağ\'da 2023 Yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri Açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerine göre Tekirdağ'da 7 bin 735 çift evlendi, 2 bin 905 çift ise boşandığı açıklandı.

TÜİK Verilerine göre Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Tekirdağ'da bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 7 bin 735 oldu. Evlenme sayılarında İstanbul 106 bin 588 evlilik ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 37 bin 269 evlilik ile Ankara ve 30 bin 397 evlilik ile İzmir izledi. En az evlilik ise 419 evlilik ile Tunceli'de gerçekleşti. Evlilik sayısının düşük olduğu diğer iller sırasıyla 435 evlilik ile Bayburt, 467 evlilik ile Ardahan oldu. Tekirdağ'da 7 bin 735 evlilik ile sıralamada 19. sırada yer almıştır.

Tekirdağ'da kaba evlenme hızı binde 6,70 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde kaba evlenme hızı binde 6,63 olurken Tekirdağ'da kaba evlenme hızı binde 6,70 oldu. Kaba evlenme hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,09 ile Kilis oldu. Bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya izledi.

Yaş farkı 2,7 yaş oldu

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da ise ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 28,1, kadınlar için 25,4 ve ilk evlenme yaş farkı 2,7 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,1 yaş ile Muş oldu. Bu ili 3,9 yaş ile Ağrı ve Kars, 3,8 yaş ile Ardahan ili izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller ise 2 yaş ile Elazığ oldu. Bu ili 2,1 yaş ile Malatya, Ankara, Karabük ve Bolu izledi.

Tekirdağ'da 2023 yılında akraba evliliği sayısı 159

Türkiye genelinde 565 bin 435 olan evliliğin 18 bin 026 tanesi akraba evliliği oldu. Tekirdağ'da ise 7 bin 735 evliliğin 159'u (yüzde 2,1) akraba evliliği olduğu görüldü. Akraba evliliği sayısı 2 bin 679 ile en yüksek il Şanlıurfa oldu. Bu ili sırasıyla 2 bin 225 ile İstanbul, bin 239 ile Gaziantep illeri izledi. Akraba evliliğinin en düşük illere bakıldığında ise 7 ile Bartın oldu. Bu ili sırasıyla 9 ile Ardahan ve Tunceli, 11 ile Karabük illeri izledi. Tekirdağ ise en düşük akraba evliliği sayısında sıralamada 55. sırada yer aldı.

Tekirdağ'da 2023 yılında 2 bin 905 boşanma gerçekleşti.

Türkiye genelinde boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılında 182 bin 437 iken 2023 yılında 171 bin 881 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 1,5 azalarak 2 bin 905 oldu. Boşanma sayılarında İstanbul 33 bin 297 boşanma ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 14 bin 345 boşanma ile Ankara ve 13 bin 639 boşanma ile İzmir izledi. En az boşanma ise 77 boşanma ile Bayburt'ta gerçekleşti. Boşanma sayısının düşük olduğu diğer iller sırasıyla 102 boşanma ile Hakkari ve 106 boşanma ile Ardahan oldu. Tekirdağ 2 bin 905 boşanma ile bu sıralamada 16. sırada yer almıştır.

Tekirdağ'da kaba boşanma hızı binde 2,52 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2,01 olurken Tekirdağ'da kaba boşanma hızı binde 2,52 oldu. Kaba boşanma hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,05 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş izledi.

Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 171 bin 213 çocuk etkilendi

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2023 yılında 171 bin 881 çift boşanırken 171 bin 213 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2023 yılında yüzde 74,9'u anneye, yüzde 25,1'i babaya verildi. - TEKİRDAĞ