Tekirdağ Nüfusu 1.2 Milyona Ulaştı - Son Dakika
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Tekirdağ Nüfusu 1.2 Milyona Ulaştı

Tekirdağ Nüfusu 1.2 Milyona Ulaştı

Tekirdağ'ın nüfusu 2024'te 1 milyon 187 bin 162 olarak kaydedildi, Samsunlular en çok ikamet edenler.

06.02.2025 12:38
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Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Türkiye'deki 30 büyükşehirden biri olan Trakya bölgesinin en büyük yerleşim yeri Tekirdağ'ın 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle nüfusu 1 milyon 187 bin 162 olarak kaydedildi.

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini açıkladı. ADNKS verilerine göre bir önceki yıl 1 milyon 163 bin 59 olan Tekirdağ nüfusu 24 bin 103 kişi artarak 1 milyon 187 bin 162 kişiye erişti. Türkiye'nin en kalabalık 5 ili sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olurken Tekirdağ 1 milyon 187 bin 162 kişilik nüfusu ile toplam nüfusta Aydın, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Van gibi illerin toplam nüfuslarını geride bırakarak Türkiye'de en kalabalık nüfusa sahip 18'nci şehir oldu.

Tekirdağ'da en çok Samsunlular ikamet ediyor

TÜİK verilerine göre Tekirdağ'da ikamet edenlerin 384 bin 593'ü Tekirdağ nüfusuna kayıtlı kişilerden oluşurken kentte ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı oldukları iller sıralamasında ise Karadeniz bölgesinden Samsun başı çekiyor. Tekirdağ'da ikamet edenlerin 54 bin 32 kişisi Samsun, 52 bin 847'si İstanbul nüfusuna kayıtlı kişilerden oluşurken Samsun ve İstanbulluları 50 bin 703 kişi ile Edirne, 44 bin 76 kişiyle Kırklareli, 42 bin 749 kişiyle Erzurum ve 42 bin 589 kişiyle Van nüfusuna kayıtlı kişiler takip ediyor.

Açıklanan verilere göre Tekirdağ il genelinde ikamet eden yabancıların sayısına da yer verildi. Buna göre Tekirdağ'daki yabancı nüfus 8 bin 438'den 8 bin 736'ya yükseldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ Nüfusu 1.2 Milyona Ulaştı - Son Dakika

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